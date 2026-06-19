- Les Futures américains reculent ce vendredi, le S&P 500 cédant 0,39%, freinés par un regain des tensions au Moyen-Orient.
- Jeudi, le Nasdaq 100 a bondi de 2,48% à 30 406 points, porté par un indice des semi-conducteurs en hausse de 6,5%.
- Le cours du pétrole de type Brent se stabilise à 79 dollars.
- Les Futures américains reculent ce vendredi, le S&P 500 cédant 0,39%, freinés par un regain des tensions au Moyen-Orient.
- Jeudi, le Nasdaq 100 a bondi de 2,48% à 30 406 points, porté par un indice des semi-conducteurs en hausse de 6,5%.
- Le cours du pétrole de type Brent se stabilise à 79 dollars.
Les Futures américains affichent un repli ce vendredi 19 juin 2026, avec des volumes d'échanges limités en raison de la fermeture des marchés pour le jour férié de Juneteenth. Les contrats sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 cèdent respectivement 0,39% et 0,48%. La respiration intervient au lendemain d'une progression pour les indices boursiers à Wall Street, portée par une détente sectorielle et l’accord diplomatique entre les Etats-Unis et l’Iran.
Tensions géopolitiques et pause des indices
Recul des contrats à terme américains
Les opérateurs observent une contraction des Futures américains en l'absence des investisseurs outre-Atlantique. Les contrats à terme cèdent 0,39% pour le S&P 500 et 0,48% pour le Nasdaq 100. Le marché réagit à un regain de tensions au Moyen-Orient. Téhéran conditionne la poursuite des négociations diplomatiques à l'application vérifiée du récent protocole d'accord.
Les événements au sud du Liban, où des frappes israéliennes ont causé le décès d'au moins 16 personnes, pèsent sur la tendance. La situation a contraint le vice-président américain JD Vance à annuler son déplacement prévu en Suisse. Le Pentagone sollicite par ailleurs une enveloppe additionnelle de 80 milliards de dollars pour financer l'effort militaire lié à ce conflit.
La frilosité se transmet aux places asiatiques et européennes. En Europe, le CAC 40 abandonne 0,41%, le DAX recule de 0,18% et le FTSE 100 perd 0,36% à 10 362 points. À Tokyo, le Nikkei 225 perd 0,37%, et le Topix 0,57%. Le secteur automobile sud-coréen s'ajuste également, avec le titre Hyundai qui cède 1,0% suite à son intention de racheter les parts restantes de Boston Dynamics auprès de SoftBank.
L'impact du Moyen-Orient sur le pétrole
Sur le marché des matières premières, le cours du pétrole trouve une zone de stabilisation. Le baril de Brent s'échange à 79 dollars, restant sous le seuil des 80 dollars, et le référent américain WTI se négocie à 76 dollars. Les métaux précieux accusent le coup, l'or recule une nouvelle fois aujourd’hui et s’établit à 4 154,77 dollars l’once.
Les investisseurs attendent la réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise du trafic commercial. La voie maritime achemine d'ordinaire un cinquième du trafic pétrolier mondial quotidien. Le protocole d'accord en 14 points signé jeudi entre les États-Unis et l'Iran prévoit cette réouverture en échange de la levée du blocus sur les ports iraniens et des sanctions sur les ventes de brut.
L’accord de paix préliminaire avait fait reculer les prix de l'or noir la veille. Le brut américain avait touché un point bas à 73,58 dollars avant de réduire ses pertes. Parallèlement, le prix moyen national de l'essence aux États-Unis est repassé sous la barre des 4 dollars le gallon, s'établissant à 3,999 dollars selon l'association AAA.
Retour sur une séance de hausse à Wall Street
L'envolée du secteur technologique
La séance de jeudi à Wall Street s'est soldée par un rebond significatif. Le S&P 500 a progressé de 0,58% et le Nasdaq 100 a bondi de 2,48%. Le mouvement efface les baisses enregistrées mercredi, lorsque le marché ajustait ses positions face à une projection médiane de la Réserve fédérale révisée à la hausse à 3,75% pour 2026. Les rendements des bons du Trésor se sont repliés jeudi par rapport au pic de la veille.
La technologie et les semi-conducteurs ont fortement contribué à la progression. L'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) a grimpé de 6,42% pour franchir les 14 341,8 points, établissant un nouveau record absolu, ce qui porte sa hausse à près de 100% depuis le début de l'année. Les actions du secteur de la mémoire, comme Micron et Western Digital, ainsi que des équipementiers comme ASML, ont mené le mouvement.
Des annonces spécifiques ont déclenché ces hausses. Le titre Intel a profité des déclarations de Donald Trump évoquant un accord avec Apple pour fabriquer des puces aux États-Unis. Selon la presse financière, Apple prévoit d'augmenter les prix de ses prochains iPhone pour compenser la hausse des coûts de stockage, le coût de fabrication passant d'environ 582 à 726 dollars.
Répercussions sectorielles de l'accord diplomatique
La signature anticipée de l'accord entre Washington et Téhéran a provoqué des rotations sectorielles nettes. Les valeurs de la défense, telles que Lockheed Martin et General Dynamics, ont reculé sur la journée de jeudi. Les valeurs pétrolières majeures comme Chevron et ExxonMobil, ainsi que les entreprises de services parapétroliers, ont également cédé du terrain suite à la détente sur les prix de l'énergie.
Les données macroéconomiques ont aussi rythmé les échanges. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour juin s'établit à 10,3, surpassant le niveau du mois de mai. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont reculé à 226 000 unités, en ligne avec le consensus, bien que le nombre de demandeurs en cours grimpe à 1,810 million.
Du côté des cryptomonnaies, la tendance reste fragile. Le cours du Bitcoin a chuté de plus de 2%, retombant autour des 62 400 dollars. Le recul entraîne des valeurs liées comme MicroStrategy près de leurs plus bas niveaux sur 52 semaines, et la plateforme Coinbase et l'ETF IBIT affichent une faiblesse significative.
❓ FAQ sur les contrats à terme américains
Pourquoi les Futures américains baissent-ils aujourd'hui ? Les Futures américains reculent en raison du regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, dans un marché aux volumes réduits par la fermeture de Wall Street pour le jour férié de Juneteenth.
Comment le cours du pétrole réagit-il à l'accord diplomatique ? Le cours du pétrole se stabilise sous les 80 dollars pour le Brent, freiné par la perspective d'une levée des blocus iraniens et la réouverture programmée du détroit d'Ormuz au trafic maritime.
Qu'est-ce qui a soutenu le Nasdaq 100 lors de la séance d'hier ? Le Nasdaq 100 a bondi grâce aux performances des valeurs liées à la technologie et aux semi-conducteurs, portés par une demande forte en puces de mémoire et des projets industriels américains.
Graphique du jour : le GBPCHF rebondit grâce à la reprise des ventes au détail 🇬🇧 📈 (19 juin 2026)
Pétrole : La chute du cours est-elle durable ?
Calendrier économique : prudence face aux tensions géopolitiques (19.06.26)
Avant l'ouverture des marchés : l'Asie recule face au scepticisme concernant la paix. Tokyo envisage une intervention sur le yen (19.06.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."