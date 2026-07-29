Des hausses à deux chiffres après la publication des résultats en Europe : Electrolux, Alten, Hexagon

La séance de ce mercredi affiche des hausses à deux chiffres du cours des actions de trois entreprises européennes. Dans chaque cas, le catalyseur a été un résultat nettement supérieur aux prévisions, même si la qualité des signaux positifs varie. Electrolux a progressé d’environ 20% après avoir presque doublé ses prévisions de résultat d’exploitation. Le résultat d’exploitation hors éléments exceptionnels s’est élevé à 1,20 milliard de couronnes suédoises, contre 617 millions attendus, et le chiffre d’affaires organique a augmenté de 2%.

Ce résultat reflète les effets du programme de réduction des coûts, qui a permis d’améliorer la performance de 1,4 milliard de couronnes suédoises.

Toutefois, cette amélioration ne résulte pas entièrement d’une optimisation du modèle économique de l’entreprise, car environ 484 millions de couronnes suédoises proviennent d’un remboursement de droits de douane américains et d’une modification du programme d’avantages sociaux en matière de santé.

Le signal fondamental le plus important et le plus durable reste l’optimisation des coûts et le flux de trésorerie disponible, plutôt qu’un rebond de la demande en Amérique du Nord, où le chiffre d’affaires organique a reculé de 3%. Graphique : ELUXB.SE (D1) Malgré cette forte hausse, il est difficile d'envisager une progression des cours à long terme. En interprétant le graphique de manière optimiste, on constate un éloignement de la limite inférieure du canal de tendance baissière. Source : xStation5 Alten a enregistré une hausse d'environ 15% après une nette révision à la hausse de ses perspectives pour 2026. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 3,2% en croissance organique.

La société a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, passant d'une croissance d'environ 0% à une croissance comprise entre 1,4% et 1,8%.

La marge d'exploitation devrait atteindre environ 9%, contre 8,5 % en 2025.

Cette amélioration est principalement portée par les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de la sécurité et du ferroviaire.

Il s’agit d’un cas classique de réévaluation d’un scénario de base auparavant très bas, suivi d’une forte correction à la hausse des prévisions. Graphique : ATE.FR (J1) Les récentes hausses marquent une sortie nette du canal baissier à long terme. Le niveau actuel pourrait constituer une bonne base pour de nouvelles hausses, si l’entreprise parvient à continuer d’améliorer ses résultats. Source : xStation5 Hexagon a progressé de plus de 10% après avoir publié d’excellents résultats pour le deuxième trimestre 2026. La croissance organique s’est établie à 12%, soit près du double des 6,4% attendus.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,05 milliard d'euros, contre un consensus de 1,01 milliard d'euros.

L'EBIT ajusté s'est établi à 272 millions d'euros, contre 261 millions d'euros attendus.

Ce résultat s'explique par une très forte demande de la part des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Un carnet de commandes bien rempli ainsi qu'un programme de consolidation des coûts et de restructuration achevé avant la date prévue viennent renforcer cette dynamique. Graphique : HEXAB.SE (D1) Ces résultats solides témoignent de la bonne santé de l'entreprise et soutiennent ses valorisations, mais le cours reste néanmoins dans la partie basse d'une large phase de consolidation. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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