L'attention des marchés financiers se concentre ce mercredi sur la première conférence de presse de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale. Les futures américains pointent vers une ouverture proche de l'équilibre à Wall Street, dans le sillage de la détente observée sur le cours des matières premières. Les investisseurs ajustent l'exposition de leurs portefeuilles sur les principaux indices boursiers avant la publication de la politique monétaire prévue ce soir.

Attentisme sur les taux directeurs de la Réserve fédérale

Le baptême du feu pour Kevin Warsh

Le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine se réunit ce mercredi pour statuer sur le niveau du coût du crédit. Les contrats à terme sur les taux intègrent une probabilité de 100% concernant un maintien de la fourchette actuelle, située entre 3,50% et 3,75%. Le président de l'institution, Kevin Warsh, dirige cette réunion pour la première fois depuis sa prise de fonction. L'exercice est particulièrement observé par les intervenants institutionnels.

Les opérateurs de marché attendent la conférence de presse prévue à 20h30 pour évaluer la trajectoire monétaire des prochains mois. Les récentes déclarations des membres du comité plaident pour une pause prolongée sur les taux directeurs. Le ralentissement progressif des prix à la consommation aux États-Unis soutient le scénario d'un statu quo maintenu jusqu'à la fin de l'année 2026. La probabilité d'une hausse d'un quart de point en décembre reste estimée à 43% selon les outils dérivés de la bourse de Chicago.

Le discours du président permettra de juger l'approche de l'institution face aux récents mouvements sur les prix de l'énergie. L'objectif d'inflation de 2% reste le socle de la stratégie monétaire à moyen terme de la Fed. Le dollar américain s'échange à 1,16 face à la monnaie européenne dans l'attente de ces éclaircissements. Les investisseurs limitent leurs prises de risques avant la clôture des places européennes.

Une préouverture calme pour les indices boursiers

Les contrats futures américains sur le S&P500 et le Nasdaq 100 évoluent autour de l'équilibre après une séance de mardi clôturée en repli de 1,15% pour l'indice technologique. Les valeurs de croissance montrent des signes de stabilisation à quelques heures des annonces officielles. La place américaine digère la récente rotation sectorielle hors des grandes capitalisations.

L'action SpaceX s'adjuge 4,83% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture officielle de Wall Street. Le titre a dépassé les 200$ hier en séance et affiche une hausse vertigineuse de 49,48% depuis son introduction en bourse réalisée au prix unitaire de 135 dollars. Les fabricants de semi-conducteurs comme Intel et AMD tentent également d'effacer leurs pertes respectives de 8,45% et 7,3% enregistrées la veille. Le secteur des puces électroniques capte l'essentiel des volumes d'échanges matinaux.

Les volumes de transactions restent mesurés sur les marchés financiers, une configuration classique avant une décision de la Réserve fédérale. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans se détend légèrement pour s'établir à 4,439%. Le recul du rendement profite mécaniquement aux entreprises technologiques valorisées sur l'actualisation de leurs flux de trésorerie futurs. La séance devrait rester peu volatile jusqu'à 20h00, heure de Paris.

Détente sur le cours des hydrocarbures au Moyen-Orient

La signature de l'accord américano-iranien en ligne de mire

Le cours du pétrole brut de type Brent s'échange à 78,45 dollars, affichant un recul de 0,65% ce mercredi matin. Le brut léger américain, le WTI, abandonne 0,84% pour s'établir à 75,41 dollars sur les plateformes de cotation. Les niveaux de prix représentent un point bas touché pour la première fois depuis le début du mois de mars. La tendance baissière s'installe fermement sur le compartiment.

La stabilisation à la baisse intervient après deux séances de liquidation, déclenchées par les avancées diplomatiques au Moyen-Orient. Le président Donald Trump a confirmé la conclusion d'un traité préliminaire avec Téhéran, destiné à rétablir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. La signature officielle de cet accord de paix est programmée ce vendredi en Suisse. Les opérateurs ajustent leurs algorithmes de couverture géopolitique en conséquence.

Des navires pétroliers iraniens ont d'ores et déjà traversé la zone sous blocus, actant la reprise immédiate des exportations. L'augmentation mécanique de l'offre mondiale repousse les risques de pénurie sur le marché physique européen et asiatique. La prime de risque liée au conflit armé s'efface de la valorisation globale de l'or noir. Les réserves stratégiques américaines pourraient également être reconstituées à ces niveaux de prix.

Impact sur les valeurs de l'énergie et matières premières

Le repli du baril limite instantanément les charges énergétiques des entreprises industrielles cotées en bourse. Les compagnies aériennes et les sociétés de la logistique voient la pression sur leurs dépenses d'exploitation s'alléger considérablement pour le trimestre en cours. À l'inverse, les grandes majors de l'extraction subissent de nouveaux dégagements de la part des fonds d'investissement. L'indice des valeurs énergétiques accuse un retard sectoriel sur le mois de juin. Sur une semaine, TotalEnergies recule de 5,77%, Shell de 4,42%, Exxon Mobil de 5,82% et Chevron de 5,11%.

Sur le front des métaux industriels, le cuivre bénéficie de la demande physique des constructeurs de centres de données. Les besoins en câblage liés à l'infrastructure de l'intelligence artificielle soutiennent les cours du métal rouge à la bourse des métaux de Londres. La tendance sectorielle favorise les entreprises impliquées dans l'extraction minière en Amérique latine. Le prix de la tonne de cuivre maintient une trajectoire ascendante depuis janvier.

L'or conserve son niveau de clôture de la veille sans réaction directionnelle face au léger repli des rendements obligataires. L'once de métal jaune reste insensible à la publication de l'inflation au Royaume-Uni, figée à 2,8% en rythme annuel au mois de mai. Les investisseurs achètent le métal précieux à titre de diversification. La zone euro publiera de son côté son estimation définitive d'inflation à 3,2%.

❓ FAQ

Pourquoi les futures américains réagissent-ils à la Fed ? Les contrats à terme anticipent l'évolution du coût du crédit à court et moyen terme. Les annonces de la Fed modifient directement la valorisation des entreprises et l'attractivité des actions américaines sur les marchés financiers.

Comment l'accord au Moyen-Orient modifie-t-il la donne ? La reprise du commerce maritime dans le détroit d'Ormuz provoque une baisse immédiate du cours de bourse du pétrole. Cette décrue réduit les coûts de production mondiaux et freine l'inflation, un facteur favorable pour les bénéfices des entreprises cotées à Wall Street.

Quels secteurs boursiers surveiller à l'ouverture ? Les valeurs technologiques, très sensibles à la décision sur les taux directeurs de la banque centrale, ainsi que le secteur énergétique, directement affecté par le recul du Brent, concentrent les ajustements de portefeuilles des investisseurs sur les indices boursiers.