Danone cesse son approvisionnement en soja du Brésil pour respecter la réglementation de l’UE

Danone arrête l’approvisionnement en soja du Brésil pour se tourner vers l’Asie Le groupe français Danone a décidé de mettre fin à son approvisionnement en soja brésilien , optant désormais pour des sources en Asie . Cette décision, annoncée par son directeur financier Jurgen Esser, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle réglementation de l’Union européenne visant à lutter contre la déforestation . Cette règle impose aux entreprises de prouver que leurs produits ne proviennent pas de terres déboisées. L'Union européenne a introduit une réglementation stricte sur la déforestation (EUDR), qui couvre l’importation de produits tels que le soja, le cacao et le café. Bien que cette règle devait initialement entrer en vigueur le 30 décembre, la Commission européenne a proposé de reporter son application de 12 mois pour permettre aux entreprises de se préparer. Des groupes comme Nestlé et Unilever anticipent déjà ces exigences, afin d’éviter des amendes pouvant atteindre 20 % de leur chiffre d'affaires . Un suivi rigoureux pour garantir des ingrédients durables Danone, qui utilise du soja pour l'alimentation de ses vaches laitières et dans la fabrication de ses produits Alpro et Silk , affirme que ses approvisionnements sont désormais exclusivement basés en Asie. "Nous ne nous approvisionnons plus en soja du Brésil", a confirmé Jurgen Esser , ajoutant que le groupe applique un suivi complet pour garantir l’utilisation d’ingrédients durables. Ce changement répond aux nouvelles exigences européennes et vise à renforcer la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Comparé à d’autres géants de l’industrie, Danone se dit moins vulnérable aux risques de déforestation . Selon son rapport 2023, le soja représente environ 5 % de l’alimentation des vaches du groupe, celles-ci étant majoritairement nourries à l’herbe ou aux céréales. Par ailleurs, le groupe s’approvisionne en soja pour ses produits Alpro au Canada , en France , aux États-Unis et en Italie , réduisant ainsi sa dépendance envers le soja brésilien. Le Brésil, leader de la production mondiale de soja, face à des restrictions Le Brésil est le plus grand producteur mondial de soja et devrait atteindre une production record de 170 millions de tonnes métriques lors de sa prochaine récolte. Cependant, alors que l'Europe réduit ses importations de soja en raison des préoccupations environnementales, la Chine devient le principal acheteur du soja brésilien, avec des expéditions hebdomadaires de plus d'un million de tonnes en moyenne. Bien que certains négociants aient promis de ne pas acheter de soja provenant de terres déboisées en Amazonie, la savane Cerrado reste l’une des régions les plus touchées par la déforestation liée à la culture de soja. La réglementation de l’UE sur la déforestation risque de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, selon plusieurs industries et gouvernements. Cette mesure pourrait exclure de nombreux petits agriculteurs du marché européen, augmenter les coûts des aliments de base, et créer des défis d’adaptation pour les agriculteurs. Toutefois, Danone et d’autres grandes entreprises de l’industrie alimentaire s’engagent à se conformer à ces nouvelles règles pour minimiser leur impact environnemental et répondre aux attentes des consommateurs en matière de durabilité. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source : Reuters

