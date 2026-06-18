Graphique du jour : GBP/USD à la veille de la décision de la BoE (18.06.2026)

Points clés La livre sterling est sur la défensive à la veille de la décision cruciale de la Banque d'Angleterre.

La baisse de l'inflation à 2,8 % place les décideurs politiques face à un dilemme difficile.

Les signaux contradictoires émanant du marché du travail britannique compliquent les perspectives de politique monétaire.

​​​​​​La séance d'aujourd'hui sur la paire GBPUSD est marquée par une forte incertitude à la veille de la décision de la Banque d'Angleterre (BoE). Hier, la paire a reculé du niveau de 1,34 à 1,33, atteignant ses plus bas niveaux depuis début avril, sous l'effet des prévisions « hawkish » de la Réserve fédérale. Il convient de noter que, jusqu’à récemment, la Banque d’Angleterre était considérée comme un pari sûr en matière de hausses des taux d’intérêt ; toutefois, en raison d’une baisse manifeste de l’inflation et de l’absence de pression liée aux cours du pétrole, la situation commence à évoluer. Le marché suit de près chaque publication, s’efforçant d’évaluer si les responsables de la banque centrale britannique choisiront de maintenir leur cap actuel ou s’ils laisseront entrevoir une approche plus prudente. Baisse inattendue de l’inflation, données très solides sur le marché du travail Le dernier chiffre de l’inflation, à 2,8 %, a apporté un certain soulagement, mais il place la livre sterling dans une situation ambiguë. D’une part, la baisse de la pression sur les prix donne théoriquement une marge de manœuvre à la Banque d’Angleterre et allège la pression en faveur de hausses qui persistait ces derniers mois en raison des prix élevés du pétrole. La situation est encore compliquée par les dernières données relatives au marché du travail. Nous constatons une baisse du taux de chômage à 4,9 %, ainsi qu’une hausse de l’emploi plus forte que prévu, mais accompagnée d’une pression salariale croissante. La croissance des salaires, primes comprises, s’est maintenue à un rythme de 4,4 % en glissement annuel malgré les prévisions d’un recul, ce qui entretient la pression inflationniste du côté de la demande – un domaine dans lequel la banque centrale dispose d’une marge de manœuvre plus importante que face à des facteurs volatils tels que les prix de l’énergie. Face à ces signaux contradictoires, la paire GBPUSD reste soumise à la pression de la volatilité. Les investisseurs chercheront des indices dans le communiqué de la BoE publié après la décision et dans les dernières projections économiques : ce sont l’orientation future de la banque et son évaluation de l’économie qui détermineront si la livre sterling pourra se maintenir à ses niveaux actuels ou si elle devra faire face à une correction plus marquée. Aperçu technique La paire GBPUSD a subi une forte correction lors de la séance d’hier et est passée sous le niveau de retracement de 61,8 % de la récente impulsion haussière. Il convient de noter que les positions spéculatives nettes ont chuté à un niveau extrêmement bas, ce qui, au cours des derniers mois, a servi de plancher de soutien à la livre sterling. Si le marché assimile le ton hawkish de la Fed et se concentre sur la baisse des anticipations d’inflation, le dollar pourrait subir des pressions. D’autre part, la position de la Banque d’Angleterre sera également déterminante. Si un revirement se produit également de ce côté-là, cette fois vers une position plus accommodante, une correction vers les récents plus bas de mars pourrait alors s’opérer.

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