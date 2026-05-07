Graphique du jour : l'EUR/USD en hausse, mais il s'agit toujours d'un jeu d'anticipations, pas d'une tendance

Au cours de la séance d'aujourd'hui, la paire EUR/USD se raffermit aux alentours de 1,17, mais cette évolution n'est pas due à un seul facteur dominant. Elle reflète plutôt une combinaison de plusieurs impulsions parallèles, notamment le maintien des taux directeurs par la Fed et la BCE, l'amélioration du sentiment liée à une éventuelle désescalade des tensions autour de l'Iran, et des données industrielles allemandes meilleures que prévu. Il est important de souligner que l'appréciation actuelle ressemble davantage à une réévaluation des anticipations qu'à un changement durable des fondamentaux sous-jacents. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'évolution du cours EUR/USD ? La Fed maintient ses taux inchangés, mais le marché anticipe déjà des baisses de taux La Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, tout en signalant un ralentissement progressif de la dynamique économique et une sensibilité accrue du marché du travail. Dans le même temps, l'inflation aux États-Unis n'est toujours pas entièrement maîtrisée, en particulier dans le secteur des services et au niveau de l'inflation sous-jacente, où les pressions sur les prix persistent. Malgré cela, les marchés anticipent de plus en plus des baisses de taux futures, non pas en réponse à une baisse rapide de l'inflation, mais plutôt en réaction à un affaiblissement potentiel de l'activité économique. Ce scénario réduit l'attrait du dollar américain et soutient progressivement l'EUR/USD grâce aux anticipations d'un resserrement de l'écart de taux d'intérêt. La BCE reste prudente, sans trajectoire automatique vers des hausses La Banque centrale européenne a également laissé ses taux inchangés, conservant une communication prudente et dépendante des données. Si certaines prévisions laissent encore entrevoir un nouveau resserrement, l'opinion dominante reste celle d'une stabilisation et de décisions dictées par l'inflation plutôt que d'un cycle de hausses agressif. Dans le même temps, l'amélioration des données de l'économie réelle, notamment en Allemagne, tempère les anticipations antérieures d'un ralentissement plus marqué dans la zone euro, soutenant la monnaie unique par le biais du canal de l'activité plutôt que par les seules anticipations de politique monétaire. Géopolitique et espoirs d'un accord avec l'Iran Les informations faisant état d’une possible désescalade des tensions autour de l’Iran améliorent le sentiment de risque mondial. Une baisse de la prime de risque géopolitique réduit la demande pour le dollar américain en tant que valeur refuge traditionnelle, tout en profitant aux actifs sensibles au risque tels que l’euro. En outre, un éventuel apaisement des tensions au Moyen-Orient allège la pression sur les prix de l’énergie, ce qui, à moyen terme, pourrait réduire les pressions inflationnistes et renforcer les anticipations d’une orientation plus accommodante de la Fed. L'Allemagne surprend à la hausse, redonnant confiance aux marchés européens Les données industrielles allemandes, meilleures que prévu, constituent un élément important du tableau actuel des marchés. Dans un contexte marqué par des inquiétudes antérieures concernant la stagnation en Europe, cette publication contribue à stabiliser les perceptions de la zone euro. En conséquence, l'euro est de plus en plus considéré non seulement sous l'angle d'une faiblesse conjoncturelle, mais aussi comme une alternative relativement stable au dollar américain, en particulier dans un environnement marqué par l'évolution des anticipations de politique monétaire. Quels autres facteurs influencent le marché en arrière-plan Au-delà des décisions des banques centrales et des données macroéconomiques, le principal moteur reste le rythme de l'évolution des anticipations du marché concernant les futures politiques de la Fed et de la BCE. Le marché se trouve actuellement dans une phase de réévaluation plutôt que dans un changement complet de cycle économique. Cela rend la paire EUR/USD particulièrement sensible aux données à venir et aux communications des banques centrales qui pourraient soit confirmer, soit remettre en cause le scénario d'un assouplissement plus rapide aux États-Unis combiné à une politique relativement stable en Europe. Dans un tel contexte, même des données européennes modérément positives peuvent soutenir l'euro à court terme, mais la durabilité de cette tendance dépendra en fin de compte de la question de savoir si la Fed s'oriente effectivement vers un assouplissement monétaire plus décisif.

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