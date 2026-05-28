2% de hausse. C'est le rebond immédiat enregistré par le cours du pétrole ce jeudi après l'intensification des affrontements armés entre Washington et Téhéran. L'armée américaine a mené des frappes aériennes ciblées dans le sud de l'Iran, provoquant des mesures de représailles directes contre une base américaine au Koweït. Le regain soudain des tensions géopolitiques éloigne la perspective d'un compromis diplomatique à court terme sur les marchés financiers.

Le cours du pétrole face à l'escalade militaire au Moyen-Orient

Des frappes ciblées paralysent la région de Bandar Abbas

L'armée américaine a détruit quatre drones d'attaque ainsi qu'une station de contrôle au sol lors d'une opération nocturne à proximité de la ville portuaire de Bandar Abbas. Les autorités de Washington justifient cette intervention par la légitime défense face à des menaces imminentes visant la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz. L’action représente la deuxième intervention d'envergure menée par les forces américaines au cours de la semaine.

Les médias iraniens font état de trois fortes explosions entendues très tôt le matin dans cette zone stratégique. Les bombardements succèdent à une première vague d'attaques dirigées contre des sites de missiles iraniens dans la nuit de lundi à mardi.

Les tensions accrues affectent directement l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. Le cours du Brent, référence mondial, enregistre une progression en séance mais évolue toujours sous la barre des 100$ le baril. Les opérateurs des matières premières intègrent une prime de risque élevée à court terme.

Source : xStation

Une riposte immédiate cible les positions américaines au Koweït

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a répliqué en lançant des missiles et des drones contre une installation militaire américaine située au Koweït. Téhéran qualifie officiellement cette contre-offensive “d'avertissement sérieux” envoyé aux forces occidentales après l'attaque de Bandar Abbas. Parallèlement, le gouvernement koweïtien confirme avoir activé ses systèmes de défense aérienne pour intercepter plusieurs drones et missiles non identifiés.

Les combats directs représentent une rupture nette dans l'application du cessez-le-feu théorique. Les hostilités terrestres et aériennes s'étaient pourtant ralenties après un mois de bombardements intenses qui ont causé la perte de plusieurs milliers de vies humaines. La nouvelle dégradation de la situation géopolitique soutient la hausse du cours du pétrole et ravive la crainte d'un embrasement régional plus large.

Au même moment, les opérations militaires israéliennes se poursuivent de manière intensive dans le sud du Liban contre les infrastructures du Hezbollah. L'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation d'urgence pour plusieurs quartiers de la ville portuaire de Tyr avant d'engager des frappes lourdes. Les autorités de Tel-Aviv considèrent désormais l'intégralité du territoire libanais situé au sud du fleuve Zahrani comme un secteur de combat actif.

Les négociations diplomatiques et l'impasse sur le détroit d'Ormuz

Le rejet de l'accord-cadre par Washington

Le président Donald Trump a balayé les spéculations entourant la finalisation d'un protocole de paix secret avec l'Iran. La Maison Blanche qualifie de totale invention le document en 14 points relayé par les canaux d'information iraniens. Le pouvoir exécutif américain réaffirme qu'aucune nation ne peut exercer une gouvernance exclusive sur le transit maritime international dans le détroit d'Ormuz.

Le projet d'accord rejeté par les Etats-Unis prévoyait une gestion partagée de la navigation commerciale entre Téhéran et le sultanat d'Oman. L'Iran s'engageait à rétablir la libre circulation des cargaisons civiles sous un délai de trente jours. En contrepartie, Washington devait lever le blocus naval imposé aux structures portuaires du CGRI.

La question du programme nucléaire iranien demeure le principal point d'achoppement des discussions bilatérales. Les diplomates américains exigent la destruction vérifiable des stocks nationaux d'uranium hautement enrichi, une clause absente du document initial. De son côté, le gouvernement iranien continue d'affirmer que ses activités technologiques conservent des objectifs uniquement civils.

Les sanctions économiques et le gel des avoirs iraniens

Le département du Trésor des États-Unis a durci son dispositif de rétorsion en inscrivant une nouvelle entité administrative sur sa liste noire. L'Autorité du détroit du golfe Persique (PGSA) se voit ciblée par des sanctions financières restrictives. Washington accuse cet organisme, créé le 5 mai par les Gardiens de la révolution, de mener des activités d'extorsion de fonds auprès des transporteurs internationaux.

Le durcissement réglementaire complique les demandes financières de Téhéran concernant la libération de ses capitaux. Les négociateurs iraniens réclament le déblocage immédiat de 24 milliards de dollars d'avoirs gelés dans des institutions bancaires étrangères. Le pays exige la mise à disposition de la moitié de cette somme dès la signature d'un protocole d'accord officiel.

Les perturbations prolongées de cette route maritime clé influent sur le cours du pétrole international et pèsent sur l'acheminement de 20% du volume mondial de gaz liquéfié. Le blocage logistique altère l'équilibre des approvisionnements énergétiques et accroît les coûts d'exploitation des transporteurs. La volatilité actuelle pousse les gestionnaires de portefeuilles à ajuster leurs allocations d'actifs sur les actions internationales.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole remonte-t-il subitement ce jeudi ? La hausse de 2% s'explique par les tensions militaires directes dans le Golfe, où les frappes américaines à Bandar Abbas ont entraîné des représailles immédiates de Téhéran au Koweït.

Quel est l'impact du détroit d'Ormuz sur les marchés de l'énergie ? Cette voie maritime concentre le transit de 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole brut et de gaz liquéfié. Son blocage prolongé menace la stabilité des livraisons internationales et accroît la volatilité.

Comment s'exposer aux actifs liés au pétrole brut en période de crise ? Les investisseurs particuliers peuvent diversifier leur portefeuille en ciblant des actions de sociétés du secteur de l'énergie ou des paniers diversifiés d'actifs négociables comme des ETF sectoriels répliquant les matières premières.