Graphique du jour : l'EURUSD poursuit sa baisse 🚩 Quelle sera la prochaine évolution de la paire ? (24.06.2026)

Le dollar américain s’est considérablement raffermi ces derniers jours, et les révisions à la hausse des prévisions de la Réserve fédérale sont devenues le principal catalyseur de la baisse de la paire de devises la plus importante au monde. Il convient notamment de noter que la paire EUR/USD a continué de baisser malgré la récente hausse des taux de 25 points de base décidée par la Banque centrale européenne. Cela suggère que ce mouvement n’est pas uniquement motivé par les anticipations en matière de taux d’intérêt.
Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur la divergence entre les économies américaine et de la zone euro. Aux États-Unis, des indicateurs clés tels que les enquêtes ISM, les données PMI et les chiffres de l’emploi non agricole continuent de pointer vers une croissance économique relativement solide. En revanche, la zone euro semble enlisée dans ce que l’on pourrait qualifier de « stagnation stable ». Dans toute l’Europe, les risques restent orientés à la baisse en raison des perturbations persistantes sur les marchés de l’énergie et de la faiblesse chronique du secteur manufacturier, qui reste un contributeur important à la croissance régionale. Aujourd’hui, les données de l’indice Ifo sur le climat des affaires en Allemagne, publiées à 9 h GMT, pourraient faire bouger la paire.
Graphique EUR/USD (D1, H1)
L’EUR/USD a chuté vers la zone des 1,135, signalant un renversement de tendance vers une tendance baissière. La paire s'échange désormais nettement en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge), située près de 1,16 et confirmée par plusieurs réactions historiques importantes des cours.
La paire affiche désormais près de cinq séances consécutives de baisse, le principal catalyseur de cette vague de ventes étant le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.
Source: xStation5
Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD reproduit actuellement la correction précédente presque point par point. La question clé est de savoir si la forte dynamique baissière commence à s'essouffler. Si la pression vendeuse commence à s'atténuer aux niveaux actuels, la baisse pourrait ralentir et permettre un rebond vers 1,14, où se situe actuellement la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA50, ligne orange).
Source: xStation5
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