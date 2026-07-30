🛢️La poursuite de l'escalade et la tension ambiante ne font pas grimper davantage le cours du pétrole

Le marché pétrolier connaît une volatilité extrême en raison du conflit armé opposant les États-Unis à l’Iran. Bien que les approvisionnements physiques soient confrontés à des perturbations drastiques dans le détroit d’Ormuz et en mer Rouge, les raffineries mondiales enregistrent des marges record, et le marché analyse activement chaque signal susceptible d’indiquer une désescalade imminente ou une nouvelle aggravation du conflit.

Escalade entre les États-Unis et l’Iran

La situation actuelle au Moyen-Orient reste très tendue, suite à la reprise des attaques réciproques entre les États-Unis et l’Iran. Les États-Unis ont décidé de reprendre les bombardements des positions iraniennes, en réponse directe à l’attaque d’une base militaire américaine. Le président Donald Trump a annoncé publiquement mercredi soir des frappes fermes et « très puissantes », ce qui a fortement accru la prime de risque sur le marché des matières premières et tempéré le sentiment positif qui prévalait sur les marchés boursiers à la suite de la conférence de Kevin Warsh.

Il convient de noter qu’après la récente désescalade, qui avait fait baisser les cours du pétrole WTI d’environ 93 USD à 80 USD, nous observons actuellement un retracement de la baisse d’environ la moitié. Le pétrole WTI teste un niveau de résistance clé autour de 85 USD ainsi que le retracement de 50,0 % de l’ensemble de la vague haussière depuis le début du conflit.

Le cours du pétrole brut a retracé la moitié de sa récente vague baissière à la suite des annonces fracassantes de Donald Trump. Source : xStation5

Le pétrole brut reproduit en grande partie la volatilité des années 90. Si l’histoire devait se répéter, il faudrait s’attendre à une nette baisse dans un avenir proche, mais cela nécessiterait bien sûr une désescalade totale de la situation au Moyen-Orient. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Flux maritimes : le détroit d’Ormuz et les itinéraires alternatifs

Le détroit d’Ormuz reste absolument crucial pour la situation mondiale sur le marché pétrolier, même si les fortes hausses observées ces dernières semaines étaient également liées aux attaques des Houthis dans le détroit de Bab el-Mandab.

Malgré des restrictions sévères, on estime actuellement que jusqu’à 13 millions de barils de pétrole pourraient transiter par le golfe Persique, ce qui, compte tenu de la nette réduction de la demande mondiale (ce qu’on appelle la « destruction de la demande »), limite clairement le déficit.

Malgré la fermeture théorique du détroit d'Ormuz, le nombre de navires commerciaux transitant par cette zone a clairement rebondi et atteint son plus haut niveau depuis la mi-juillet, date à laquelle la situation s'était nettement aggravée. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Le déficit mondial aurait pu tomber jusqu’à 2 millions de barils par jour, alors qu’à son apogée, il aurait pu atteindre 7 à 8 millions de barils par jour. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Essor du raffinage et réduction des stocks

Ce séisme géopolitique a un impact asymétrique, mais très profond, sur l'économie pétrolière. L'absence de libre circulation du pétrole bon marché a entraîné une flambée des prix des carburants finis (essence, diesel, kérosène) bien au-delà de la valeur de la matière première elle-même, ce qui a déclenché un essor historique du secteur du raffinage.

Le « crack spread » aux États-Unis se maintient à des niveaux records. La transformation du pétrole en Chine a également connu une hausse significative, ce qui pourrait traduire une volonté de tirer parti de la situation actuelle de prix élevés des carburants. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Le traitement du pétrole brut dans les raffineries publiques chinoises a considérablement augmenté et se situe aux alentours de la moyenne sur cinq ans. Source : Bloomberg Finance LP

La production des raffineries privées est également en reprise, même si elle reste proche de son plus bas niveau depuis cinq ans. Il convient de rappeler que les raffineries privées chinoises traitent en grande partie du pétrole provenant de sources soumises à des sanctions, notamment l’Iran. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Les géants mondiaux du raffinage fonctionnent à pleine capacité. Par exemple, Shell a fait état d’un taux d’utilisation de ses raffineries atteignant le niveau sans précédent de 102 % (une capacité de 100 % n’est qu’une valeur théorique ; en réalité, le volume de traitement peut être supérieur à ce que laissent supposer les chiffres déclarés), et la production de kérosène a bondi de 20 % en glissement annuel. Grâce à des marges (crack spreads) record, les bénéfices issus du négoce et du raffinage ont explosé. Cependant, l’intensification de l’activité des raffineries et le traitement massif des matières premières ont entraîné une diminution rapide des stocks commerciaux de pétrole aux États-Unis, qui sont tombés à des niveaux qualifiés de « dangereusement bas » par les experts.

Coûts économiques pour les producteurs et perspectives de prix

Alors que les négociants et les raffineries enregistrent des bénéfices supérieurs à la moyenne, les producteurs eux-mêmes subissent les effets douloureux de la guerre. L’économie saoudienne a enregistré une baisse de 4,8 % de son PIB en glissement annuel au deuxième trimestre, ce qui constitue le pire résultat depuis la pandémie de 2020. La cause directe en est l’effondrement du secteur pétrolier saoudien, qui s’est contracté de près de 25 %. L’extraction des matières premières reste bien en deçà des niveaux d’avant-guerre, et les infrastructures immobilisées (notamment au Qatar, ce qui a affecté la production de GNL de Shell) limitent l’offre.

La production en Arabie saoudite est tombée à des niveaux inférieurs à ceux atteints au plus bas de la pandémie et, même après le récent rebond, elle reste extrêmement faible. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Les cours sur les marchés restent marqués par une forte volatilité. Les cours du Brent oscillent autour de 88 USD, tandis que ceux du WTI américain se situent entre 84 et 85 USD environ.

Le cours reste sous pression aujourd'hui, malgré la nouvelle aggravation de la situation au Moyen-Orient. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Il est intéressant de noter que, si l'on se base sur les moyennes à 1 an et à 5 ans, le cours ne semble pas présenter de surachat extrême pour le moment, bien qu'il reste au-dessus de ces moyennes. Source : Bloomberg Finance LP, XTB