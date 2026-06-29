Après une fin de semaine dans le rouge, les contrats à terme américains repartent à la hausse ce lundi. Le cours Nasdaq 100 affiche une progression de 1,19% en pré-marché, soutenu par l'apaisement temporaire des affrontements au Moyen-Orient. Les investisseurs en actions analysent désormais les statistiques macroéconomiques asiatiques et européennes pour ajuster leurs portefeuilles.

Géopolitique et réactions des places mondiales

Reprise des négociations et cours du brut

Le week-end a été rythmé par une montée des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran. Des frappes ont touché des dépôts de missiles, des drones et des bases militaires dans la région du détroit d'Ormuz. Les deux nations ont finalement affiché une volonté de suspendre leurs affrontements directs pour éviter une escalade régionale.

Des pourparlers s'organisent actuellement à Doha. L'objectif principal de ces discussions diplomatiques, qui devraient reprendre ce mardi, reste la sécurisation de la navigation commerciale. La détente de court terme favorise une amélioration du climat boursier à l'échelle internationale.

Les tarifs énergétiques réagissent à la baisse face à ces annonces. Le cours du pétrole évolue à ses niveaux les plus faibles depuis le début du conflit, avec un baril de Brent autour de 72 dollars et un WTI près de 70 dollars.

Contrastes entre l'Europe et l'Asie

Les places boursières européennes évoluent sans direction franche à la mi-séance. Le CAC 40 parisien recule de 0,23%, le DAX allemand gagne 0,05% et l’Euro Stoxx 50 est stable. Le FTSE 100 londonien cède 0,08%, pénalisé par un attentisme généralisé des opérateurs.

À l'inverse, l'Asie affiche une orientation globalement haussière. L'indice Hang Seng de Hong Kong s'adjuge 1,57%, porté par une rotation des capitaux vers le secteur de la santé. Sur le continent, le Shanghai Composite progresse de 1,16% et le CSI 300 gagne 1,21%.

L'économie japonaise concentre une grande partie de l'attention après la publication de ventes au détail supérieures aux attentes pour le mois de mai. Les marchés évaluent à 87% la probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Japon avant la fin de l'année, ce qui pousse la paire USD/JPY vers le seuil des 162 sur le Forex. Le Nikkei 225 avance de 0,21% et le Topix de +0,47%.

Orientation à Wall Street et valeurs technologiques

Actualités des entreprises du numérique

La séance s'annonce positive pour le cours Nasdaq 100, dont les contrats à terme rebondissent de 1,19%. L'attention se concentre sur les géants du numérique et leurs nouveaux projets de développement. Mark Zuckerberg encourage notamment les équipes de Meta à explorer des collaborations stratégiques avec Polymarket et Kalshi.

Source: xStation

Les partenariats visent à développer l'application de marchés prédictifs Arena. L'entreprise californienne cible spécifiquement la tranche des 18 à 34 ans avec ces nouveaux outils interactifs. La diversification illustre la volonté des réseaux sociaux de renouveler leurs sources de revenus au-delà de la publicité traditionnelle.

Les mouvements capitalistiques s'accélèrent par ailleurs dans la sphère technologique et scientifique. Apple fait pression sur l'administration américaine pour sécuriser des composants de mémoire auprès du fabricant chinois CXMT.

Attentes macroéconomiques et indicateurs

Les marchés américains ont clôturé la semaine dernière en baisse, le S&P 500 reculant de 0,05% et le Nasdaq 100 cédant 1,09% en séance vendredi. Les valeurs des "Sept Magnifiques" ont pesé sur la tendance globale. Les contrats à terme actuels, avec un S&P 500 en hausse de 0,86%, indiquent un rebond technique à l'approche de l'ouverture.

Les statistiques nationales dicteront la véritable trajectoire de la Bourse américaine cette semaine. Les créations d'emplois non agricoles (NFP), très attendues par la Réserve fédérale, permettront de jauger le niveau de tension sur le marché du travail. Une statistique très supérieure aux prévisions réduirait les anticipations d'assouplissement monétaire.

D'autres données viendront étoffer le diagnostic des opérateurs. L'indice ISM manufacturier et les offres d'emploi JOLTS offriront des indications chiffrées sur la vitalité de l'économie. Les rapports influenceront directement les rendements obligataires et les valorisations des indices boursiers internationaux.

❓ FAQ

Quels éléments influencent le cours Nasdaq 100 avant l'ouverture ? Les contrats à terme sur le cours Nasdaq 100 réagissent aux indicateurs macroéconomiques américains et aux annonces des grandes entreprises technologiques, notamment dans les secteurs de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs.

Comment l'actualité asiatique impacte-t-elle la Bourse américaine ? La bonne santé de la consommation au Japon et la rotation sectorielle en Chine améliorent le sentiment global de marché, ce qui favorise les achats sur la Bourse américaine à l'ouverture.

Pourquoi le cours pétrole reste-t-il bas malgré les tensions ? La reprise de négociations diplomatiques directes entre les États-Unis et l'Iran réduit la prime de risque géopolitique intégrée dans le cours pétrole, poussant le baril de Brent vers les 72 dollars.

Quelles sont les statistiques à suivre sur les marchés américains cette semaine ? Les investisseurs surveillent les créations d'emplois non agricoles, l'indice ISM manufacturier, les offres d'emploi JOLTS et les inscriptions hebdomadaires au chômage pour évaluer la santé économique des États-Unis.