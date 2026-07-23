Le chiffre d'affaires de Google Cloud s'envole de 82% pour atteindre 24,8 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le cours de l'action Alphabet recule de 5% en préouverture à Wall Street, l'action s'échangeant autour de 325 dollars ce jeudi. Les trimestriels de la maison mère de Google révèlent une croissance record de sa division cloud, mais les opérateurs de marché s'inquiètent de la flambée des coûts liés à l'intelligence artificielle et d'un flux de trésorerie devenu négatif. L'exposition à la thématique technologique peut s'envisager via l'investissement en actions américaines, bien que le dossier subisse également la pression tarifaire des régulateurs européens.

Résultats financiers et accélération du cloud

Une croissance record tirée par les entreprises

Le chiffre d'affaires global d'Alphabet atteint 119,8 milliards de dollars sur le deuxième trimestre. Cette performance financière dépasse les estimations initiales de Wall Street fixées à 116,9 milliards de dollars. La division publicitaire génère 81,6 milliards de dollars, confirmant le maintien de l'activité du moteur de recherche face aux interrogations liées à l'émergence des nouveaux agents conversationnels.

Le véritable moteur de cette publication trimestrielle reste la division Google Cloud. Ses revenus bondissent de 82% sur un an pour s'établir à 24,8 milliards de dollars. Le carnet de commandes de cette branche d'informatique à distance atteint désormais 514 milliards de dollars. Cette croissance s'appuie sur des contrats majeurs conclus avec des entreprises partenaires comme Anthropic.

Les entreprises clientes augmentent massivement leurs capacités de calcul pour entraîner et exécuter leurs propres modèles d'intelligence artificielle. Le groupe californien a d'ailleurs commencé à comptabiliser les revenus issus des ventes directes de ses propres processeurs TPU au deuxième trimestre. Cette évolution stratégique positionne l'entreprise face aux composants concurrents sur le marché des semi-conducteurs. Ce positionnement stimule une demande qui profite à toute la chaîne de production de puces.

Le poids des dépenses en intelligence artificielle

Le cours de l'action baisse en réponse à l'explosion inattendue des coûts d'infrastructure. La direction financière révise à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement et vise une enveloppe comprise entre 195 et 205 milliards de dollars pour l'exercice 2026. L'objectif précédent de l'entreprise tablait sur 180 à 190 milliards de dollars de dépenses pour l'année en cours.

Cette politique d'investissement massif pèse directement sur le flux de trésorerie disponible du groupe. L'entreprise affiche un solde négatif de 5,9 milliards de dollars sur le trimestre, une situation comptable inédite dans son histoire récente. Les analystes de marché s'inquiètent de la rentabilité à court terme de ces centres de données de nouvelle génération.

Le bénéfice par action ajusté ressort à 2,85 dollars, un niveau très légèrement sous les prévisions de Wall Street arrêtées à 2,89 dollars par les analystes. Le modèle économique de l'entreprise s'oriente vers un poids croissant du cloud, dont les revenus devraient atteindre 30% du total à l'avenir. Cette évolution modifie durablement la structure des marges. L'action perd 5% en préouverture à Wall Street pour retomber à 325 dollars par unité.

Défis réglementaires et technologiques pour Google

Les amendes de la Commission européenne

La maison mère de Google fait également face à la pression financière des autorités européennes. La Commission européenne inflige deux amendes distinctes d'un montant total de 890 millions d'euros pour non-respect de la législation sur les marchés numériques. Une première sanction de 460 millions d'euros cible le traitement favorable accordé par le moteur de recherche à ses propres services de comparaison de prix et de réservation hôtelière.

Une seconde pénalité de 430 millions d'euros sanctionne les restrictions imposées aux développeurs au sein de la boutique d'applications Google Play. Ces pratiques anticoncurrentielles empêchaient les créateurs d'applications d'orienter gratuitement les utilisateurs vers des offres concurrentes plus avantageuses financièrement. La facture réglementaire globale de l'entreprise en Europe dépasse désormais les 10,38 milliards d'euros sur près de vingt ans de litiges.

Le risque de nouvelles sanctions financières immédiates s'éloigne toutefois pour le géant technologique. Les responsables européens font état d'un dialogue constructif avec les équipes dirigeantes de l'entreprise. La firme de Mountain View teste des modifications de son interface et dispose de soixante jours pour se conformer aux exigences, bien qu'elle envisage de contester ces décisions en justice.

La course aux modèles d'IA face à la concurrence

Le développement des modèles d'intelligence artificielle générative concentre l'attention et les doutes des investisseurs. Le déploiement du prochain modèle phare de l'entreprise, Gemini 3.5 Pro, accuse un retard par rapport à son calendrier initial prévu en juin. Ce décalage de lancement nourrit l'incertitude face aux mises à jour rapides déployées par des entreprises concurrentes comme OpenAI et Anthropic.

L'outil conversationnel actuel de l'entreprise, Gemini, revendique 950 millions d'utilisateurs mensuels et s'intègre progressivement au moteur de recherche historique. Cette intégration optimise la pertinence des annonces publicitaires et écarte pour l'instant le scénario d'une baisse des revenus de l'activité de recherche traditionnelle. Le secteur de la technologie s'appuie d'ailleurs largement sur les ETF technologiques pour capter cette dynamique d'innovation globale.

La direction générale tente de rassurer le marché sur sa capacité d'innovation technologique. Les équipes d'ingénierie allouent une très grande part de leurs ressources informatiques à l'entraînement direct du futur modèle Gemini 4. Sundar Pichai affirme maintenir la compétitivité du groupe sur la prochaine génération de l'IA. Ce choix stratégique justifie les besoins financiers massifs en équipements informatiques annoncés pour les prochaines années.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours de l'action Alphabet aujourd'hui ?

Le cours d'Alphabet réagit à la hausse massive des prévisions de dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle et à l'enregistrement d'un flux de trésorerie disponible négatif pour le deuxième trimestre. Ces éléments financiers occultent la progression record de 82% du chiffre d'affaires de la division cloud.

Pourquoi la Commission européenne a-t-elle infligé une nouvelle amende à Google ? L'Union européenne a sanctionné l'entreprise technologique à hauteur de 890 millions d'euros pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de recherche et pour avoir restreint la liberté commerciale des développeurs sur le Google Play Store.

Comment s'exposer au secteur de l'intelligence artificielle en bourse ?

Les investisseurs peuvent cibler les actions spécifiques des entreprises développant des modèles d'IA, se tourner vers les fabricants de semi-conducteurs ou encore utiliser des ETF thématiques qui répliquent les performances d'un panier d'entreprises du secteur technologique.