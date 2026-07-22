Graphique du jour : l'IA soutient la hausse, Tesla et Google pourront-ils la maintenir ? (22.07.2026)

Mardi a été la journée la plus fructueuse du mois de juillet pour l'indice américain Nasdaq 100, malgré l'escalade continue du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

L'IA revient-elle en grâce ?

L'indice a progressé de 1,9%, soutenu par un regain de confiance envers les entreprises de l'écosystème de l'IA au sens large. Il se situe désormais à moins de 5% de son plus haut historique atteint en juin.

Figure 1 : Répartition sectorielle de la performance du Nasdaq 100 (21/07/2026)

Source: XTB Research, 22.07.2026

Parmi les plus grands gagnants de mardi figuraient des entreprises des secteurs des semi-conducteurs, de la DRAM et du « néo-cloud ». L'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) a progressé d'environ 5% hier. Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne et Seagate ont enregistré des hausses supérieures à 10%.

Figure 2 : Gagnants et perdants du jour sur le Nasdaq 100 (21/07/2026)

Source: XTB Research, 22.07.2026

Le mouvement a notamment été soutenu par un rapport très optimiste des analystes de Bank of America, qui ont ajouté Micron à leur « US 1 List », un portefeuille d’actions pour lesquelles ils affichent la plus forte conviction d’investissement.

Ces derniers jours, on a également beaucoup évoqué la popularité croissante des modèles d’IA open source chinois, qui stimule la demande en mémoire haute vitesse. Même les modèles dont l’accès à l’API est très bon marché nécessitent d’énormes quantités de mémoire HBM et DRAM.

Les cours du pétrole continuent de grimper

Tout cela se déroule dans un contexte d’escalade continue du conflit entre les États-Unis et l’Iran. Nous avons assisté à une onzième nuit consécutive de bombardements. Bien que les médiateurs (le Qatar, l’Égypte et le Pakistan) aient dû présenter hier aux deux parties une proposition de cessez-le-feu de dix jours, les cours du pétrole brut et du GNL ont continué à grimper. Le baril de Brent coûte désormais plus de 94 dollars, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à la semaine dernière.

L'heure des géants

Nous sommes sans aucun doute à l'aube de la journée la plus intense de cette semaine en ce qui concerne la publication des résultats des plus grandes entreprises américaines. L'attention des marchés se portera bien sûr sur les géants : Tesla, Google, AT&T et IBM. Leurs performances pourraient influencer de manière significative les indices dont ils font partie (notamment le Nasdaq 100) ainsi que le sentiment général du marché.

Tesla vient de réaliser un trimestre avec des résultats de livraisons records. La question que se posent les investisseurs est la suivante : dans quelle mesure les marges ont-elles souffert ? Le marché souhaite savoir si d’éventuelles baisses de prix et les coûts engagés pour stimuler la demande ont fortement pesé sur la rentabilité de l’entreprise.

Les éventuels commentaires d’Elon Musk sur l’avenir de l’entreprise (par exemple, les progrès concernant le modèle à bas prix de Tesla ou le développement de véhicules autonomes) seront tout aussi importants (sinon plus).

Dans le cas de Google, l’attention se portera sur la question de savoir si les dépenses astronomiques consacrées à l’intelligence artificielle commencent déjà à porter leurs fruits. Au premier trimestre, le carnet de commandes des services cloud a atteint 460 milliards de dollars. Les investisseurs souhaitent obtenir la confirmation qu’il ne s’agit pas d’un phénomène ponctuel, mais d’une tendance durable portée par la mise en œuvre de solutions liées à l’IA.

Cela revêt une importance particulière, car l’entreprise a récemment revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement (CAPEX) pour cette année, les portant dans une fourchette de 180 à 190 milliards de dollars. Wall Street s’attendra à ce que ces investissements accrus se traduisent par une croissance du chiffre d’affaires.

Analyse technique

Figure 1 : US100 [D1] (19 janvier 2026 - 22 juillet 2026)

Source: xStation, 22.07.2026

Actuellement, le marché traverse une phase de correction après un rebond très dynamique qui s'est étendu de fin mars à début juin. L'indice oscille autour des 29 100 points, testant des niveaux de soutien clés que sont la moyenne mobile à 50 jours (EMA 50) et le retracement de Fibonacci à 23,6 %.

L’indicateur RSI (14) suggère un léger avantage pour les vendeurs, se situant actuellement légèrement en dessous du niveau neutre de 50 (à 45,7). Le MACD se trouve également en zone baissière, même s’il convient de noter ici que les barres commencent à s’aplatir lentement.

Le maintien des niveaux actuels autour de la moyenne mobile à 50 jours sera essentiel pour un retour rapide à la tendance haussière. Si les baissiers font baisser le cours de manière durable, le prochain niveau de soutien naturel sera la moyenne mobile à 100 périodes (autour de 28 300 points).

