Les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent de 0,41% et de 1,19% ce lundi avant l'ouverture de Wall Street. Le marché des actions avait rebondi la semaine dernière après la publication de statistiques en deçà des prévisions sur l'emploi américain, ravivant la perspective d'une baisse des taux directeurs. En parallèle, le cours du pétrole se stabilise avec un baril de Brent négocié sous les 72 dollars.

Les indices américains portés par l'emploi

S&P 500 et Nasdaq 100 en hausse avant l'ouverture

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent respectivement de 0,41% et 1,19% ce lundi en pré-marché. La tendance fait suite à une série haussière la semaine passée, où le Dow Jones a signé sa quatrième semaine consécutive de gains. Les indices S&P 500 et le Nasdaq Composite évoluent actuellement à 1,7% et 4,7% de leurs sommets annuels atteints début juin.

Source: xStation5

Le marché obligataire et les contrats à terme réagissent au rapport sur l'emploi américain publié vendredi dernier. L'économie des États-Unis a créé 57 000 emplois le mois précédent, un chiffre inférieur de moitié aux prévisions initiales. Les données d'avril et mai ont également subi des révisions à la baisse, passant respectivement à 148 000 et 129 000 créations de postes.

Le compartiment technologique tire le Nasdaq 100 vers le haut, porté par la reprise des valeurs liées aux semi-conducteurs. Les opérateurs de marché rentrent d'un week-end prolongé de trois jours aux États-Unis, avec un agenda macroéconomique dégarni pour la semaine en cours. Les flux de capitaux se positionnent en amont des publications de résultats trimestriels d'entreprises prévues la semaine prochaine.

L'Europe dans le rouge, l'Asie mitigée

À la mi-séance, les bourses européennes affichent une légère contraction. L'Euro Stoxx 50 perd 0,28% et le FTSE 100 britannique cède 0,39% pour atteindre 10 637 points. Le CAC 40 recule de 0,06% et le Dax allemand de 0,07%.

La séance asiatique s'est conclue sans tendance directionnelle claire, avec des performances contrastées selon les places financières. L'indice Hang Seng s'est adjugé 1,14%, à 23 616 points. Le Topix japonais a également enregistré une progression, clôturant en hausse de 0,92%.

À l'inverse, le Nikkei 225 a terminé en baisse de 0,16%, à 69 621,86 points. Les marchés d'actions chinois sont restés neutres, le Shanghai Composite perdant 0,06% à 4 041 points et le CSI 300 affichant une performance nulle. L'indice KOSPI sud-coréen a pour sa part enregistré un repli de 0,46% à la clôture.

Focus sur les actions, le pétrole et la macroéconomie

Actualité des grandes capitalisations et opérations

Le fabricant sud-coréen de composants électroniques SK Hynix a officialisé une introduction en bourse sur le sol américain. L'opération vise une levée de fonds de 28 milliards de dollars. L'entreprise compte proposer 17,79 millions d'actions, surfant sur la forte demande matérielle pour l'intelligence artificielle.

Le secteur européen des transports aériens est animé par la compagnie à bas coût EasyJet. L'entreprise britannique a accepté le principe d'une offre de rachat émise par la société d'investissement américaine Castlelake. La valorisation proposée s'élève à 5,5 milliards de livres sterling, correspondant à un prix de 6,90 livres par action.

Les valeurs du secteur de la santé connaissent également des flux de capitaux majeurs. Novartis a validé une dépense pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars pour intégrer Myricx Bio à son portefeuille oncologique. Dans la technologie, Meta voit ses ambitions logicielles freinées, Mark Zuckerberg admettant des retards dans le déploiement des agents conversationnels de l'entreprise.

Le cours du pétrole poursuit sa baisse après les décisions de l'OPEP+

Le cours du pétrole poursuit sa baisse sous ses récents paliers de soutien. Le baril de Brent s'échange sous la barre des 72 dollars. De son côté, le brut léger américain WTI se négocie autour des 68 dollars sur les marchés de matières premières.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) a validé un ajustement de sa production. Le cartel intégrera 188 000 barils par jour supplémentaires dès le mois d'août. Il s'agit du cinquième mois d'affilée où l'alliance consent à relever ses quotas d'extraction.

L’ajout d'offre garde une dimension symbolique en raison du contexte géopolitique entourant le cours du pétrole. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran peinent à aboutir à un accord pérenne, limitant l'ouverture totale du détroit d'Ormuz au trafic maritime.

❓ FAQ

Pourquoi les contrats à terme sur le S&P 500 évoluent-ils à la hausse ce lundi ? Les contrats à terme sur le S&P 500 montent suite au rapport sur l'emploi américain publié vendredi. L'économie a créé moins d'emplois que prévu (57 000 postes), ce qui ravive les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Quels secteurs tirent le Nasdaq 100 vers le haut ? Le Nasdaq 100 profite du rebond du secteur technologique en pré-marché. Les valeurs liées aux semi-conducteurs enregistrent des gains après avoir reculé vendredi dernier, soutenant l'ensemble de l'indice.

Comment l'OPEP+ influence-t-elle le cours du pétrole actuellement ? L'OPEP+ a annoncé une augmentation de sa production de 188 000 barils par jour pour le mois d'août. Cette hausse modérée maintient le cours du pétrole stable, le baril de Brent se négociant sous le seuil des 72 dollars.