Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de 1,03% avant l'ouverture de Wall Street. La vague de prises de bénéfices sur les valeurs technologiques se propage mondialement, alimentée par des doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle. En parallèle, le marché continue de croître à l’apaisement géopolitique, effaçant la prime de risque et provoquant une nouvelle baisse du cours du pétrole. L'ensemble de ces mouvements redessine la cartographie des indices boursiers en cette fin de semaine.

La tech américaine sous forte pression

Prises de bénéfices sur le Nasdaq 100

Le pré-marché de Wall Street indique une ouverture dans le rouge ce vendredi. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 cèdent 1,03%, tandis que ceux du S&P 500 perdent 0,39%. Le secteur technologique subit directement les répercussions des récentes annonces de Microsoft et la faiblesse du titre Apple (-6,12%). Les opérateurs allègent leurs positions sur les très grandes capitalisations.

La séance de jeudi s'était achevée sur une note faussement positive. L'indice composite du Nasdaq avait terminé en hausse de 0,75%, masquant des fragilités sous-jacentes. Les prévisions du fabricant Micron ne suffisent plus à porter l'ensemble du marché des semi-conducteurs. Les vendeurs reprennent progressivement la main sur ce compartiment.

La tendance s'inverse à la suite des informations publiées par le New York Times. Le report estimé de l'introduction en Bourse d'OpenAI à 2027 refroidit les attentes des investisseurs. Les gestionnaires de fonds doutent ouvertement des rendements réels générés par les milliards de dollars investis dans l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle questionnée en Asie

La thématique de l'intelligence artificielle traverse une zone de fortes turbulences. Les bourses asiatiques ont lourdement chuté à la clôture. Le Nikkei 225 japonais abandonne 4,69% et le Kospi sud-coréen plonge de 5,81% à 8 411 points. La baisse efface la grande majorité des gains accumulés au cours des dernières semaines.

La Chine concentre une part importante des inquiétudes avec un repli de 3,03% pour l'indice CSI 300. Les tensions technologiques avec les États-Unis s'accentuent à la suite des accusations de vol de données portées par Anthropic contre Alibaba. Les restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs brident structurellement la production locale.

La baisse asiatique s'étend à l'Europe à la mi-séance. Le DAX allemand cède 1,16% à 24 702 points et le CAC 40 recule de 0,84%. Les actions européennes calquent leur trajectoire baissière sur les indices internationaux, incapables de trouver des relais de croissance locaux. L'indice Euro Stoxx 50 perd quant à lui 0,85%.

Géopolitique et actualités d'entreprises

Le cours du pétrole brut poursuit sa trajectoire descendante

Sur le marché de l'énergie, le cours du pétrole efface son rebond technique de la nuit. Le baril de Brent se négocie autour de 72 dollars et le WTI repasse sous la barre des 69 dollars. Les vendeurs reprennent le contrôle face aux statistiques macroéconomiques. Les intervenants anticipent une baisse continue de la demande industrielle au second semestre.

Malgré le tir d'un missile sur le porte-conteneurs Ever Lovely et le gel d'un plan d'évacuation de 11 000 marins par l'Organisation maritime internationale, la réaction haussière n'a duré qu'une poignée d'heures. Les opérateurs privilégient le scénario d'un apaisement géopolitique. L'attention se détourne du risque d'approvisionnement physique pour se concentrer sur les fondamentaux.

Les salles de marché limitent leurs engagements avant la parution de nouvelles statistiques américaines prévue ce vendredi. Les opérateurs attendent les données préliminaires du commerce extérieur et l'indice de confiance du Michigan pour calibrer leurs portefeuilles. Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor à 10 ans réagit déjà et abandonne 17 points de base.

Santé, Industrie et valeurs financières

Sur le plan réglementaire, la Commission européenne ouvre une enquête officielle visant Sanofi. Les autorités européennes de la concurrence soupçonnent le groupe pharmaceutique d'avoir enfreint les règles de l'Union européenne lors de la commercialisation d'un vaccin contre la grippe. Sanofi aurait mené une campagne trompeuse pour vendre son produit Efluelda tout en dénigrant Fluad, un vaccin concurrent. La procédure européenne cible directement les pratiques de communication de l'entreprise française.

Le domaine spatial attire les flux d’acheteurs grâce à de nouveaux contrats gouvernementaux. Rocket Labs remporte un appel d'offres de la NASA pour deux missions scientifiques. SpaceX étudie de son côté le déploiement d'un réseau mobile Starlink terrestre ciblant les consommateurs américains. L'entreprise concurrencera directement les opérateurs de télécommunications traditionnels.

Dans le secteur financier, le titre Strategy subit des dégagements appuyés avant le week-end. L'entreprise, connue pour accumuler des actifs numériques, enregistre sa septième séance consécutive de baisse, alignant sa pire série boursière depuis le mois de novembre 2022. Après un repli d'environ 8% jeudi, l'action s'apprête à clôturer à son plus bas niveau depuis plus de deux ans. La fuite des capitaux affecte directement le véhicule financier coté.

❓ FAQ

Pourquoi le Nasdaq 100 est-il en baisse avant l'ouverture ? Les contrats à terme du Nasdaq 100 reculent de 1,03% à cause d'importantes prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Les opérateurs doutent de la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et réagissent au report probable de l'introduction en Bourse d'OpenAI.

Qu'est-ce qui pèse sur le cours du pétrole aujourd'hui ? Le cours du pétrole baisse, ramenant le WTI sous les 69 $, car les anticipations de ralentissement de la demande industrielle dominent les échanges. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et le blocage temporaire dans le détroit d'Ormuz ne suffisent pas à inverser durablement cette tendance baissière.

Comment la situation en Asie affecte-t-elle les marchés mondiaux ? Les chutes spectaculaires constatées en Asie, dont une perte sèche de 4,69% pour le Nikkei 225, créent un climat d'aversion au risque qui contamine directement l'Europe et les États-Unis. Ces baisses découlent de tensions technologiques sino-américaines qui fragilisent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement globale.