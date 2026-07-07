Chute du Nasdaq 🚩 Les résultats de DeepSeek et de Samsung font plonger les valeurs du secteur des semi-conducteurs

Les valeurs du secteur de la mémoire et des semi-conducteurs font plonger Wall Street aujourd'hui, entraînant le Nasdaq 100 à la baisse d'environ 2 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average perd 0,3 % et que le S&P 500 recule de 0,5 %. Les actions de Micron, SanDisk, Intel, Applied Materials et Marvell reculent de 6 % à 10 %, cette vague de ventes étant en grande partie déclenchée par la réaction négative du marché aux résultats de Samsung. La faiblesse observée aujourd’hui sur le Nasdaq et dans le secteur des semi-conducteurs reflète une détérioration du sentiment à l’égard de l’intelligence artificielle, qui a été le principal moteur de la reprise observée cette année. Parallèlement, les tensions géopolitiques se sont intensifiées à la suite d’attaques contre des navires commerciaux près d’Oman et dans le détroit d’Ormuz, exacerbant les tensions entre l’Iran, les États-Unis et le Qatar. La hausse des cours du pétrole pèse également sur les valeurs technologiques.

L’action Nvidia est en baisse après que Reuters a rapporté que la start-up chinoise DeepSeek développait sa propre puce d’IA, une initiative qui pourrait à terme réduire sa dépendance vis-à-vis des processeurs de Nvidia et de Huawei.

Cette nouvelle a déclenché une vague de ventes massives sur l’ensemble des valeurs du secteur des semi-conducteurs. L’indice Philadelphia Semiconductor recule de plus de 5 %, tandis qu’Intel, Micron, Marvell, Western Digital et SanDisk affichent tous de lourdes pertes.

Les investisseurs procèdent également à des prises de bénéfices après la forte remontée du secteur, tirée par l’IA, dans un contexte où l’on craint que les valorisations ne soient devenues excessives et que la prochaine saison des résultats ne s’accompagne d’une volatilité nettement plus élevée.

Les résultats de Samsung n’ont pas non plus réussi à soutenir le secteur. Bien que la société ait annoncé une croissance très forte de ses bénéfices, son action a reculé, affaiblissant encore davantage le sentiment à l’égard des valeurs liées à la mémoire et aux semi-conducteurs.

Le marché se prépare également à l’introduction prochaine de SK Hynix au Nasdaq, tout en attendant la publication du compte-rendu de la première réunion de la Réserve fédérale présidée par Kevin Warsh, ce qui incite certains investisseurs à réduire leur exposition au risque.

En conséquence, la pression exercée sur les plus grandes entreprises liées à l’IA pèse sur l’ensemble du Nasdaq, compte tenu de la pondération dominante du secteur technologique dans l’indice et de l’importance de Nvidia, TSMC et d’autres entreprises de semi-conducteurs au sein de l’indice de référence.

Source: xStation5

Graphique du NASDAQ 100 (intervalle H1)

En examinant le graphique du NASDAQ 100, on constate que la zone comprise entre 30 450 et 30 800 points a, à plusieurs reprises, suscité une pression à la vente très forte. Si l'indice venait à passer sous la barre des 29 100, le prochain objectif baissier probable se situerait aux alentours de 28 100, niveau où un intérêt acheteur s'était manifesté précédemment. Pour l'instant, la résistance clé reste le niveau des 30 000 points.

Source: xStation5

Actions TSMC (intervalle D1)

Les actions de Taiwan Semiconductor (TSMC.US), le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs, ont reculé de près de 10 % par rapport à leurs récents plus hauts et testent désormais la limite inférieure de leur canal haussier. Le support clé se situe près de 430 $ par action, tandis que la limite supérieure du canal se situe actuellement autour de 480 $. La résistance la plus proche est la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne orange), qui se situe actuellement près de 450 $.

Source: xStation5

Pourquoi les actions Samsung sont-elles en baisse ?

Paradoxalement, ce ne sont pas les résultats de Samsung qui posaient problème. Au contraire, l’entreprise a annoncé une multiplication par 19 de son résultat d’exploitation, surpassant largement les résultats de l’année dernière. Cependant, les marchés boursiers se tournent vers l’avenir plutôt que vers le passé. Les investisseurs ont conclu que même des chiffres aussi spectaculaires ne constituaient pas une nouvelle raison convaincante justifiant une nouvelle hausse des valorisations liées à l’IA.

D'une part, les attentes étaient déjà exceptionnellement élevées. Les fabricants de mémoires ont figuré parmi les principaux bénéficiaires du boom des investissements dans l’IA cette année, ce qui signifie que même des résultats records n’ont dépassé que modestement les prévisions des analystes. Il s’agit là d’une réaction classique de type « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » , où d’excellents résultats deviennent l’occasion de réaliser des bénéfices.

, où d’excellents résultats deviennent l’occasion de réaliser des bénéfices. D’autre part, Samsung n’a publié que des résultats préliminaires et n’a fourni aucune information détaillée sur son activité de semi-conducteurs ni de prévisions actualisées. Les investisseurs se sont donc retrouvés sans réponse claire à la question clé : les taux de croissance actuels, portés par l’IA, pourront-ils se maintenir au cours des prochains trimestres ?

Le sentiment des marchés a été encore pesé par des doutes croissants quant à la pérennité du cycle d’investissement dans l’IA. Les informations selon lesquelles Meta envisagerait de commercialiser sa capacité de calcul excédentaire, combinées à celles indiquant que DeepSeek développe son propre processeur d’IA, ont incité les investisseurs à réévaluer la demande à long terme pour les puces d’IA les plus avancées. Cela ne signifie pas nécessairement que la demande s’affaiblit aujourd’hui, mais cela a renforcé les craintes que l’actuel boom des investissements dans l’IA ne puisse pas se poursuivre indéfiniment.

En fin de compte, Samsung n’a pas déçu sur le plan des résultats. Les investisseurs ont plutôt été déçus que ses résultats records n’aient pas réussi à fournir un nouveau catalyseur pour de nouvelles hausses dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. Les valorisations étant déjà élevées, même des performances financières exceptionnelles se sont avérées insuffisantes pour attirer de nouveaux acheteurs, laissant le marché de plus en plus sensible aux risques cycliques auxquels le secteur est confronté.

Action Samsung (intervalle D1)

L’action Samsung corrige actuellement une partie substantielle de sa récente remontée et est retombée sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange), dans un mouvement rappelant la correction de mars-avril 2026 déclenchée par les tensions au Moyen-Orient. Le titre se négocie désormais à environ 25 % en dessous de son plus haut historique.

Source: xStation5