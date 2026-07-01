Points clés Les contrats à terme sur les indices américains reculent, le cours Nasdaq 100 cédant 0,38% avant l'ouverture de la séance.

cédant 0,38% avant l'ouverture de la séance. L' action Nike chute de 2,31% en pré-marché suite à la révision à la baisse de ses prévisions de ventes en Chine.

chute de 2,31% en pré-marché suite à la révision à la baisse de ses prévisions de ventes en Chine. Les bourses européennes évoluent en légère baisse à la mi-séance, dans l'attente des statistiques de l'inflation.

Le cours Nasdaq 100 marque le pas ce mercredi avec une baisse de 0,39 % selon les futures avant l'ouverture américaine. Après avoir enregistré au deuxième trimestre 2026 sa meilleure performance depuis l'an 2000, la bourse de New York reprend son souffle. Les opérateurs surveillent les actions américaines du secteur de la consommation, particulièrement affectées par la baisse de l'action Nike en pré-marché. Prise de bénéfices sur le cours Nasdaq 100 et le S&P 500 Une pause après un trimestre historique Les contrats à terme américains enregistrent une légère baisse ce mercredi. Les futures sur le S&P 500 cèdent 0,14%. Le cours Nasdaq 100 recule quant à lui de 0,38% avant l'ouverture de la séance. Source: xStation 5 La pause intervient après une clôture positive la veille. Les indices boursiers ont progressé, le S&P 500 gagnant 0,79% et le Nasdaq 100 1,68%. Les deux indices de référence signent ainsi leur meilleur trimestre depuis l'année 2000. L'attention se tourne désormais vers les statistiques de l'emploi américain (NFP) prévues ce jeudi. Les marchés évaluent par ailleurs à 60% la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt en septembre. L'activité boursière globale réduit son rythme à l'approche du week-end prolongé aux États-Unis. L'action Nike pèse sur la tendance L'action Nike (NKE.US) concentre l'attention après la publication de ses résultats trimestriels. Le bénéfice par action ajusté (BPA) s'établit à 0,20 dollar, dépassant les attentes fixées à 0,13 dollar. Le chiffre d'affaires atteint 10,97 milliards de dollars, aidé par un remboursement de droits de douane de 986 millions de dollars. Le titre affiche une baisse de 2,31% dans les échanges avant-bourse. Les ventes de l'équipementier sportif reculent de 12% sur le marché chinois. La direction anticipe également des bénéfices stables pour les prochains trimestres, décevant les attentes. Lors de la présentation des résultats, l'entreprise a mentionné une pression accrue sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs à l'échelle mondiale. La marque cherche à redimensionner son réseau de distribution pour réduire ses coûts logistiques. Les annonces pèsent sur l'ensemble des valeurs de la consommation discrétionnaire. Les marchés européens et asiatiques attentistes L'Europe dans le rouge à la mi-séance Les bourses européennes évoluent en territoire négatif à la mi-séance. Le CAC 40 parisien recule de 0,75% et l'Euro Stoxx 50 perd 0,46%. À l'inverse, le DAX allemand progresse de 0,07% à 25 014 points. Le secteur de la défense a enregistré les meilleures performances du jour. Des entreprises comme Rheinmetall et Airbus soutiennent la cote européenne. L’engouement traduit l'intérêt persistant pour les valeurs défensives dans un climat géopolitique incertain. L'indice PMI manufacturier de la zone euro s'établit à 51,4 en juin, contre 51,6 le mois précédent. Il se maintient en zone d'expansion pour le cinquième mois consécutif. Les opérateurs restent prudents avant la publication des données préliminaires de l'inflation européenne. L'Asie partagée entre le Japon et la Chine La Bourse de Tokyo termine dans le vert, avec une progression de 0,40% pour le Nikkei 225. L'enquête Tankan révèle une forte hausse de la confiance des grandes entreprises industrielles japonaises, atteignant +22 contre 16 anticipés. Les prévisions d'inflation des entreprises nippones s'établissent à 2,7% à un an, confortant la Banque du Japon dans sa politique de resserrement. En Chine, le Shanghai Composite gagne 0,44%. L'indice PMI manufacturier reste en expansion à 51,7 en juin. Les constructeurs automobiles chinois soutiennent la tendance, avec des livraisons de véhicules électriques en forte hausse pour NIO et Li Auto, suscitant l'intérêt pour ces actions asiatiques. La séance s'avère plus difficile en Corée du Sud. Le KOSPI abandonne 2,04 % à 8 303 points. Le recul brutal intervient dans un contexte de tensions diplomatiques liées aux déclarations de l'Iran sur ses droits nucléaires. ❓ FAQ Pourquoi le cours Nasdaq 100 baisse-t-il aujourd'hui avant l'ouverture ? Les contrats à terme marquent une pause technique après un trimestre de hausse ininterrompue. Les investisseurs prennent leurs bénéfices avant la publication des statistiques mensuelles de l'emploi américain prévues ce jeudi. Qu'est-ce qui explique la chute de l'action Nike en pré-marché ? Malgré un bénéfice supérieur aux attentes, l'entreprise subit une baisse de 12% de ses ventes en Chine. La direction a également émis des prévisions de bénéfices stables pour les prochains trimestres, décevant les opérateurs. Comment s'exposer aux indices boursiers américains ? L'exposition à la bourse américaine peut se faire via l'achat d'actions en direct ou par le biais d'ETF (fonds indiciels cotés) qui répliquent la performance d'indices majeurs comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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