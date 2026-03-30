Discours de Powell : les marchés surveillent la politique de la Fed

Aujourd’hui, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, prononce un discours qui suscite un vif intérêt de la part des investisseurs et des analystes du monde entier. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes — notamment en lien avec les récents événements concernant l’Iran et le conflit au Moyen-Orient dans son ensemble —, les marchés financiers sont extrêmement sensibles à tout signal concernant la politique monétaire. De plus, l’économie mondiale continue de faire face à des pressions inflationnistes alimentées par des perturbations de l’offre et la volatilité des prix de l’énergie. Dans ce contexte, les propos de M. Powell sont essentiels pour comprendre les actions futures de la Fed et les perspectives en matière d’inflation. Points clés des commentaires de M. Powell sur l’inflation et l’économie : M. Powell est conscient du contexte inflationniste plus large : « Nous sommes conscients du contexte inflationniste plus large. » Les anticipations d’inflation restent bien ancrées : « Les anticipations d’inflation semblent être bien ancrées. » La Fed était consciente qu’elle ne respecterait pas l’objectif d’inflation pendant un certain temps : « LA FED EST CONSCIENTE DE NE PAS RESPECTER L’OBJECTIF D’INFLATION PENDANT UN CERTAIN TEMPS. » On observe une baisse des rendements des bons du Trésor, ce qui pourrait influencer les anticipations d’inflation : « LE RENDEMENT DES BONS DU TRÉSOR À 5 ANS BAISSE DE 10 POINTS DE BASE SUR LA JOURNÉE POUR S’ÉTABLIR À 3,97 %. » Les outils de la Fed ont un impact limité sur les chocs d'offre : « LES OUTILS DE LA FED N'ONT PAS D'EFFET SIGNIFICATIF SUR LES CHOCS D'OFFRE. » La politique monétaire est bien placée pour surveiller l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les prix de l'essence : « Nous pensons que la politique monétaire est bien placée pour observer l'évolution du conflit au Moyen-Orient. » Les droits de douane sont considérés comme un facteur ponctuel affectant l’inflation : « LES DROITS DE DOUANE ONT UN IMPACT PONCTUEL SUR L’INFLATION », « Nous pensons que les droits de douane constituent une hausse ponctuelle des prix. » La Fed s’attend à atteindre son objectif d’inflation de 2 % : « LE FOMC ATTEINDRA SON OBJECTIF D’INFLATION DE 2 %. » La Fed estime que l’économie connaîtra un atterrissage en douceur en 2024 : « Nous avons connu un atterrissage en douceur en 2024. » Rien n’indique que les achats d’obligations effectués par la Fed par le passé aient été inflationnistes : « RIEN N’INDIQUE QUE LES ACHATS D’OBLIGATIONS EFFECTUÉS PAR LA FED PAR LE PASSÉ AIE ÉTÉ INFLATIONNISTES. » Source: xStation5

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