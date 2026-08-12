Avant l'ouverture des marchés européens : Trump revendique le contrôle total du détroit d'Ormuz, mais les marchés restent sceptiques

La séance à Wall Street s’est terminée en baisse, avec des reculs généralisés sur l’ensemble du marché. Le S&P 500 et le Dow Jones ont reculé de 0,3 %, tandis que le Nasdaq a perdu 0,6 %. Les marchés restent prudents dans l’attente des chiffres de l’inflation (IPC) attendus aujourd’hui.

Super Micro Computer a publié ses résultats après la clôture d’hier. La société a affiché des résultats très solides pour le quatrième trimestre. Le chiffre d’affaires s’est établi à 11,12 milliards de dollars, en hausse de 93 % en glissement annuel, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 1,70 dollar, dépassant largement les attentes des analystes. Il est important de noter que la marge brute a augmenté pour s’établir à 17,6 %. La plus grande surprise positive est toutefois venue des perspectives pour l’exercice 2027. La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 65 et 72 milliards de dollars, alors que le consensus de Wall Street s’établit autour de 52,5 milliards de dollars.

La situation autour du détroit d’Ormuz reste tendue, malgré l’affirmation de Donald Trump selon laquelle les États-Unis exercent un « contrôle total » sur le détroit et que celui-ci est ouvert. Les données relatives au trafic maritime ne confirment pas cette affirmation, tandis que de nouveaux incidents impliquant des navires commerciaux dans les régions de Bab al-Mandab et du golfe d’Oman montrent que les risques pour le transport maritime restent élevés.

Les États du Golfe recherchent de plus en plus des itinéraires alternatifs contournant Ormuz, ce qui suggère qu’ils considèrent la situation comme bien plus qu’une simple crise à court terme.

Les cours du pétrole restent élevés malgré les assurances du président Trump selon lesquelles les États-Unis contrôlent le détroit.

Les espoirs d’un accord entre les États-Unis et l’Iran et de la réouverture du détroit d’Ormuz continuent de se heurter à de nouvelles attaques contre des navires dans la région. D'un côté, certains signes indiquent que les négociations visant à rouvrir le détroit progressent. De l'autre, de nouveaux incidents survenus en mer Rouge et dans le golfe d'Oman montrent que les risques pour la navigation restent élevés.

L'EIA a revu à la hausse ses prévisions de prix du pétrole pour 2026 et 2027, invoquant des perturbations de la production et des difficultés de transport.

Les marchés boursiers asiatiques affichent aujourd'hui des résultats mitigés, le rebond des valeurs technologiques et des fabricants de puces constituant le principal facteur de soutien. Le KOSPI progresse de plus de 3 %, porté par les fortes hausses de Samsung et SK Hynix, tandis que le Nikkei affiche une progression plus modérée, gagnant environ 0,9 %. Dans le même temps, les marchés chinois et indiens évoluent en territoire négatif.

L’Australie mettra en place, à compter du 17 août, un salaire minimum de 31,30 AUD de l’heure pour environ 250 000 livreurs travaillant pour des plateformes de livraison. La nouvelle réglementation inclura également une assurance accidents, ce qui augmentera les coûts pour les entreprises de livraison de repas.

Les rendements des obligations d’État japonaises augmentent fortement, la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes inflationnistes et pouvant inciter la Banque du Japon à poursuivre ses hausses de taux d’intérêt. Malgré ces rendements plus élevés, le yen ne s’apprécie pas pour l’instant et reste faible face au dollar américain.

Le sentiment sur les métaux précieux est positif en ce début de journée. L’or progresse d’environ 0,6 % et teste la barre des 4 400 dollars l’once. L’argent, quant à lui, a franchi la barre des 65 dollars l’once.

Les cryptomonnaies enregistrent également de légers gains. Le bitcoin progresse d’environ 0,3 % et s’approche des 64 000 dollars, tandis que l’ethereum progresse à un rythme similaire et teste le seuil des 1 900 dollars.

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