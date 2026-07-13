Calendrier économique : une semaine décisive pour la Banque de Russie (13.07.2026)

Les prochains jours seront riches en informations pertinentes pour les responsables du FOMC. D’ici vendredi, nous serons peut-être en mesure de déterminer avec bien plus de certitude si le comité envisagera la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt dès le 29 juillet. Naturellement, l’attention se portera principalement sur le rapport semestriel que le président de la Fed, Kevin Warsh, présentera devant le Congrès américain. 🗓️ Calendrier Tout commence mardi.

Cet événement est généralement précédé de la publication d’un communiqué de la Réserve fédérale (vers 13 h 30).

La lecture de ce communiqué, prévue à 15 h précises, marque le début de la partie principale de l’audition.

Vient ensuite la séance consacrée aux questions des membres de la Chambre des représentants.

Le lendemain, à la même heure (mercredi, 15 h), le président de la Fed comparaîtra devant le Sénat. Il convient de noter que mardi à 13 h 30 seront publiées les données sans doute les plus importantes du mois : l’inflation mesurée par l’IPC américain pour le mois de juin. Le lendemain, les chiffres de l’inflation mesurée par l’IPP seront publiés, suivis jeudi des ventes au détail et vendredi de la production industrielle. Cela signifie qu’à la fin de la semaine, ces données brosseront un tableau relativement complet de l’économie américaine. 🌏 Principales publications macroéconomiques Nous commençons toutefois la semaine dans le calme. Il y aura peu de données macroéconomiques aujourd’hui, et l’attention se portera davantage sur les discours, notamment ceux de Christopher Waller et de Michelle Bowman. Lundi Nouvelle-Zélande L’indice PMI des services a progressé en juin pour atteindre son plus haut niveau de l’année. Un optimisme particulier transparaît dans les nouvelles commandes (53). Les ventes, les stocks et l’emploi sont tous restés en territoire négatif. 📆 Calendrier macroéconomique Lundi États-Unis : Discours d’un membre du FOMC. Christopher Waller Heure : 17 h 30

Mardi Australie : Indice de confiance des entreprises NAB (juin) Heure : 2 h 30 Précédent : -14

Japon : Production industrielle (mai) Heure : 5 h 30 Consensus : +0,5 % en glissement mensuel Précédent : +0,5 % m/m

Suisse : inflation de l’IPP (juin) Heure : 7 h 30 Précédent : -1,8 %

🗂️ Publication des résultats des entreprises La saison des résultats commence ! Demain, nous pouvons nous attendre à la publication des résultats des plus grandes entreprises : BitMine Immersion Technologies ($ BMNR.US ) – après la clôture du marché (AMC)

) – après la clôture du marché (AMC) Richtech Robotics ($ RR.US ) – après la clôture du marché (AMC)

) – après la clôture du marché (AMC) American Resources Corporation ($ AREC.US ) – après la clôture du marché (AMC) 3 marchés à surveiller Le pétrole : Nous avons constaté une hausse de près de 5 % des prix des principales matières premières énergétiques. Celles-ci se rapprochent ainsi de leurs plus hauts niveaux récents. Les prochaines annonces en provenance de Téhéran et de Washington pourraient entraîner une nouvelle rotation des capitaux.

Nous avons constaté une hausse de près de 5 % des prix des principales matières premières énergétiques. Celles-ci se rapprochent ainsi de leurs plus hauts niveaux récents. Les prochaines annonces en provenance de Téhéran et de Washington pourraient entraîner une nouvelle rotation des capitaux. NASDAQ 100 : Après de fortes baisses en Asie, le marché attend l’ouverture des marchés américains. À l’heure actuelle, de nombreux signes laissent présager que les principaux indices ouvriront la séance en baisse.

Après de fortes baisses en Asie, le marché attend l’ouverture des marchés américains. À l’heure actuelle, de nombreux signes laissent présager que les principaux indices ouvriront la séance en baisse. EURNOK : Depuis le début du mois de juillet, la couronne norvégienne a recommencé à se raffermir. Le principal moteur de ce mouvement est la hausse des prix des principales matières premières énergétiques.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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