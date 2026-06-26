Le titre On Semiconductor chute de 13 % suite au rachat de Synaptics pour 7 milliards de dollars.

Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 abandonne 1,3 % avant l'ouverture de Wall Street.

Le cours du Nasdaq cède 1,3 % en pré-marché ce vendredi. La pression vendeuse cible directement les actions technologiques, sur fond de craintes liées au coût matériel des serveurs d'intelligence artificielle. Les investisseurs se détournent de ces actifs de croissance et réévaluent leurs positions sur les principaux indices boursiers américains avant la cloche.

Tension sur les marchés américains avant l'ouverture

Correction marquée pour les semi-conducteurs

Les contrats à terme pointent vers une ouverture dans le rouge à Wall Street. Le S&P 500 abandonne 0,5 %, tandis que le Dow Jones résiste mieux grâce à sa très faible exposition aux valeurs de croissance. La baisse frappe en premier lieu les concepteurs de semi-conducteurs, épicentre de la frénésie boursière des derniers trimestres.

L'action Micron Technology perd 5 % dans les échanges d'avant-Bourse. L'entreprise efface ainsi une partie de la hausse enregistrée mercredi après la présentation de ses excellents résultats trimestriels. D'autres fabricants de puces suivent cette trajectoire baissière à la cotation électronique, notamment Intel, Arm Holdings, Marvell et Sandisk.

Les investisseurs concrétisent leurs bénéfices sur ces actions technologiques malgré le maintien de carnets de commandes remplis. Le fonds sectoriel Technology Select Sector SPDR (XLK) recule de 1,6 % à la suite de ces mouvements. Le titre On Semiconductor accuse la plus forte baisse sectorielle avec un repli de 13 %, les opérateurs révisant le titre à la baisse après l'officialisation de l'acquisition de Synaptics pour 7 milliards de dollars.

Analyse technique du contrat à terme américain

L'observation du cours du Nasdaq via les contrats à terme met en évidence un test graphique immédiat. L'indice s'approche de sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50). Ce seuil représente un support technique majeur, étroitement surveillé par les gestionnaires de portefeuilles.

Le maintien de ce niveau par les acheteurs autoriserait le développement d'une figure de correction de type 1:1. Dans cette configuration géométrique, la prochaine résistance s'établit autour des 30 800 points. Les acheteurs devront toutefois absorber un flux vendeur massif au cours de la séance.

La cassure du seuil des 29 000 points invaliderait totalement ce rebond haussier à court terme. Une telle rupture marquerait l'entrée dans une phase de baisse prolongée pour la Bourse américaine, ouvrant la voie à de nouvelles prises de bénéfices.

Source: xStation5

Les coûts matériels pèsent sur les marges du secteur

Hausse des prix des composants informatiques

Les gérants de fonds ciblent désormais l'augmentation rapide des dépenses d'infrastructure liées à l'intelligence artificielle. Les prix des mémoires DRAM et NAND, composants indispensables à l'assemblage des serveurs, s'inscrivent en hausse continue depuis plusieurs semaines. Cette inflation matérielle se répercute progressivement sur toute la chaîne d'approvisionnement des ordinateurs et des téléphones.

Les grandes entreprises de la Silicon Valley commencent à transférer ces coûts sur le consommateur final. Apple a récemment appliqué une hausse de prix sur plusieurs modèles de tablettes iPad et d'ordinateurs MacBook. Microsoft déploie une stratégie tarifaire similaire en augmentant les prix de ses consoles Xbox.

Les intervenants craignent une généralisation de ces hausses tarifaires dans les prochains mois. La détérioration anticipée des marges opérationnelles menace directement la valorisation boursière de nombreuses actions technologiques. Les détenteurs d'actions américaines intègrent aujourd'hui ce risque de rentabilité dans leurs modèles d'évaluation.

Politique monétaire et contagion internationale

Les incertitudes actuelles dépassent le cadre strict de l'intelligence artificielle. La persistance de l'inflation modifie les anticipations concernant les futures réunions de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le maintien de taux d'intérêt directeurs élevés pénalise structurellement les valorisations des entreprises de croissance, qui dépendent de leurs flux de trésorerie futurs.

La combinaison d'une politique monétaire restrictive et de coûts matériels croissants génère des dégagements internationaux. Les places boursières asiatiques ont clôturé la séance de vendredi sur de lourdes pertes. L'indice Nikkei 225 cède 4 %, tandis que le conglomérat SoftBank a dévissé de plus de 12 % à Tokyo. Les Bourses de Corée du Sud et de Chine continentale enregistrent des reculs de même ampleur.

Les marchés européens subissent une pression identique depuis l'ouverture de la cotation. Les valeurs liées aux semi-conducteurs comme ASML, Infineon, STMicroelectronics et ASM International affichent toutes des replis marqués. Certains opérateurs se tournent vers des paniers diversifiés sous la forme d'ETF pour lisser cette exposition sectorielle très volatile.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quels éléments influencent le cours du Nasdaq aujourd'hui ? Le repli du jour s'explique par de fortes prises de bénéfices sur les actions technologiques et les entreprises de semi-conducteurs. L'augmentation des prix des infrastructures d'intelligence artificielle et le maintien de taux d'intérêt élevés réduisent l'appétit pour le risque boursier.

Comment la politique de la Réserve fédérale affecte-t-elle les actions technologiques ? Les sociétés technologiques s'appuient sur leurs bénéfices futurs pour justifier leur valorisation boursière élevée. Des taux d'intérêt prolongés à des niveaux restrictifs diminuent mathématiquement la valeur actuelle de ces flux financiers, ce qui pousse les gérants à vendre ces titres.

Quelles sont les alternatives pour s'exposer au secteur des semi-conducteurs ? Les investisseurs utilisent souvent des fonds indiciels pour se positionner sur l'industrie informatique sans sélectionner de titres individuels. Un ETF sectoriel permet de répliquer la performance globale d'un panier d'entreprises conceptrices et productrices de puces.