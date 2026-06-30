Les actions américaines se dirigent vers une ouverture positive, soutenues par la progression des contrats à terme en pré-marché. Les Bourses européennes affichent également des gains notables à la mi-séance, tirées par la hausse de 4,0% d'ASML dans le secteur technologique. De son côté, le cours du pétrole s'inscrit en repli.

Tendance positive pour les indices mondiaux

L'Europe portée par l'industrie et la technologie

Les Bourses européennes affichent une progression à la mi-séance ce mardi. Le DAX allemand s'adjuge 1,55% et s'établit au-dessus de 25 008 points. Le CAC 40 gagne 0,50%, porté par la bonne orientation des marchés mondiaux. L'Euro Stoxx 50 enregistre une hausse de 1,28%, et le FTSE 100 britannique avance de 1,19% et atteint 10 608,71 points.

La séance est principalement soutenue par le compartiment industriel, la transition énergétique et le secteur technologique. Siemens Energy s'envole de 5,65% à la Bourse de Francfort, suivi de près par Siemens avec un gain de 4,68%. Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs ASML progresse de 4,0%. À l'inverse, les valeurs liées aux services de communication et à la consommation affichent des performances plus discrètes.

L'analyse technique de ces indices confirme cette orientation haussière. Environ 64% des valeurs de l'indice de référence européen s'échangent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. La configuration montre que la tendance de long terme reste intacte pour les actions européennes. Elle concerne une large majorité des compartiments boursiers, au-delà des seules capitalisations technologiques.

L'Asie affiche des rendements significatifs

Les places boursières asiatiques ont majoritairement clôturé dans le vert ce mardi, bénéficiant du climat positif de la veille à Wall Street. Le Nikkei 225 japonais s'apprécie de 1,22% pour atteindre 70 157,97 points. En Chine continentale, l'indice Shanghai Composite gagne 0,50% et le CSI 300 avance de 1,07%. Le Hang Seng de Hong Kong cède quant à lui 0,63% à 22 881 points.

La Corée du Sud se distingue par des gains exceptionnels sur le premier semestre 2026. L'indice KOSPI enregistre une nouvelle progression de 0,97% pour s'établir à 8 476 points. La place boursière se maintient comme l'un des marchés mondiaux offrant les rendements les plus élevés depuis le mois de janvier.

La thématique de l'intelligence artificielle continue de justifier les valorisations asiatiques. L'action Samsung gagne 3,41% sur la séance, franchissant la barre des 100% de rendement depuis le début de l'année. Son concurrent SK Hynix affiche une progression fulgurante de 240% sur le deuxième trimestre. Les investisseurs internationaux maintiennent une forte exposition aux producteurs de puces électroniques.

Repli des matières premières et signaux de marché

Le marché pétrolier sous la pression géopolitique

Sur le marché des matières premières, la tendance est à la baisse pour les hydrocarbures. Le cours du pétrole de type Brent se négocie autour de 72 dollars le baril. Le brut léger américain (WTI) s'échange à environ 70 dollars sur le marché des contrats à terme. Le repli place le brut sur la voie de sa plus forte baisse trimestrielle depuis le début de la pandémie.

Les investisseurs réagissent à l'augmentation des flux de brut au Moyen-Orient. Les avancées diplomatiques régionales facilitent le transit maritime par le détroit d'Ormuz. Le point de passage stratégique voit passer près de 20 millions de barils par jour, ce qui représente 20% de la demande mondiale. La fluidité des approvisionnements pèse logiquement sur le cours du pétrole.

Les autres classes d'actifs connaissent des variations limitées. L'or enregistre une légère progression durant les échanges de la nuit, après la baisse de la veille. Les opérateurs de marché réduisent leurs prises de position avant la publication des indicateurs macroéconomiques, dont l'indice ISM manufacturier et les offres d'emploi JOLTS.

Anticipations à Wall Street et mouvements d'entreprises

Les indicateurs d'avant-bourse pointent vers une ouverture en hausse pour les actions américaines. Les contrats à terme sur le S&P 500 affichent une progression de 0,19%. Les futures sur le Nasdaq 100 gagnent 0,33%. Les chiffres s'inscrivent dans le sillage de la clôture d'hier soir, où le Nasdaq 100 s'est apprécié de 2,25% et le S&P 500 de 1,18%.

Plusieurs publications d'entreprises rythment la séance, particulièrement dans le secteur technologique et l'industrie. AeroVironment (AVAV.US) a rapporté un bénéfice par action de 1,84 dollar pour son quatrième trimestre, dépassant les estimations de 1,46 dollar. Concentrix (CNXC.US) a publié des résultats inférieurs au consensus et abaisse ses prévisions trimestrielles.

Dans les autres secteurs, Shell (SHELL.NL) finalise la cession de ses stations-service sud-africaines à ADNOC pour un milliard de dollars. Le constructeur automobile Ford (F.US) annonce le rappel de 741 195 véhicules aux États-Unis. Du côté de la santé, Genmab (GMAB.US) et AbbVie (ABBV.US) présentent des résultats cliniques de phase III positifs pour leur traitement en hématologie.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole baisse-t-il aujourd'hui ? Le repli s'explique par l'augmentation des flux maritimes de brut au Moyen-Orient. Les avancées des négociations de paix régionales sécurisent le transit par le détroit d'Ormuz, rassurant ainsi les investisseurs sur la stabilité des approvisionnements mondiaux et réduisant la prime de risque sur le cours du pétrole.

Quelles sont les attentes pour les actions américaines cette semaine ? La tendance des actions américaines dépendra des publications économiques à venir. Les opérateurs attendent l'indice ISM manufacturier et les rapports sur l'emploi (JOLTS et chômage) pour anticiper les futures décisions monétaires de la Réserve fédérale.

Quel rôle joue le secteur technologique dans la hausse des Bourses européennes ? Le secteur technologique européen tire les indices vers le haut grâce aux performances des équipementiers en semi-conducteurs. Des entreprises comme ASML ou Siemens profitent des forts investissements mondiaux liés à l'intelligence artificielle.