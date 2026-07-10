Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (10.07.2026)

La semaine écoulée a été marquée par une forte volatilité sur les marchés mondiaux, en particulier dans le secteur des matières premières. Un rebond initial des cours du pétrole brut, alimenté par l’escalade des tensions au Moyen-Orient, s’est répercuté avec une intensité redoublée sur les matières premières agricoles sensibles aux conditions météorologiques. Les marchés entament cette nouvelle semaine en tournant résolument leur attention vers les États-Unis. L’agenda macroéconomique regorge d’événements décisifs qui devraient influencer le sentiment des investisseurs au cours des prochains jours.

Parmi les principaux événements, citons la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de juin, la comparution devant le Congrès du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, et le coup d’envoi officiel de la saison des résultats financiers à Wall Street. Compte tenu de cette convergence de facteurs déclencheurs, trois marchés méritent une attention particulière à court terme : L’OR, L’US500 et LE CACAO.

OR

Cette semaine, l’attention des investisseurs sur le marché de l’or se portera entièrement sur le dollar américain et les perspectives en matière de taux d’intérêt, deux éléments confrontés à des catalyseurs puissants. Mardi, l’indice des prix à la consommation (IPC) américain du mois de juin sera publié, les prévisions consensuelles indiquant un ralentissement modéré de la hausse des prix. Après la publication du compte-rendu du FOMC, le marché se tournera vers le prochain événement lié à M. Warsh : la déposition semestrielle du président de la Fed devant le Congrès.

M. Warsh comparaîtra mardi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, puis sera interrogé mercredi par la commission bancaire du Sénat. Historiquement, lors des transitions à la tête de la Réserve fédérale, les marchés analysent minutieusement chaque mot à la recherche d’indices sur l’orientation future de la politique monétaire. Des allusions à un virage plus accommodant alimenteraient fortement une remontée de l’or, tandis qu’une rhétorique résolument hawkish pourrait déclencher une forte pression à la vente. Il convient toutefois de noter que M. Warsh lui-même a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de fournir d’indications prospectives aux marchés. Par conséquent, l’interprétation que le marché fera de ses propos sera déterminante.

US500 (contrats à terme sur l’indice S&P 500)

Pour le marché boursier américain et son indice de référence, le S&P 500, cette semaine marque le début d’une nouvelle saison cruciale de publication des résultats d’entreprise. Traditionnellement, ce cycle s’ouvre avec les géants bancaires de Wall Street ; JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et Bank of America doivent tous publier leurs résultats mardi.

Au-delà du secteur financier, les investisseurs analyseront de près les résultats des poids lourds de la technologie ASML et TSMC (mercredi et jeudi) ainsi que ceux de Netflix (jeudi). La mise en parallèle de ces résultats d’entreprise avec la publication mercredi du « Beige Book » de la Réserve fédérale et, jeudi, des données sur les ventes au détail aux États-Unis permettra de dresser un tableau économique plus complet. Les acteurs du marché pourront ainsi évaluer si l’économie américaine et ses consommateurs restent suffisamment résilients pour soutenir des bénéfices d’entreprise capables de justifier les valorisations boursières actuellement élevées.

CACAO

Le cacao a connu un premier semestre spectaculaire. Après une forte correction en début d’année, cette matière première agricole connaît actuellement un rebond massif. Si les cours actuels restent inférieurs aux sommets historiques atteints en 2024, ils ont bondi d’environ 60 % depuis que le phénomène climatique El Niño a été officiellement déclaré le mois dernier. Par rapport à ses récents plus bas, le rythme de ce rebond atteint même 120 %.

La forte volatilité observée ces derniers jours s’explique par les craintes liées à l’offre en Afrique de l’Ouest, où le développement des cultures de cacao a d’abord été affecté par des pluies torrentielles, et où les plantations sont désormais menacées par les conditions de chaleur et de sécheresse associées à El Niño. De plus, la bourse ICE a relevé les exigences de marge en réponse à l’instabilité du marché, une mesure qui n’a fait qu’exacerber les fluctuations et a contraint certains capitaux spéculatifs à capituler.

Cette semaine s’avérera décisive pour les investisseurs sur ce marché, l’attention se déplaçant des conditions météorologiques vers les données concrètes sur la demande. Les données trimestrielles cruciales sur les broyages de cacao en Europe seront publiées jeudi.

Un rapport récent du géant du secteur Barry Callebaut a certes fait état de la première hausse des volumes de vente depuis plus de deux ans — en partie due à une correction des prix intervenue précédemment —, mais la société a simultanément averti que la consommation mondiale de confiseries restait sous pression. Après un rebond aussi spectaculaire par rapport à ses plus bas niveaux, les prochaines données sur les broyages constitueront un véritable test décisif pour déterminer si les prix élevés ont entraîné une véritable destruction de la demande, ou si le marché dispose encore d’une marge de progression.