Calendrier économique : sur quoi les marchés se concentrent-ils après la publication des chiffres de l'emploi (NFP) ? (03.07.2026)

Aujourd’hui, les marchés américains sont fermés. Les Américains profitent d’un long week-end à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance (4 juillet). C’est pourquoi, exceptionnellement, les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) n’ont pas été publiés le premier vendredi du mois, mais un jour plus tôt. Rappelons que ces chiffres se sont avérés être une mauvaise surprise pour les investisseurs, affichant une croissance de l'emploi non agricole nettement inférieure aux prévisions (+49 000 contre +107 000), avec une révision à la baisse significative des données des deux derniers mois (-74 000). Figure 1 : Évolution de l'emploi non agricole (NFP) et de la sous-composante « emploi » de l'indice PMI de l'ISM (2023 - 2026) Source: XTB Research, 03.07.2026 Aujourd’hui, l’attention se concentre principalement sur les indices PMI. La publication des données asiatiques est désormais derrière nous, et nous attendons désormais les révisions des indices pour les pays européens. 🌏 Principales publications de la séance asiatique Chine Selon les données PMI de juin, le rythme de croissance du secteur des services a légèrement ralenti, mais est resté très solide (54,1). La hausse des commandes étrangères a joué un rôle clé. Le nombre de commandes a progressé pour la huitième fois consécutive, ce qui a contribué à une reprise de la croissance de l’emploi, et ce au rythme le plus rapide depuis juillet 2024.

La hausse des coûts de personnel, des matières premières et des transports a contribué à la hausse des prix, ce qui concorde avec les dernières données sur l’inflation de l’IPP (3,9 %, le niveau le plus élevé depuis près de 4 ans). Japon Au Pays du Soleil levant, on ne peut évoquer qu’une révision des données, ce qui revêt une importance secondaire. Toutefois, l’indicateur du secteur des services est passé de 51,8 à 52,2. Il convient de noter dans ce contexte que le nombre de nouvelles commandes, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, a progressé au deuxième rythme le plus rapide depuis trois ans, principalement en raison d’une demande intérieure plus forte, et non des exportations. Les déclarations de la ministre des Finances, Satsuki Katayama, ont davantage retenu l’attention ; elle a affirmé que Tokyo restait prêt à intervenir sur le marché des changes. Elle a également souligné l’étroite coopération avec Washington dans ce domaine. Elle a par ailleurs évoqué la hausse des rendements obligataires, précisant que la politique budgétaire serait menée de manière à regagner la confiance des marchés. Australie Nous avons également enregistré une légère révision à la hausse des données de l’indice PMI de juin aux Antipodes. L’indicateur du secteur des services a finalement atteint 50,5.

Le nombre de nouvelles commandes a reculé, tant sur le marché intérieur qu’à l’étranger.

L’inflation des prix à la production est à son plus bas niveau depuis janvier.

La confiance quant aux perspectives pour les 12 prochains mois a chuté à son plus bas niveau depuis novembre 2023, sous l’effet des inquiétudes concernant l’environnement économique et des modifications fiscales prévues dans le budget fédéral. Calendrier macroéconomique Vendredi Espagne : PMI du secteur des services Heure : 08 h 15 Consensus : 51 Dernière publication : 50,1

Italie : PMI du secteur des services Heure : 08 h 45 Consensus : 50,3 Dernière publication : 49,4

Allemagne : PMI du secteur des services (révision) Heure : 08 h 55 Consensus : 46,8 Dernière valeur : 48,1

Zone euro : PMI du secteur des services (révision) Heure : 09 h 00 Consensus : 48,9 Dernière valeur : 47,7

Royaume-Uni : PMI du secteur des services (révision) Heure : 09 h 30 Consensus : 48,7 Dernière publication : 49,3

Royaume-Uni : Discours du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey Heure : 16 h 00

Publication des résultats Aucune, les marchés américains sont fermés en raison de la célébration du 250e anniversaire de l'indépendance. 3 marchés à surveiller Yen japonais (JPY) : La paire USDJPY est passée sous la barre psychologique des 162. La ministre des Finances, Satsuki Katayama, souligne toutefois que Tokyo reste prêt à intervenir sur le marché des changes.

La paire USDJPY est passée sous la barre psychologique des 162. La ministre des Finances, Satsuki Katayama, souligne toutefois que Tokyo reste prêt à intervenir sur le marché des changes. Or et argent : Les cours des métaux précieux rebondissent après avoir atteint des plus bas locaux, une évolution principalement liée à la baisse des rendements des obligations d’État dans les plus grandes économies. Ce mouvement est soutenu par les données publiées hier concernant le marché du travail américain.

Les cours des métaux précieux rebondissent après avoir atteint des plus bas locaux, une évolution principalement liée à la baisse des rendements des obligations d’État dans les plus grandes économies. Ce mouvement est soutenu par les données publiées hier concernant le marché du travail américain. EU50 : Face à l’absence de transactions sur le marché américain, l’attention des investisseurs se tournera vers l’Europe. La question principale est de savoir si la rotation des capitaux vers des secteurs plus défensifs va se poursuivre. — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers, XTB

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