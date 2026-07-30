Les futures US débutent la séance en territoire positif ce jeudi, affichant une hausse de 0,67% sur le S&P 500 et de 1,43% sur le Nasdaq 100. Le mouvement haussier intervient au lendemain d'un fort repli à Wall Street, déclenché par les annonces de la Fed et le regain de tension géopolitique au Moyen-Orient. La publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes par Microsoft soutient l'orientation des actions technologiques avant l'ouverture de la bourse américaine.

Rebond des futures US et résultats technologiques mitigés

L'envolée de Microsoft dope les contrats à terme

La publication des résultats trimestriels de Microsoft offre un soutien net aux futures US avant l'ouverture de Wall Street. Le géant informatique enregistre une progression de 18% de son chiffre d'affaires à 90 milliards de dollars, accompagnée d'un BPA ajusté de 4,74 $, supérieur au consensus. L'activité cloud Azure franchit le cap des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance de 43% sur le trimestre. Le titre progresse de 9,90% dans les échanges électroniques préalables à la séance officielle.

La tendance positive sur les grandes capitalisations technologiques permet d'atténuer la baisse enregistrée lors de la séance précédente sur le S&P 500. D'autres publications financières soutiennent le moral des intervenants, à l'image de Lam Research et de Fortinet. Les investisseurs maintiennent toutefois une attitude sélective dans l'attente des chiffres d'Apple et d'Amazon programmés après la clôture. Les fluctuations observées sur les contrats futures reflètent la sensibilité accrue des cours aux publications des grands groupes technologiques.

Le comportement des indices américains contraste avec la nervosité observée la veille au soir, où le S&P 500 avait cédé 1,52% et le Nasdaq 100 2,06%. Dans le secteur de la consommation, les annonces s'avèrent contrastées avec un relèvement de prévisions chez Starbucks mais une révision prudente pour d'autres enseignes. Les arbitrages restent intenses entre les sociétés capables de générer des flux de trésorerie immédiats et celles dont les coûts d'exploitation augmentent. La sélectivité alimente des écarts importants de valorisation au sein du marché actions américain.

Source: xStation5

Chute de Meta et arbitrages sur le secteur tech

À l'inverse de Microsoft, la publication de Meta Platforms déçoit les attentes et pèse sur la tendance. La maison mère de Facebook affiche un BPA de 6,18 $ au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 7,22 $. Le flux de trésorerie disponible (FCF) s'effondre à 784 millions de dollars. Le titre cède 9,80% en pré-marché sous l'effet de cette contraction de trésorerie.

L'alourdissement massif des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle explique ce resserrement des marges. La direction de la société a relevé la fourchette basse de ses prévisions de CAPEX pour l'exercice annuel entre 130 et 145 milliards de dollars. La hausse du taux d'imposition effectif anticipé pour le second semestre accentue la pression sur les résultats futurs. Les marchés réagissent négativement au délai d'amortissement de ces investissements matériels imposants.

Ces publications divergentes provoquent des rotations sectorielles entre les entreprises de logiciels cloud et les plateformes numériques. Les équipementiers de semi-conducteurs connaissent également des trajectoires opposées, Qualcomm cédant du terrain, Lam Research progresse. La valorisation des entreprises technologiques dépend désormais étroitement de leur capacité à générer du cash-flow immédiat face à des dépenses de capital très élevées. Ces arbitrages structurels façonnent la trajectoire des futures US ce jeudi.

Décision de la Fed et tensions obligataires

Maintien des taux et nouvelle posture de Kevin Warsh

Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC), sous la présidence de Kevin Warsh, a voté le maintien de ses taux d'intérêt directeurs dans la fourchette de 3,50% à 3,75%. La décision a été arrêtée à la majorité par 9 voix contre 3, traduisant des divergences internes au sein du conseil. Le président de l'institution a qualifié ces désaccords de débat interne sans remettre en cause l'objectif d'inflation fixé à 2%. L'abandon des indications prospectives explicites représente un tournant dans la communication de la banque centrale américaine.

En déléguant au marché obligataire le soin d'ajuster le prix du risque, la banque centrale modifie la réaction des opérateurs sur la courbe des taux. L’absence de trajectoire préétablie contraint les investisseurs à réévaluer le coût du capital à partir des données économiques brutes. En Europe, l'agenda économique s'avère tout aussi chargé avec la publication des chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre. L'estimation d'une probabilité de 64% d'une hausse des taux de la BCE en septembre ajoute une pression supplémentaire sur les marchés de taux internationaux.

Pour diversifier un portefeuille face aux variations de taux, l'exposition aux indices boursiers mondiaux constitue une stratégie courante. Les divergences entre la politique de la Réserve fédérale et celle des autres banques centrales alimentent des mouvements de devises significatifs. Les investisseurs particuliers analysent ces arbitrages macroéconomiques pour évaluer la trajectoire des actifs à risque.

Tension sur les rendements et choc de volatilité

Les taux d'intérêt souverains ont enregistré de fortes secousses dans le sillage de l'intervention de la Fed. Le rendement des obligations souveraines américaines à 10 ans se détend à 4,69% et l'échéance à 30 ans grimpe à 5,23%. Le rendement à 2 ans se stabilise de son côté à 4,27%.

La hausse globale des taux longs a provoqué de violentes secousses sur les marchés d'actions américains mercredi après-midi. La remontée des taux d'actualisation pèse mécaniquement sur les multiples de valorisation des sociétés cotées. Les investisseurs ajustent leurs positions obligataires et actions pour intégrer ce coût du capital plus élevé.

Les données économiques attendues cet après-midi aux États-Unis pourraient amplifier ou atténuer ce mouvement sur les rendements. Les chiffres du PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la mesure de l'inflation PCE sous-jacente figurent au calendrier. Un chiffre d'inflation plus élevé que prévu renforcerait la tension sur la partie longue de la courbe des taux. À l'inverse, des données montrant un ralentissement de l'activité économique apporteraient un répit temporaire au marché obligataire.

Crise géopolitique au Moyen-Orient et flambée du pétrole

Escalade militaire et blocage du détroit d'Ormuz

La situation géopolitique au Moyen-Orient connaît une dégradation brutale avec l'ouverture d'un nouveau front militaire. Les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des cibles du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien en réponse aux attaques de missiles contre des bases américaines. La riposte militaire d'envergure fait suite aux avertissements de la présidence américaine. L'Organisation des Nations Unies met en garde contre les risques d'extension régionale de ce conflit.

Les répercussions maritimes s'avèrent immédiates sur le transport d'hydrocarbures. Le trafic des pétroliers est pratiquement interrompu dans le détroit d'Ormuz après le rejet par l'Iran d'un accord de cogestion de la voie navigable proposé par Oman. Ce détroit représente un point de passage stratégique pour le commerce mondial d'énergie. La neutralisation temporaire de ce couloir maritime suscite des craintes directes sur l'approvisionnement pétrolier international.

Les marchés financiers intègrent rapidement cette prime de risque géopolitique dans leurs cours. Les perturbations logistiques affectent les chaînes d'approvisionnement des raffineurs et des compagnies aériennes. L'évolution de ce blocage maritime reste le facteur déterminant pour les marchés des matières premières au cours des prochaines séances. Les négociations diplomatiques n'ont pas permis pour l'instant de dégager une solution d'apaisement.

Envolée des cours du pétrole brut Brent et WTI

Le cours du pétrole brut Brent enregistre une nette progression de 2,93% pour s'établir autour de 90 $ le baril ce jeudi. La hausse fait suite à un bond de 6,7% lors de la séance de mercredi, rompant brutalement avec trois jours consécutifs de repli. De son côté, le baril de WTI américain se négocie à environ 83 $ après une pointe de plus de 84,50 $ la veille. La fermeté des cours reflète la tension physique immédiate sur les livraisons de brut.

Le renchérissement de l'énergie réactive les craintes d'un rebond des pressions inflationnistes à l'échelle mondiale. Les grandes compagnies pétrolières comme ExxonMobil et Chevron cherchent à sécuriser de nouveaux gisements de forage pour accroître leur production. Les difficultés d'approvisionnement en brut lourd pèsent sur l'activité des raffineries nord-américaines et européennes. Le secteur de l'énergie figure ainsi parmi les rares compartiments boursiers en hausse marquée ce matin.

L'augmentation des prix des carburants influence directement les anticipations d'inflation des banques centrales. Pour les investisseurs particuliers, le suivi des matières premières énergétiques permet d'anticiper la trajectoire des taux d'intérêt et des coûts de transport. Les arbitrages sur les futures US intègrent ce risque énergétique qui pourrait freiner la consommation des ménages. La clôture de la séance boursière dépendra largement de la stabilité de ce front géopolitique.

❓ FAQ

Pourquoi les futures US progressent-ils avant l'ouverture de Wall Street ? Les futures US sont portés par les résultats trimestriels solides de Microsoft, dont le chiffre d'affaires cloud dépasse les attentes. Cette performance réconforte les investisseurs après la baisse observée lors de la séance précédente sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Quel est l'impact des annonces de la Fed sur le marché obligataire ? La décision de la Fed de maintenir ses taux entre 3,5% et 3,75% sans donner d'orientation future claire a provoqué une nette tension sur les obligations souveraines. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans s'est tendu vers 4,69%, tandis que le taux à 30 ans a touché un sommet à 5,23%.

Comment la crise au Moyen-Orient influence-t-elle le cours du pétrole brut ? Les frappes aériennes américaines contre des cibles iraniennes et l'interruption du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz font craindre des ruptures d'approvisionnement. En conséquence, le cours du pétrole brut Brent progresse de 2,93% autour de 90 $ le baril, stimulant les actions du secteur de l'énergie.

Comment s'exposer aux grandes entreprises technologiques américaines ? L'exposition aux sociétés technologiques cotées aux États-Unis peut s'effectuer directement via l'achat d'actions d'entreprises individuelles ou de manière diversifiée par le biais d'un ETF répliquant un indice sectoriel comme le Nasdaq 100.