🚩 Les contrats à terme sur le jus d'orange frôlent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années – Que révèle le rapport CoT ?

Les contrats à terme sur le jus d’orange cotés à l’ICE (ORANGE) s’échangent à des niveaux proches de leurs plus bas depuis plusieurs années, tandis que le dernier rapport « Commitments of Traders » consacré aux contrats à terme sur le jus d’orange concentré congelé (FCOJ) met en évidence un changement significatif dans les positions spéculatives.

Les grands spéculateurs de la catégorie « Managed Money » restent en position courte nette, mais au cours de la semaine dernière, ils ont simultanément augmenté leurs positions longues et réduit considérablement leurs positions courtes, faisant basculer leur position nette de 444 contrats dans une direction haussière. Avec un encours total de seulement 9 794 contrats, ce mouvement est suffisamment important pour qu’il soit difficile de le considérer comme un simple bruit statistique.

Dans le même temps, les producteurs et autres acteurs commerciaux ont considérablement accru leur exposition courte, tandis que les « Other Reportables » restent fermement positionnés à l’achat. La structure du rapport COT ne signale pas encore un renversement complet de tendance, mais le positionnement spéculatif sur le FCOJ devient nettement moins baissier.

Les fonds gérés restent nets vendeurs de 1 136 contrats : ils détiennent 2 379 positions longues contre 3 515 positions courtes.

L’évolution hebdomadaire du positionnement des fonds gérés est clairement positive : les fonds ont ajouté 200 positions longues et clôturé 244 positions courtes, améliorant ainsi leur position nette de 444 contrats.

Les participants « Producteurs/Négociants/Transformateurs/Utilisateurs » ont accru leur exposition courte, en ajoutant 528 positions courtes tout en réduisant leurs positions longues de 47 contrats.

Les autres acteurs soumis à déclaration restent résolument en position nette longue : 2 390 positions longues contre seulement 169 positions courtes, ce qui se traduit par une position nette de +2 221 contrats.

L'encours des contrats a baissé de 127 pour s'établir à 9 794 contrats, tandis que les quatre plus grands opérateurs contrôlent jusqu'à 42 % des positions courtes brutes.

Source: CFTC

Fonds gérés : toujours baissiers, mais l’orientation des flux évolue

Les fonds gérés restent la catégorie la plus importante pour évaluer le sentiment spéculatif. Les fonds détiennent actuellement 2 379 contrats longs, 3 515 contrats courts et 251 positions de spread, ce qui les place sur une position nette courte de 1 136 contrats. Les positions courtes représentent 35,9 % de l’intérêt ouvert total, contre 24,3 % pour les positions longues.

L'évolution hebdomadaire est nettement plus intéressante que le niveau absolu des positions. Les fonds sous gestion ont augmenté leurs positions longues de 200 contrats tout en réduisant simultanément leurs positions courtes de 244, améliorant ainsi leur position nette de 444 contrats – passant d’environ -1 580 à -1 136.

Les fonds réduisent simultanément leurs paris baissiers et augmentent leur exposition à un potentiel de hausse. Il s’agit là d’un signal plus fort qu’une amélioration due exclusivement à des opérations de couverture de positions courtes. Cela ne représente toutefois pas encore un renversement complet du sentiment, car les fonds gérés restent clairement en position courte nette.

Les opérateurs commerciaux renforcent leur couverture à la baisse

La catégorie « Producteurs/Négociants/Transformateurs/Utilisateurs », qui regroupe les producteurs, les négociants et d’autres acteurs directement impliqués dans le marché physique, détient 1 656 positions longues et 3 267 positions courtes, ce qui se traduit par une position nette courte d’environ 1 611 contrats. Au cours de la semaine, les positions longues ont diminué de 47 contrats, tandis que les positions courtes ont fortement augmenté de 528.

Cette évolution ne doit pas être interprétée de la même manière qu’une augmentation des positions courtes parmi les fonds spéculatifs. Pour les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs de la matière première physique, les contrats à terme constituent avant tout un outil de gestion du risque de prix.

L’augmentation des positions courtes des opérateurs commerciaux pourrait donc refléter une activité de couverture accrue plutôt qu’une anticipation directe d’une baisse des prix du jus d’orange de fût (FCOJ). Cette distinction est cruciale pour interpréter les positions COT sur les marchés des matières premières.

La catégorie « Autres entités soumises à déclaration » reste résolument haussière

C’est actuellement dans la catégorie « Autres entités soumises à déclaration » que l’on observe le positionnement le plus déséquilibré. Ce groupe détient 2 390 contrats longs contre seulement 169 contrats courts, ce qui se traduit par une position nette longue substantielle de +2 221 contrats.

Au cours de la semaine écoulée, les positions longues ont encore augmenté de 64 contrats, tandis que les positions courtes ont été réduites de pas moins de 303. Les positions longues détenues par ce groupe représentent désormais 24,4 % de l’intérêt ouvert total, contre seulement 1,7 % pour les positions courtes.

La catégorie « Autres entités soumises à déclaration » fait actuellement contrepoids au positionnement baissier des fonds gérés. Cette catégorie ne doit toutefois pas être assimilée aux fonds spéculatifs, car elle regroupe de grands opérateurs soumis à déclaration qui ne sont pas classés dans les autres principales catégories de la CFTC.

Le faible volume des positions ouvertes accentue l’importance des changements de positionnement

Le volume total des positions ouvertes s’élève à 9 794 contrats, soit une baisse de 127 par rapport à la semaine précédente. Le FCOJ reste un marché à terme relativement restreint, ce qui signifie que des flux de plusieurs centaines de contrats peuvent avoir un poids considérablement plus important que sur les marchés de matières premières les plus liquides.

À elle seule, l’amélioration hebdomadaire de 444 contrats de la position nette des « Managed Money » représente environ 4,5 % de l’intérêt ouvert total. De plus, les quatre plus grands opérateurs contrôlent 42,0 % des positions courtes brutes, tandis que les huit plus grands en représentent jusqu’à 56,7 %.

La forte concentration des positions courtes accroît la vulnérabilité du marché face à un mouvement potentiellement dynamique de couverture des positions courtes. Si plusieurs grands acteurs devaient réduire simultanément leur exposition courte, la profondeur relativement limitée du marché du FCOJ pourrait amplifier le mouvement de prix qui en résulterait.

Que nous apprend le rapport COT sur le jus d’orange ?

La caractéristique principale de la configuration actuelle est la divergence entre le niveau absolu et la dynamique des positions spéculatives. Les fonds gérés continuent de détenir une position courte nette substantielle, mais l’ont améliorée de pas moins de 444 contrats en une seule semaine, en combinant l’ajout de positions longues et la réduction des positions courtes.

Les prochains rapports COT seront donc particulièrement importants. Si les fonds continuent d’augmenter leur exposition longue tout en réduisant leurs positions courtes, cela pourrait indiquer un renversement progressif du positionnement spéculatif plutôt qu’un épisode ponctuel de couverture de positions courtes. Un signal encore plus fort serait un mouvement des fonds gérés vers une position nette neutre, accompagné d’une hausse des positions ouvertes.

Le positionnement sur le FCOJ reste baissier en termes absolus, mais les flux spéculatifs deviennent clairement moins baissiers. Cela ne confirme pas encore un renversement durable de tendance, mais le rythme de réduction des positions courtes fait du positionnement des fonds l’un des facteurs les plus importants à surveiller dans les prochains rapports COT.

Graphique de l’ORANGE (intervalle D1)

Après la forte baisse qui a débuté au tournant de 2024 et 2025, le marché du jus d’orange n’a pas réussi à amorcer une reprise durable et est resté dans une tendance baissière pendant de nombreux mois. Les tentatives répétées de rebond ont été limitées près de la « ligne de moindre résistance » du marché, qui se situe actuellement autour du niveau de 150. Le contrat s’échange désormais près de ses plus bas récents, à des niveaux de prix déjà observés début 2022.

D’un point de vue technique, la persistance de niveaux de prix bas signifie que la tendance générale reste sous pression malgré la récente amélioration des positions spéculatives. Il est important de noter que la séance de négociation des contrats à terme sur l’ORANGE s’ouvre aujourd’hui à 13 h 05 GMT.

Source: xStation5