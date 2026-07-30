Calendrier économique : Quels seront les facteurs qui influenceront les marchés aujourd'hui❓(30.07.2026)

La séance de ce jour sera marquée par la publication de données macroéconomiques européennes, la décision de la Banque d’Angleterre, ainsi que par les répercussions de la réunion de la Fed d’hier et l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Le marché démarre la journée dans le sillage de la pire séance du Dow Jones depuis avril 2025 (-2,19 %), suite à la décision de la Fed de maintenir ses taux d’intérêt dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %, à l’issue d’un vote de 9 voix contre 3. Données économiques en Europe Avant midi, les chiffres du PIB du deuxième trimestre seront publiés pour l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la zone euro dans son ensemble (le consensus table sur un ralentissement marqué de la croissance en glissement annuel en Espagne et en Italie), et à 14 h, l’IPC allemand du mois de juillet sera publié, les prévisions tablant sur une hausse à 2,7 % en glissement annuel, contre 2,3 % précédemment. Dans l’après-midi, l’attention se portera sur les États-Unis : à 14 h 30, une série de données sera publiée, notamment le PCE (le déflateur de l’inflation de la Fed), les revenus et dépenses des ménages, le PIB du deuxième trimestre et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, le marché s’attendant à un bond à 200 000 contre 187 000 précédemment. La décision de la Banque d’Angleterre À 13 h 00, la Banque d’Angleterre annoncera sa décision concernant les taux d’intérêt : les économistes interrogés par Reuters s’attendent à un vote de 7 contre 2 en faveur du maintien du taux à 3,75 %, niveau inchangé depuis décembre. Le gouverneur Andrew Bailey laisse entendre depuis mars que les baisses de taux initialement prévues ont été reportées en raison du conflit dans le détroit d’Ormuz, qui alimente les pressions inflationnistes ; il devrait prononcer un discours à 13 h 30, parallèlement à la publication du rapport trimestriel sur l’inflation. Géopolitique et pétrole La situation autour de l’Iran reste un facteur de risque majeur : l’USCENTCOM a mené une frappe de représailles à la suite de l’attaque de Téhéran, et Trump a menacé l’Iran d’une « raclée sévère », ce qui a provoqué mercredi une flambée de 7,9 % du Brent, à 90,74 dollars le baril. Aujourd’hui, cependant, les cours du pétrole cèdent une partie de leurs gains : le Brent a reculé de 0,9 % à environ 87,30 dollars, les pétroliers continuant de quitter la région du Golfe malgré l’escalade. L’augmentation de l’offre de l’OPEP+ de 188 000 barils par jour pour septembre, annoncée le 2 août, pourrait limiter de nouvelles hausses à plus long terme, à condition que les tensions militaires ne s’aggravent pas davantage. Wall Street après la clôture et le secteur des semi-conducteurs Key quarterly results for Apple, Amazon and Coinbase are due to be published after the market closes – Apple is up 25 per cent over three months and has hit new highs, whilst Amazon is down 14 per cent over three months and Coinbase is down 60 per cent from its October peak, suggesting high implied volatility, particularly for the latter two companies. The South Korean semiconductor sector remains the most volatile segment globally – both Samsung Electronics and SK Hynix saw sharp price movements (up over 8% and down 10% respectively) following their quarterly results, which has repeatedly spilled over into global sentiment towards AI chips. If volatility on the KOSPI persists, we can expect continued pressure on US technology companies linked to memory and AI. Companies such as Mastercard, Altria, Ferrari and British American Tobacco have also presented or are due to present their reports.

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