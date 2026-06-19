Les Futures américains affichent un repli ce vendredi 19 juin 2026, avec des volumes d'échanges limités en raison de la fermeture des marchés pour le jour férié de Juneteenth. Les contrats sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 cèdent respectivement 0,39% et 0,48%. La respiration intervient au lendemain d'une progression pour les indices boursiers à Wall Street, portée par une détente sectorielle et l’accord diplomatique entre les Etats-Unis et l’Iran.

Tensions géopolitiques et pause des indices

Recul des contrats à terme américains

Les opérateurs observent une contraction des Futures américains en l'absence des investisseurs outre-Atlantique. Les contrats à terme cèdent 0,39% pour le S&P 500 et 0,48% pour le Nasdaq 100. Le marché réagit à un regain de tensions au Moyen-Orient. Téhéran conditionne la poursuite des négociations diplomatiques à l'application vérifiée du récent protocole d'accord.

Les événements au sud du Liban, où des frappes israéliennes ont causé le décès d'au moins 16 personnes, pèsent sur la tendance. La situation a contraint le vice-président américain JD Vance à annuler son déplacement prévu en Suisse. Le Pentagone sollicite par ailleurs une enveloppe additionnelle de 80 milliards de dollars pour financer l'effort militaire lié à ce conflit.

La frilosité se transmet aux places asiatiques et européennes. En Europe, le CAC 40 abandonne 0,41%, le DAX recule de 0,18% et le FTSE 100 perd 0,36% à 10 362 points. À Tokyo, le Nikkei 225 perd 0,37%, et le Topix 0,57%. Le secteur automobile sud-coréen s'ajuste également, avec le titre Hyundai qui cède 1,0% suite à son intention de racheter les parts restantes de Boston Dynamics auprès de SoftBank.

L'impact du Moyen-Orient sur le pétrole

Sur le marché des matières premières, le cours du pétrole trouve une zone de stabilisation. Le baril de Brent s'échange à 79 dollars, restant sous le seuil des 80 dollars, et le référent américain WTI se négocie à 76 dollars. Les métaux précieux accusent le coup, l'or recule une nouvelle fois aujourd’hui et s’établit à 4 154,77 dollars l’once.

Les investisseurs attendent la réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise du trafic commercial. La voie maritime achemine d'ordinaire un cinquième du trafic pétrolier mondial quotidien. Le protocole d'accord en 14 points signé jeudi entre les États-Unis et l'Iran prévoit cette réouverture en échange de la levée du blocus sur les ports iraniens et des sanctions sur les ventes de brut.

L’accord de paix préliminaire avait fait reculer les prix de l'or noir la veille. Le brut américain avait touché un point bas à 73,58 dollars avant de réduire ses pertes. Parallèlement, le prix moyen national de l'essence aux États-Unis est repassé sous la barre des 4 dollars le gallon, s'établissant à 3,999 dollars selon l'association AAA.

Retour sur une séance de hausse à Wall Street

L'envolée du secteur technologique

La séance de jeudi à Wall Street s'est soldée par un rebond significatif. Le S&P 500 a progressé de 0,58% et le Nasdaq 100 a bondi de 2,48%. Le mouvement efface les baisses enregistrées mercredi, lorsque le marché ajustait ses positions face à une projection médiane de la Réserve fédérale révisée à la hausse à 3,75% pour 2026. Les rendements des bons du Trésor se sont repliés jeudi par rapport au pic de la veille.

La technologie et les semi-conducteurs ont fortement contribué à la progression. L'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) a grimpé de 6,42% pour franchir les 14 341,8 points, établissant un nouveau record absolu, ce qui porte sa hausse à près de 100% depuis le début de l'année. Les actions du secteur de la mémoire, comme Micron et Western Digital, ainsi que des équipementiers comme ASML, ont mené le mouvement.

Des annonces spécifiques ont déclenché ces hausses. Le titre Intel a profité des déclarations de Donald Trump évoquant un accord avec Apple pour fabriquer des puces aux États-Unis. Selon la presse financière, Apple prévoit d'augmenter les prix de ses prochains iPhone pour compenser la hausse des coûts de stockage, le coût de fabrication passant d'environ 582 à 726 dollars.

Répercussions sectorielles de l'accord diplomatique

La signature anticipée de l'accord entre Washington et Téhéran a provoqué des rotations sectorielles nettes. Les valeurs de la défense, telles que Lockheed Martin et General Dynamics, ont reculé sur la journée de jeudi. Les valeurs pétrolières majeures comme Chevron et ExxonMobil, ainsi que les entreprises de services parapétroliers, ont également cédé du terrain suite à la détente sur les prix de l'énergie.

Les données macroéconomiques ont aussi rythmé les échanges. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour juin s'établit à 10,3, surpassant le niveau du mois de mai. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont reculé à 226 000 unités, en ligne avec le consensus, bien que le nombre de demandeurs en cours grimpe à 1,810 million.

Du côté des cryptomonnaies, la tendance reste fragile. Le cours du Bitcoin a chuté de plus de 2%, retombant autour des 62 400 dollars. Le recul entraîne des valeurs liées comme MicroStrategy près de leurs plus bas niveaux sur 52 semaines, et la plateforme Coinbase et l'ETF IBIT affichent une faiblesse significative.

❓ FAQ sur les contrats à terme américains

Pourquoi les Futures américains baissent-ils aujourd'hui ? Les Futures américains reculent en raison du regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, dans un marché aux volumes réduits par la fermeture de Wall Street pour le jour férié de Juneteenth.

Comment le cours du pétrole réagit-il à l'accord diplomatique ? Le cours du pétrole se stabilise sous les 80 dollars pour le Brent, freiné par la perspective d'une levée des blocus iraniens et la réouverture programmée du détroit d'Ormuz au trafic maritime.