Avant l'ouverture des marchés européens : Les marchés tentent de rebondir après la publication des résultats des géants de la tech et la décision de la Fed

La tension au Moyen-Orient revient sur le devant de la scène. Mercredi soir (heure américaine), les États-Unis ont lancé une « vague massive » de frappes aériennes contre des cibles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, en représailles aux attaques de missiles iraniennes menées mardi contre des bases américaines. Trump avait auparavant annoncé une « frappe massive » contre l’Iran, déclarant : « Nous allons les frapper, ils vont en prendre pour leur grade ». Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti qu’un conflit prolongé risquait d’entraîner toute la région dans le conflit, tandis que le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz s’est pratiquement arrêté suite au rejet par l’Iran de la proposition d’Oman visant à partager le contrôle de cette voie navigable.

Mercredi soir (heure américaine), les États-Unis ont lancé une « vague massive » de frappes aériennes contre des cibles appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, en représailles aux attaques de missiles iraniennes menées mardi contre des bases américaines. Trump avait auparavant annoncé une « frappe massive » contre l’Iran, déclarant : « Nous allons les frapper, ils vont en prendre pour leur grade ». Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti qu’un conflit prolongé risquait d’entraîner toute la région dans le conflit, tandis que le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz s’est pratiquement arrêté suite au rejet par l’Iran de la proposition d’Oman visant à partager le contrôle de cette voie navigable. La Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, mais les commentaires de Warsh ont pris le marché par surprise. Le FOMC, dirigé par son nouveau président Kevin Warsh, a maintenu les taux entre 3,5 % et 3,75 % à l’issue d’un vote de 9 voix contre 3. Warsh a qualifié cette décision de « querelle de famille » et a souligné l’abandon d’orientations claires sur la trajectoire de la politique monétaire, transférant la responsabilité de la fixation des prix au marché obligataire. Aujourd’hui en Europe, l’agenda économique est très chargé : chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre pour la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la zone euro dans son ensemble, ainsi que les chiffres préliminaires de l’IPC de juillet pour l’Allemagne et l’Espagne – le marché anticipe une probabilité d’environ 64 % d’une nouvelle intervention de la BCE (une hausse des taux) en septembre.

Le FOMC, dirigé par son nouveau président Kevin Warsh, a maintenu les taux entre 3,5 % et 3,75 % à l’issue d’un vote de 9 voix contre 3. Warsh a qualifié cette décision de « querelle de famille » et a souligné l’abandon d’orientations claires sur la trajectoire de la politique monétaire, transférant la responsabilité de la fixation des prix au marché obligataire. Aujourd’hui en Europe, l’agenda économique est très chargé : chiffres préliminaires du PIB du deuxième trimestre pour la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la zone euro dans son ensemble, ainsi que les chiffres préliminaires de l’IPC de juillet pour l’Allemagne et l’Espagne – le marché anticipe une probabilité d’environ 64 % d’une nouvelle intervention de la BCE (une hausse des taux) en septembre. La Banque d’Angleterre doit annoncer sa décision aujourd’hui à 13 h 00. Le consensus s’accorde largement à penser que le taux sera maintenu à 3,75 % (vote probablement de 7 contre 2), malgré les tensions géopolitiques qui alimentent les pressions inflationnistes via les cours du pétrole. À la suite de la décision, à 13 h 30 GMT, le gouverneur Bailey tiendra une conférence de presse, qui pourrait fournir des indications supplémentaires pour septembre.

Le consensus s’accorde largement à penser que le taux sera maintenu à 3,75 % (vote probablement de 7 contre 2), malgré les tensions géopolitiques qui alimentent les pressions inflationnistes via les cours du pétrole. À la suite de la décision, à 13 h 30 GMT, le gouverneur Bailey tiendra une conférence de presse, qui pourrait fournir des indications supplémentaires pour septembre. Wall Street a connu une séance morose à la suite de la décision de la Fed et de la reprise des hostilités avec l’Iran. Le Dow Jones a chuté de 1 153 points (-2,19 %), le S&P 500 de 1,52 % et le Nasdaq Composite de 1,74 %, clôturant la séance à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique atteint en juin. Le rendement des obligations américaines à 30 ans a augmenté de plus de 11 points de base pour atteindre 5,21 %, son plus haut niveau depuis 2007, ce qui a entraîné les cours des actions technologiques à la baisse.

Le Dow Jones a chuté de 1 153 points (-2,19 %), le S&P 500 de 1,52 % et le Nasdaq Composite de 1,74 %, clôturant la séance à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique atteint en juin. Le rendement des obligations américaines à 30 ans a augmenté de plus de 11 points de base pour atteindre 5,21 %, son plus haut niveau depuis 2007, ce qui a entraîné les cours des actions technologiques à la baisse. Les contrats à terme américains rebondissent ce matin, alors que le marché assimile les résultats des géants de la tech. Les contrats à terme sur le Dow Jones progressent de 0,14 %, ceux sur le S&P 500 de 0,35 % et ceux sur le Nasdaq 100 jusqu’à 0,78 %, comme le montre également notre résumé (US100 +0,78 %, US500 +0,44 %). Le marché détourne rapidement son attention de la géopolitique et des taux d’intérêt pour se concentrer sur les résultats des géants de la tech annoncés après la clôture de la séance de mercredi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones progressent de 0,14 %, ceux sur le S&P 500 de 0,35 % et ceux sur le Nasdaq 100 jusqu’à 0,78 %, comme le montre également notre résumé (US100 +0,78 %, US500 +0,44 %). Le marché détourne rapidement son attention de la géopolitique et des taux d’intérêt pour se concentrer sur les résultats des géants de la tech annoncés après la clôture de la séance de mercredi. Meta et Microsoft ont publié leurs résultats trimestriels. L’action Meta a chuté d’environ 10 à 11 % après que la directrice financière Susan Li a annoncé que les dépenses en intelligence artificielle continueraient d’augmenter jusqu’en 2028 et au-delà, tandis que le flux de trésorerie disponible s’est effondré à 784 millions de dollars, contre 8,55 milliards de dollars un an plus tôt. Microsoft, en revanche, a progressé d’environ 7 à 8 % dans les échanges après clôture, grâce à une hausse de 43 % du chiffre d’affaires d’Azure au quatrième trimestre et au maintien de ses prévisions d’un flux de trésorerie disponible positif pour l’exercice 2027, malgré des dépenses d’investissement d’environ 175 milliards de dollars.

L’action Meta a chuté d’environ 10 à 11 % après que la directrice financière Susan Li a annoncé que les dépenses en intelligence artificielle continueraient d’augmenter jusqu’en 2028 et au-delà, tandis que le flux de trésorerie disponible s’est effondré à 784 millions de dollars, contre 8,55 milliards de dollars un an plus tôt. Microsoft, en revanche, a progressé d’environ 7 à 8 % dans les échanges après clôture, grâce à une hausse de 43 % du chiffre d’affaires d’Azure au quatrième trimestre et au maintien de ses prévisions d’un flux de trésorerie disponible positif pour l’exercice 2027, malgré des dépenses d’investissement d’environ 175 milliards de dollars. Les marchés asiatiques affichent des résultats mitigés, le KOSPI étant toujours en proie à une crise de liquidité. Le Nikkei 225 progresse d’environ 1 % aujourd’hui (récupérant une partie de ses pertes), mais le KOSPI recule d’environ 1,1 % après avoir chuté de plus de 10 % en début de semaine et de 6 % lors des deux séances suivantes, ce qui a poussé le gouvernement sud-coréen à intervenir (restrictions sur les ETF à effet de levier portant sur Samsung et SK Hynix). SK Hynix recule encore de 6 % aujourd’hui, malgré des résultats records : son bénéfice d’exploitation a bondi de 557 % pour atteindre 60 500 milliards de wons, mais est resté en deçà des attentes des analystes, alimentant les craintes d’une surévaluation du secteur de la mémoire.

Le Nikkei 225 progresse d’environ 1 % aujourd’hui (récupérant une partie de ses pertes), mais le KOSPI recule d’environ 1,1 % après avoir chuté de plus de 10 % en début de semaine et de 6 % lors des deux séances suivantes, ce qui a poussé le gouvernement sud-coréen à intervenir (restrictions sur les ETF à effet de levier portant sur Samsung et SK Hynix). SK Hynix recule encore de 6 % aujourd’hui, malgré des résultats records : son bénéfice d’exploitation a bondi de 557 % pour atteindre 60 500 milliards de wons, mais est resté en deçà des attentes des analystes, alimentant les craintes d’une surévaluation du secteur de la mémoire. Samsung – une lueur d’espoir dans le secteur de la mémoire, alors même que le marché boursier sanctionne l’ensemble du segment. La division semi-conducteurs de Samsung a annoncé une multiplication par 250 de son bénéfice grâce à la demande de mémoire stimulée par l’IA, avec un bénéfice d’exploitation compris entre 89,2 et 89,5 000 milliards de wons (environ 62 milliards de dollars US), dépassant les prévisions qui tablaient sur 79,3 à 88,1 000 milliards de wons. La société a signé avec Broadcom un contrat d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars US portant sur la fourniture de puces jusqu’en 2030 et est en train de finaliser des accords à long terme avec ses cinq plus grands clients du secteur des centres de données, ce qui lui confère une meilleure visibilité sur ses revenus malgré la volatilité du marché. L’action de la société a progressé de plus de 7 % à la suite de cette annonce.

La division semi-conducteurs de Samsung a annoncé une multiplication par 250 de son bénéfice grâce à la demande de mémoire stimulée par l’IA, avec un bénéfice d’exploitation compris entre 89,2 et 89,5 000 milliards de wons (environ 62 milliards de dollars US), dépassant les prévisions qui tablaient sur 79,3 à 88,1 000 milliards de wons. La société a signé avec Broadcom un contrat d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars US portant sur la fourniture de puces jusqu’en 2030 et est en train de finaliser des accords à long terme avec ses cinq plus grands clients du secteur des centres de données, ce qui lui confère une meilleure visibilité sur ses revenus malgré la volatilité du marché. L’action de la société a progressé de plus de 7 % à la suite de cette annonce. Devises : le dollar s'affaiblit malgré la hausse des rendements. L'euro a gagné 0,70 % face au dollar américain, la livre sterling 0,56 %, tandis que seul le dollar australien a perdu du terrain (-0,36 %) lors de la séance de mercredi – une réaction inhabituelle, car la hausse des rendements devrait normalement soutenir le dollar, ce qui pourrait refléter une vague générale de ventes d'actifs américains. Ce matin, le marché au comptant se stabilise : EUR/USD -0,03 %, GBP/USD -0,07 %, USD/JPY +0,07 % et l’indice du dollar américain +0,12 %.

L'euro a gagné 0,70 % face au dollar américain, la livre sterling 0,56 %, tandis que seul le dollar australien a perdu du terrain (-0,36 %) lors de la séance de mercredi – une réaction inhabituelle, car la hausse des rendements devrait normalement soutenir le dollar, ce qui pourrait refléter une vague générale de ventes d'actifs américains. Ce matin, le marché au comptant se stabilise : EUR/USD -0,03 %, GBP/USD -0,07 %, USD/JPY +0,07 % et l’indice du dollar américain +0,12 %. Matières premières : le pétrole s'envole sur fond de craintes concernant le détroit d'Ormuz ; l'or et l'argent se consolident après leurs hausses. Le Brent a bondi de 7,9 % à 90,74 dollars, tandis que le WTI a progressé de 6,6 % à 84,46 dollars en réaction à l'escalade du conflit avec l'Iran et à la fermeture de la raffinerie de Jazan en Arabie saoudite à la suite des attaques des Houthis. L’or, après avoir progressé de près de 1 % mercredi (en tant que valeur refuge), corrige aujourd’hui de -0,58 % à environ 4 041 $, tandis que l’argent recule de -0,77 % à 57,14 $ – un mouvement naturel de prise de bénéfices après un fort rebond.

Le Brent a bondi de 7,9 % à 90,74 dollars, tandis que le WTI a progressé de 6,6 % à 84,46 dollars en réaction à l'escalade du conflit avec l'Iran et à la fermeture de la raffinerie de Jazan en Arabie saoudite à la suite des attaques des Houthis. L’or, après avoir progressé de près de 1 % mercredi (en tant que valeur refuge), corrige aujourd’hui de -0,58 % à environ 4 041 $, tandis que l’argent recule de -0,77 % à 57,14 $ – un mouvement naturel de prise de bénéfices après un fort rebond. Les stablecoins restent stables, tandis que le Bitcoin est en légère hausse ce matin. Après avoir reculé de 0,5 % mercredi à 63 525 dollars, le Bitcoin progresse de 0,25 % ce matin pour s’établir autour de 63 900 dollars, alors que le marché attend de nouvelles évolutions du contexte macroéconomique et géopolitique.

Après avoir reculé de 0,5 % mercredi à 63 525 dollars, le Bitcoin progresse de 0,25 % ce matin pour s’établir autour de 63 900 dollars, alors que le marché attend de nouvelles évolutions du contexte macroéconomique et géopolitique. Les événements clés de la séance de négociation d’aujourd’hui seront les suivants : les données sur le PIB et l’IPC en Europe, la décision de la Banque d’Angleterre (BOE), les résultats d’Amazon, d’Apple et de Coinbase après la clôture de Wall Street, ainsi que l’évolution de la situation concernant l’Iran et le détroit d’Ormuz. L’OPEP+ devrait annoncer le 2 août une augmentation de l’offre de 188 000 barils par jour pour le mois de septembre, ce qui pourrait limiter la hausse des cours du pétrole à plus long terme, à condition que les tensions géopolitiques s’apaisent. Il convient également de surveiller la réaction du KOSP, de Samsung I et de SK Hynix : si la volatilité persiste en Corée du Sud, cela pourrait à nouveau affecter le sentiment mondial à l’égard du secteur des semi-conducteurs. Volatilité actuellement observée sur certains instruments. Source : xStation

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