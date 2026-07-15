L'ouverture de Wall Street s'annonce incertaine ce mercredi 15 juillet 2026, alors que les investisseurs digèrent les derniers chiffres de l'inflation américaine et le coup d'envoi de la saison des résultats. Les contrats à terme sur les grands indices boursiers affichent des mouvements étroits avant les premières transactions en séance. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient soutiennent les prix de l'énergie, les publications financières dictent la tendance sur les actions américaines.

Géopolitique et tendance des indices boursiers

Le détroit d'Ormuz sous haute tension

Washington a rétabli le blocus des ports iraniens et l'armée américaine a lancé de nouvelles frappes nocturnes contre l'Iran. Téhéran a riposté en visant des installations américaines implantées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Ces affrontements directs remettent en cause le protocole d'accord signé en juin dernier pour stabiliser la région. La navigation dans le détroit d'Ormuz s'en trouve fortement restreinte, ce qui pèse sur les anticipations d’approvisionnement mondial en matières premières énergétiques.

Donald Trump a modifié sa communication concernant la taxation de cette voie maritime stratégique. Le dirigeant américain est revenu sur sa proposition d'instaurer une redevance de 20% sur les marchandises en transit, initialement prévue pour couvrir les frais de protection militaire. À la suite de discussions avec les dirigeants du golfe Persique, cette taxe serait remplacée par des accords commerciaux bilatéraux.

Les pays du Golfe dirigeront d'importants investissements financiers directement vers les structures industrielles américaines. L’initiative devrait générer la création de millions d'emplois grâce à l'implantation de nouvelles usines sur le sol américain. Bien que certains navires traversent le détroit en éteignant leurs émetteurs, le trafic global subit un net ralentissement par rapport au début du mois de juillet. La situation propulse le cours du baril de Brent à 85 dollars et celui du WTI à 79 dollars.

L'impact macroéconomique sur les marchés mondiaux

Les places financières européennes affichent un léger repli face au risque géopolitique et à l'approche des résultats du premier semestre 2026. L'indice CAC40 recule de 0,21%, le Dax abandonne 0,68% en séance. De son côté, le FTSE 100 britannique cède 0,22% pour s'établir à 10 506 points.

En Asie, les tendances divergent fortement selon la situation macroéconomique locale. Le Shanghai Composite recule de 0,29% et le CSI 300 abandonne 0,20% à la suite de statistiques décevantes. La croissance du produit intérieur brut chinois a ralenti à 4,3% sur un an au deuxième trimestre, son plus bas niveau depuis 2022. La crise de l'immobilier et le recul de 5,7% des investissements au premier semestre pèsent sur l'activité, malgré la solidité des exportations technologiques.

Les places de Tokyo et de Séoul affichent une trajectoire inverse et s'installent fermement dans le vert. Le Nikkei 225 grimpe de 1,32% à 68 636,65 points, soutenu par la révision à la hausse des objectifs financiers annuels du fabricant de puces ASML. En Corée du Sud, le KOSPI bondit de 6,24% à 7 284 points sous l'impulsion des flux de capitaux étrangers. Les grandes valeurs puces profitent de ce mouvement, SK Hynix progressant de 8,83% et Samsung gagnant 6,27%. Les investisseurs surveillent de près ces variations mondiales pour anticiper l'évolution des grands indices internationaux.

Wall Street face à l'inflation et aux résultats du T2

La réévaluation des taux après l'indice des prix

Lors de la séance d'hier, les indices boursiers de référence à New York ont clôturé en hausse. Le S&P 500 s'est adjugé 0,38% à 7 544 points et le Nasdaq 100 a progressé de 1,10% pour atteindre 29 586 points. La hausse s'explique par la publication d'un indice des prix à la consommation plus modéré que prévu pour le mois de juin. Les prix ont enregistré un repli mensuel de 0,4%, marquant une première contraction depuis la crise sanitaire de 2020.

L'inflation sous-jacente américaine s'est établie à 2,6% sur un an, un niveau inférieur aux attentes des analystes. La statistique modifie les anticipations des opérateurs de marché concernant la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale. Alors que le regain de tension avec l'Iran laissait présager deux hausses de taux d'intérêt, les investisseurs tablent à présent sur une seule hausse de taux d'ici la fin de l'année. La probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de septembre a reflué à 53,2%.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a tempéré cet optimisme par des déclarations restrictives. Il affirme que l'économie américaine demeure solide, portée par les investissements massifs dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Les flux financiers s'orientent massivement vers les centres de données, les matériels informatiques et les logiciels, ce qui soutient la croissance des valeurs technologiques. L'institution monétaire assure maintenir une surveillance stricte pour évaluer les répercussions de cette tendance sur l'emploi et les prix.

Les performances du secteur bancaire et des grandes capitalisations

Le coup d'envoi des résultats financiers du deuxième trimestre soutient le moral des opérateurs à Wall Street. Les géants Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont atteint des sommets historiques à la suite de publications trimestrielles robustes. Les résultats de Goldman Sachs confirment la bonne santé du secteur bancaire américain au cours de la période. La banque d'affaires a levé 10 milliards de dollars par une émission d'obligations de premier rang, attirant un livre d'ordres trois fois supérieur au montant initial. Par ailleurs, les établissements régionaux montrent une activité intense avec la hausse des bénéfices de PNC Financial et Bank of New York, consolidant la tendance positive du secteur bancaire.

Les fusions et acquisitions animent également les échanges sur les actions américaines. Une offre de rachat conjointe menée par Stripe et la société de capital-investissement Advent International cible la plateforme PayPal pour un montant de 53 milliards de dollars. La proposition s'établit à 60,50 dollars par action, représentant une prime de 28% par rapport au dernier cours de clôture. L’opération fait suite à une première approche stratégique réalisée au début du mois d'avril.

Les publications industrielles et technologiques dévoilent des tendances contrastées. Le fabricant de machines de lithographie ASML a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour 2026 entre 43 et 45 milliards d'euros, s'appuyant sur une marge brute attendue entre 54% et 56%. À l'inverse, l'équipementier Pentair a vu son cours s'effondrer après l'annonce d'une baisse de 17% de ses ventes préliminaires à 930 millions de dollars. Dans le domaine de la santé, Johnson & Johnson confirme sa trajectoire en publiant un bénéfice par action ajusté de 2,90 dollars, dépassant les attentes du consensus.

❓ FAQ

Pourquoi les indices boursiers américains réagissent-ils à la baisse de l'inflation de juin ? La baisse mensuelle de 0,4% de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis réduit la nécessité pour la Réserve fédérale de maintenir des taux d'intérêt élevés. Les opérateurs de marché anticipent désormais un assouplissement monétaire plus rapide, ce qui tend à valoriser les actifs risqués et les indices boursiers.

Quel est l'impact des tensions dans le détroit d'Ormuz sur les actions américaines ? Les perturbations maritimes et les frappes militaires au Moyen-Orient font grimper les prix du pétrole brut, le Brent atteignant 85 dollars. La hausse des coûts de l'énergie peut peser sur les marges des entreprises de transport ou de l'industrie, modifiant ainsi les arbitrages sur les actions américaines.

Comment les publications des valeurs technologiques influencent-elles la tendance générale ? Les entreprises liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, à l'image d'ASML, agissent comme des moteurs de croissance pour les indices mondiaux. Leurs prévisions financières à la hausse tirent l'ensemble des valeurs technologiques vers le haut, compensant la faiblesse d'autres secteurs économiques.