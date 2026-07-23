L'action dévisse de 8,8% à 23,8 euros en fin de matinée, malgré des marges opérationnelles préservées par la direction.

Les difficultés commerciales persistent sur le marché européen, entraînant une révision prudente des objectifs pour l'exercice en cours.

Le concepteur de parfums affiche un chiffre d'affaires de 414,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une baisse de 7,3%.

8,8%. C'est la sanction subie par le cours Interparfums ce matin à la Bourse de Paris, le titre tombant à 23,8 euros vers 11h10. Les investisseurs réagissent à un bilan semestriel inférieur aux attentes, marqué par un repli de l'activité sur le continent européen. Pour les opérateurs exposés aux actions françaises, ce dossier illustre les défis de croissance actuels du secteur de la cosmétique face à une consommation atone.

Un premier semestre marqué par la baisse des ventes

La contre-performance du portefeuille de marques

Le concepteur de parfums sous licence clôture la première moitié de l'année avec un chiffre d'affaires de 414,3 millions d'euros. Cette réalisation correspond à un repli net de 7,3% par rapport à l'exercice précédent. Ce niveau d'activité s'inscrit en deçà des prévisions formulées par les équipes d'Oddo BHF, qui tablaient sur des facturations atteignant 421,7 millions d'euros. À taux de change constant, un indicateur clé pour évaluer la croissance organique, le recul se limite toutefois à 3,7%.

Au sein du catalogue, seules quelques licences parviennent à tirer leur épingle du jeu dans ce climat adverse. Les ventes de Coach, véritable fer de lance du groupe, progressent de 3% pour atteindre 109,7 millions d'euros. La marque Jimmy Choo suit une trajectoire similaire avec une hausse de 1%, ce qui lui permet de dégager 104,9 millions d'euros de revenus.

Le reste des franchises accuse en revanche un repli généralisé et pèse lourdement sur la moyenne globale. Les griffes historiques comme Montblanc, Lacoste, Lanvin ou encore Rochas affichent toutes des performances négatives sur la période. Cette dynamique commerciale hétérogène pénalise directement la valorisation de l'action Interparfums sur la bourse en ligne.

Les conséquences de l'attentisme des consommateurs

La zone Europe de l'Ouest concentre l'essentiel des difficultés rencontrées par l'entreprise parisienne sur ces six mois. La direction évoque un contexte de marché nettement défavorable et pointe spécifiquement la détérioration de la demande en Allemagne ainsi qu'aux Pays-Bas. Dans ces pays stratégiques, le groupe subit de plein fouet les conséquences d'un fort attentisme de la part des acheteurs.

Cet environnement macroéconomique se traduit par une chute de 7% du chiffre d'affaires européen, qui s'établit à 70,1 millions d'euros sur le semestre. La frilosité des ménages face aux produits discrétionnaires freine de manière brutale les volumes d'écoulement habituels. Les investisseurs actifs sur le marché des actions européennes observent cette baisse d'activité avec une attention soutenue.

Pour compenser cette contraction des volumes de ventes, la société doit s'appuyer sur la rentabilité de son modèle économique. Les analystes de TPICAP Midcap notent d'ailleurs que les marges résistent très bien à la dégradation de l'activité. Le maintien d'une marge opérationnelle anticipée entre 19% et 20% au premier semestre constitue un véritable pare-feu face à l'atonie de la demande continentale.

Perspectives financières et réactions de marché

Des prévisions annuelles revues à la baisse

Face à cet environnement de consommation incertain, la direction ajuste à la baisse sa guidance financière pour la fin de l'année. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 850 et 870 millions d'euros pour l'exercice 2026 en cours. Cette projection actualisée correspond à un repli modéré de l'ordre de 3% à taux de change constant par rapport aux chiffres de l'année 2025.

Les équipes d'Oddo considèrent que cette trajectoire d'atterrissage reste correcte compte tenu du contexte, bien que leur propre estimation de 890 millions d'euros paraisse désormais hors d'atteinte. Le marché financier se tourne déjà vers 2027, une année qui s'annonce plus dynamique sur le plan des ventes. Le lancement programmé de la gamme Longchamp devrait alors redonner un élan de croissance décisif à l'activité mondiale.

Du côté des bureaux d'études, les avis restent prudents mais ne cèdent aucunement à la panique. Oddo maintient une opinion neutre sur la valeur boursière avec une cible conservée à 27 euros. TPICAP Midcap réitère sa recommandation de conserver le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 29,5 euros à 27 euros pour intégrer mécaniquement ces nouvelles projections de revenus.

Une valorisation boursière ajustée

La sanction des marchés financiers s'est avérée immédiate et sévère lors des premières cotations parisiennes. Le cours Interparfums lâche 8,8% en fin de matinée, tombant lourdement à 23,8 euros. Cette soudaine baisse efface d'un coup la relative stabilité observée depuis le mois de janvier et porte le repli annuel du titre à 1%.

À ce niveau de prix sur la cote, la capitalisation boursière de l'entreprise s'établit avec précision à 2,09 milliards d'euros. La valorisation de la société fait ressortir un ratio de 18,5 fois les bénéfices attendus par le marché pour l'horizon 2027. Les épargnants qui étudient les indices boursiers scrutent minutieusement ces multiples pour évaluer l'attractivité du dossier à moyen terme.

Cette métrique de valorisation place le groupe français dans une position médiane par rapport à ses principaux concurrents directs. Elle se situe presque en ligne avec celle de son rival américain Coty, évalué de son côté à 18,9 fois ses bénéfices futurs. Elle demeure néanmoins très inférieure au ratio du géant L'Oréal, qui s'échange à 26,1 fois ses résultats, mais reste nettement supérieure à l'espagnol Puig, valorisé à 14,2 fois.

❓ FAQ

Pourquoi le cours Interparfums a-t-il chuté en bourse aujourd'hui ? L'action de la société a subi une baisse marquée suite à la publication d'un chiffre d'affaires semestriel en repli de 7,3%, s'établissant à 414,3 millions d'euros. Les difficultés rencontrées sur le marché européen, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, ont déçu les attentes de la place parisienne.

Quelles sont les prévisions de résultats pour l'action Interparfums cette année ? La direction table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 850 et 870 millions d'euros, actant une contraction modérée de l'activité. Les cabinets d'analyse comme Oddo BHF et TPICAP Midcap ont abaissé leurs objectifs de cours à 27 euros, car ils s'attendent à une simple année de transition.

Comment se compare la valorisation boursière du concepteur de parfums ? Avec une capitalisation de 2,09 milliards d'euros, le groupe s'échange à 18,5 fois ses bénéfices estimés pour 2027. Ce multiple financier reste très proche de celui de Coty, mais se révèle nettement inférieur à celui du géant L'Oréal.