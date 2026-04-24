Forvia : Les ventes baissent mais l'objectif est confirmé

Un chiffre d'affaires T1 2026 sous pression mais résilient

5,13 milliards d'euros de revenus, portés par la surperformance organique

Le chiffre d'affaires de Forvia s'établit à 5 135 millions d'euros au premier trimestre 2026. La baisse atteint 6,4% en données publiées et 2,2% à taux de change constants. Les variations de change ont pesé pour 4,2 points de pourcentage, principalement en raison du repli du dollar, du yuan chinois et du yen japonais face à l'euro.

Cette baisse organique de 2,2% représente une surperformance de 120 points de base par rapport à une production automobile mondiale en recul de 3,4% sur le trimestre, selon S&P Global Mobility. Cette surperformance intègre un effet de mix géographique favorable estimé à 80 points de base, le groupe étant davantage exposé aux zones où les constructeurs ont été moins affectés.

Le chiffre d'affaires de référence 2025 pour le même trimestre s'élevait à 6,70 milliards d'euros, avec une croissance organique de 2,1%. Le point de comparaison était donc défavorable pour Forvia, alors que la Chine a commencé à peser plus nettement dans le mix du groupe au cours de la seconde moitié de 2025.

Une dynamique contrastée selon les régions

L'équipementier automobile affiche une croissance organique et une surperformance dans trois de ses quatre zones principales. L'Europe progresse de 1,8% à taux de change constants, portée par la bonne tenue des clients historiques. L'Amérique du Nord gagne 3,1%, bénéficiant du ramp-up de nouveaux programmes chez les grands constructeurs américains.

Le reste de l'Asie, hors Chine, affiche une progression de 15% à taux de change constants, avec une exposition croissante aux constructeurs japonais, sud-coréens et indiens. Cette zone confirme son statut de relais de croissance pour le groupe, dans un contexte où la production automobile reste plus dynamique qu'en Europe ou en Chine.

À l'inverse, la zone Chine accuse un recul de 20,4% en publié et de 13,7% hors effets de changes. Les ventes organiques y baissent même de 23,5% dans le pôle Seating, pénalisées par un mix clients défavorable. L'activité Lighting signe en revanche une croissance à un chiffre élevée sur le même périmètre, signe de positions commerciales plus solides sur l'éclairage automobile.

La Chine et les changes minent la performance

Un mix clients défavorable dans l'activité Seating

La performance chinoise de Forvia a souffert de la baisse de volumes chez certains de ses principaux clients locaux. Le groupe affiche une exposition significative au constructeur BYD, dont la croissance s'est tassée au premier trimestre 2026 après trois années d'expansion rapide. Olivier Durand, directeur financier, a indiqué que le groupe cherche à étendre sa base clients en Chine au-delà de BYD, avec des contrats en cours de développement auprès de Chery et Geely.

Les bénéfices de cette diversification ne se matérialiseront que progressivement au cours de l'année. Le groupe anticipe une amélioration séquentielle de la performance chinoise à partir du second semestre 2026, à mesure que les nouveaux programmes chez Chery et Geely monteront en cadence. Des mesures de flexibilité des coûts ont été activées pour protéger les marges dans l'intervalle.

La forte exposition aux marques chinoises émergentes est à la fois un atout et un facteur de volatilité. Ces constructeurs privilégient des cycles produits courts et des changements rapides de fournisseurs, ce qui rend la lisibilité commerciale plus difficile pour les équipementiers occidentaux, malgré les perspectives de croissance structurelles élevées du marché local.

Pôle Growth en recul, pôle Value en progression

Par activité, le pôle Growth accuse une baisse organique de 5,8%, pénalisé par le mix clients défavorable dans l'activité Seating en Chine. Ce pôle rassemble les métiers les plus exposés aux cycles produits et aux nouvelles technologies, notamment les sièges automobiles et les systèmes intérieurs à forte valeur ajoutée technologique.

Le pôle Value affiche au contraire une croissance organique de 2,1%, portée par les activités Clean Mobility (systèmes de dépollution et technologies hydrogène), Lifecycle Solutions (maintenance et pièces de rechange) et Clarion (solutions électroniques embarquées). Cette bonne tenue confirme l'intérêt de la diversification du portefeuille après la fusion Faurecia-Hella de 2022.

Les variations de change ont eu un impact négatif marqué sur les comptes publiés. Le dollar américain et la paire euro-yuan ont pesé sur la conversion des revenus américains et chinois, tandis que le yen japonais a pénalisé la contribution de la zone Asie hors Chine. Ces effets devraient s'atténuer au second semestre, avec une base de comparaison plus favorable.

Forvia confirme ses objectifs 2026 et la cession d'Interiors

Des objectifs financiers 2026 maintenus

Forvia confirme ses objectifs 2026 : un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros à taux de change constants, contre 21,3 milliards réalisés en 2025, et une marge opérationnelle entre 6% et 6,5%, contre 6% en 2025. Le cash-flow net est attendu supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires.

Ces objectifs impliquent une légère érosion des volumes ou une stabilité des ventes organiques, accompagnée d'un effet de levier opérationnel favorable sur les marges. Le groupe parie sur la poursuite de son programme de compétitivité EU-FORWARD, lancé en 2024 et visant à restaurer la rentabilité en Europe, ainsi que sur la diversification progressive de sa base clients en Chine.

La direction a précisé avoir déployé de manière proactive des mesures complémentaires pour répercuter intégralement l'impact résiduel des hausses de coûts, accompagnées de plans de résilience ciblés pour atténuer l'effet d'éventuelles baisses de volumes. L'endettement reste un point d'attention, avec un ratio dette nette / EBITDA ajusté de 1,7x à fin 2025, contre 2,0x un an plus tôt.

Cession de l'activité Interiors à court terme

Martin Fischer, directeur général de Forvia, a confirmé l'avancement du projet de cession de l'activité Interiors, avec une réalisation attendue à court terme. Cette division, qui emploie 30 000 personnes à travers le monde et génère environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, a été identifiée comme non stratégique dans le cadre du plan de recentrage du groupe.

Olivier Durand a refusé de détailler les discussions en cours. La cession, annoncée initialement à l'occasion des résultats annuels 2025 en février dernier, doit permettre de réduire la dette nette du groupe d'au moins 1 milliard d'euros. Les négociations avancées concerneraient plusieurs parties intéressées, sans nom cité publiquement.

Après la cession, Forvia se concentrera sur cinq métiers stratégiques : Seating, Clean Mobility, Lifecycle Solutions, Lighting et Electronics. Cette simplification du portefeuille vise à dégager des marges plus élevées et à réduire l'intensité capitalistique du groupe, deux enjeux clés identifiés par les analystes dans le cadre du plan stratégique présenté lors du Capital Markets Day de février 2026.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Forvia progresse-t-elle de 1,56% malgré la baisse du chiffre d'affaires ?

L'action Forvia gagne 1,56% à 10,72€ en pré-marché ce vendredi 24 avril. Ce rebond s'explique par trois éléments : une surperformance organique de 120 points de base face à la production automobile mondiale, la confirmation des objectifs 2026 et l'avancement du projet de cession de l'activité Interiors, attendu à court terme. Le marché retient ces points positifs alors que la publication avait fait l'objet d'inquiétudes en amont.

Quels sont les objectifs financiers de Forvia pour 2026 ?

Forvia confirme viser un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros à taux de change constants en 2026, contre 21,3 milliards réalisés en 2025. La marge opérationnelle est attendue entre 6% et 6,5%, contre 6% en 2025, et le cash-flow net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires. Ces objectifs impliquent une légère érosion des volumes compensée par une amélioration de la rentabilité.

Comment s'exposer à l'action Forvia et au secteur automobile européen ?

L'exposition directe à Forvia passe par l'achat d'actions cotées sur Euronext Paris sous le symbole FRVIA, éligibles au PEA. L'équipementier fait partie des valeurs françaises logeables dans un PEA. Pour une approche diversifiée sur le secteur automobile européen, des ETF sectoriels permettent une exposition aux constructeurs (Volkswagen, Stellantis, BMW) comme aux équipementiers (Valeo, Michelin, Continental).

Pourquoi les ventes de Forvia reculent-elles en Chine au T1 2026 ?

Les ventes de Forvia en Chine reculent de 20,4% en publié et de 13,7% à taux de change constants au premier trimestre 2026. Cette baisse tient principalement à un mix clients défavorable dans l'activité Seating, avec des volumes en retrait chez certains clients locaux, en particulier BYD. Le groupe cherche à diversifier sa base clients chinoise en développant des partenariats avec Chery et Geely, dont les effets se matérialiseront progressivement au second semestre.

Quelle est la portée de la cession de l'activité Interiors de Forvia ?

L'activité Interiors de Forvia emploie 30 000 personnes à travers le monde et génère environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Sa cession, attendue à court terme selon Martin Fischer, doit permettre de réduire la dette nette du groupe d'au moins 1 milliard d'euros. Après l'opération, Forvia se recentrera sur cinq métiers stratégiques : Seating, Clean Mobility, Lifecycle Solutions, Lighting et Electronics.