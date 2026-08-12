Morgan Stanley publie des prévisions « dignes de l'ère spatiale » pour SpaceX 📈 La Norges Bank dévoile sa position

SpaceX affiche une hausse d’un peu moins de 1% avant l’ouverture des marchés américains, après que la Norges Bank a révélé détenir une position de 7,3 millions d’actions dans la société. L’entreprise phare d’Elon Musk devient de plus en plus difficile à analyser uniquement sous l’angle des fusées et de Starlink. Depuis son introduction en bourse, une part croissante du débat sur sa valorisation s’est orientée vers l’intelligence artificielle, les centres de données orbitaux potentiels et l’acquisition de Cursor. Morgan Stanley maintient une recommandation « Surpondérer » et un objectif de cours de base de 300 dollars, tandis que son scénario optimiste prévoit que l’action atteigne 600 dollars. À ce niveau, SpaceX serait valorisée à environ 8 000 milliards de dollars, ce qui ferait d’elle potentiellement la plus grande société cotée en bourse au monde. Le point essentiel, cependant, est que la voie menant à une telle valorisation dépend en grande partie d’activités qui n’ont pas encore atteint l’échelle supposée dans les prévisions les plus optimistes.

600 dollars correspondent à un scénario de transformation, et non à un scénario de croissance classique

Le scénario optimiste de Morgan Stanley repose sur bien plus qu’une simple augmentation des lancements de fusées ou une croissance continue du nombre d’abonnés à Starlink. Concrètement, il envisage que SpaceX évolue d’une entreprise spatiale et de télécommunications vers un opérateur mondial d’infrastructures combinant transport orbital, connectivité par satellite et capacité de calcul basée sur l’IA.

Starship reste l’élément le plus important de cette équation. Morgan Stanley part du principe que ce système entièrement réutilisable finira par voler suffisamment fréquemment et à un coût suffisamment bas pour réduire de manière significative le coût du déploiement d’infrastructures informatiques en orbite. Dans ce scénario optimiste, le coût de mise en place d’une capacité de calcul orbitale pourrait chuter à environ la moitié de son niveau actuel.

Cette distinction est importante du point de vue de la valorisation. Un Starship performant crée de la valeur en soi, mais des perspectives nettement plus vastes apparaissent si un accès moins coûteux à l’orbite permet l’émergence de marchés entièrement nouveaux. Morgan Stanley table donc non seulement sur le succès d’un produit, mais aussi sur l’émergence d’un écosystème économique qui n’existe pratiquement pas aujourd’hui.

Starlink pourrait à terme connecter bien plus que de simples personnes

Le deuxième pilier du scénario à 600 dollars repose sur une expansion majeure du marché potentiel de Starlink. À plus long terme, le réseau pourrait fournir une connectivité non seulement aux foyers, aux entreprises et aux appareils mobiles, mais aussi à des machines autonomes alimentées par l’IA. Le scénario de Morgan Stanley part du principe que d’ici 2040, des centaines de millions — voire potentiellement des milliards — de robots pourraient être connectés via Starlink, générant un chiffre d’affaires mensuel moyen par utilisateur d’environ 35 dollars.

Si un tel marché se développait, la rentabilité de Starlink pourrait s’avérer fondamentalement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Le réseau satellitaire ne serait plus simplement un moyen alternatif d’accéder à Internet ; il pourrait devenir une couche de communication mondiale pour les appareils autonomes.

Dans le même temps, il s’agit là de l’une des hypothèses les plus lointaines intégrées à l’évaluation. Les investisseurs qui attribuent aujourd’hui une valeur à cette opportunité doivent tenir compte non seulement du risque lié à la mise en œuvre technologique de SpaceX, mais aussi de l’incertitude entourant le rythme de l’automatisation mondiale et la concurrence future dans le domaine de la connectivité de machine à machine.

Cursor devient un élément important de l’histoire de la valorisation de SpaceX

L’acquisition de Cursor, d’un montant d’environ 60 milliards de dollars, élargit considérablement l’exposition de SpaceX à l’IA. La transaction, entièrement en actions, devrait être finalisée avant la fin du mois d’août. Cursor développe une plateforme d’IA qui aide les programmeurs à écrire, modifier, déboguer et analyser du code ; ce service serait utilisé par plus de 50 000 entreprises et par plus de 64 % des sociétés du classement Fortune 500.

La valeur stratégique de cette transaction dépasse donc le simple produit. SpaceX acquiert ainsi un canal de distribution bien établi auprès des entreprises, une base d’utilisateurs importante et l’accès aux données générées par les interactions entre les développeurs et les modèles d’IA. Les deux entreprises collaborent déjà depuis avril, notamment pour l’entraînement de Grok 4.5 à l’aide des données de Cursor et l’intégration du modèle à la plateforme. D’un point de vue stratégique, cette acquisition pourrait raccourcir le chemin entre le développement d’un modèle d’IA et son déploiement commercial.

Morgan Stanley prévoit une croissance extrêmement rapide pour Cursor

Les prévisions concernant l’activité acquise sont ambitieuses. Morgan Stanley estime que Cursor pourrait générer environ 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2026 et 13 milliards de dollars en 2027, ce qui représenterait respectivement environ 10 % et 19 % du chiffre d’affaires prévu de SpaceX dans le domaine de l’IA. Le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) devrait atteindre environ 8 milliards de dollars d’ici la fin de cette année et environ 33 milliards de dollars d’ici 2030.

Dans ces hypothèses, le prix d’acquisition de 60 milliards de dollars prend une tout autre dimension. Si Cursor s’approche effectivement des 33 milliards de dollars d’ARR, la valeur actuelle de la transaction représenterait moins de deux fois cette base de chiffre d’affaires récurrent future.

Le principal risque réside du côté des coûts. Une croissance rapide des revenus liés à l’IA peut nécessiter des dépenses tout aussi importantes en centres de données, en énergie et en accélérateurs de calcul. Pour la valorisation à long terme de SpaceX, la capacité de Cursor à convertir cette croissance en flux de trésorerie durables pourrait donc être tout aussi importante que les chiffres de chiffre d’affaires bruts. Morgan Stanley estime actuellement que l’activité IA représente environ 12 dollars par action SpaceX, ce qui implique une décote par rapport à certaines entreprises concurrentes du secteur du « néocloud ».

Morgan Stanley a également fait valoir par le passé qu’un cours de l’action avoisinant les 100 dollars signifierait en réalité que le marché n’attribuait aucune valeur aux activités de SpaceX dans le domaine de l’IA. Cela contribue à expliquer pourquoi les scénarios de valorisation de l’entreprise présentent un écart si inhabituel.

Les fusées et Starlink sont déjà des activités opérationnelles s’appuyant sur une infrastructure réelle, une clientèle et des barrières à l’entrée substantielles. L’IA, les centres de données orbitaux et la connectivité future des machines autonomes représentent des opportunités supplémentaires. Une grande partie du potentiel de hausse ne provient donc pas simplement de l’extension des activités existantes, mais de la capacité de SpaceX à créer avec succès plusieurs nouvelles sources de revenus.

Wall Street est optimiste, mais la fourchette de valorisation est énorme

Parmi les 32 analystes couvrant SpaceX, l’objectif de cours moyen s’établit à environ 227 dollars. La dispersion des estimations est toutefois sans doute plus révélatrice que le consensus lui-même. Raymond James table sur 800 dollars, Morgan Stanley sur 300 dollars, J.P. Morgan sur 240 dollars, la Deutsche Bank sur 235 dollars, Goldman Sachs sur 220 dollars, Wells Fargo sur 215 dollars, UBS sur 210 dollars et Citi sur 200 dollars. Arete a récemment relevé son objectif de 401 à 450 dollars tout en conservant une recommandation « Achat ».

À l’autre extrémité du spectre, Piper Sandler affiche un objectif de 140 dollars et une recommandation « Conserver », CFRA table sur 115 dollars avec une recommandation « Vendre », tandis que Phillip Securities évalue l’action à 75 dollars. Une fourchette de 75 à 800 dollars est exceptionnellement large, même pour une entreprise technologique à forte croissance. Cela suggère que le principal désaccord entre les analystes ne porte pas nécessairement sur la valeur des activités existantes de SpaceX, mais sur la valeur qu’il convient d’attribuer aujourd’hui aux activités susceptibles de voir le jour au cours de la prochaine décennie, voire au-delà.

Morningstar adopte une approche nettement plus prudente. Selon ses estimations, les activités principales de Starlink et de lancement s’évaluent à environ 40 dollars par action. La valeur supplémentaire provient de projets plus spéculatifs, tandis que son scénario « Moonshot » atteint environ 154 dollars par action et ne se voit attribuer qu’une probabilité de 7 %.

Le scénario baissier de Morgan Stanley, à 75 dollars, est tout aussi révélateur. Au sein d’un même cadre analytique, la valeur potentielle de SpaceX varie d’un facteur huit entre le scénario baissier et le scénario le plus optimiste. Une telle dispersion est typique des entreprises dont une grande partie de la valeur terminale dépend de technologies et de marchés qui n’ont pas encore atteint leur pleine commercialisation.

SpaceX constitue de plus en plus un portefeuille d’activités interconnectées

Une manière utile d’analyser SpaceX consiste à le décomposer en quatre composantes. La première est l’activité de lancement — technologiquement la plus mûre et soutenue par un avantage opérationnel que les concurrents ne peuvent pas facilement reproduire. La deuxième est Starlink, une plateforme d’infrastructure de télécommunications évolutive à l’échelle mondiale. La troisième est Starship, qui est à la fois un produit à part entière et potentiellement un outil permettant de réduire la base de coûts des autres activités de SpaceX. La quatrième est l’IA, qui englobe Cursor, l’infrastructure informatique et, potentiellement, le calcul orbital.

L’aspect le plus intéressant de ce scénario haussier réside dans l’interaction entre ces activités. Si Starship réduit le coût de déploiement de l’infrastructure, que Starlink assure une connectivité mondiale et que Cursor apporte une clientèle et un réseau de distribution pour l’IA, les actifs individuels pourraient finalement valoir davantage ensemble que séparément. Dans ce scénario, SpaceX ne serait pas simplement un conglomérat de technologies sans lien entre elles, mais une plateforme d’infrastructure intégrée verticalement.

C’est également la raison pour laquelle le chiffre de 600 dollars ne doit pas être interprété comme un simple objectif de cours dérivé des fondamentaux actuels. Il représente un scénario dans lequel plusieurs projets très ambitieux connaissent un succès commercial à peu près simultanément. Starship doit réduire radicalement les coûts de lancement, Starlink doit aller au-delà de la connectivité Internet conventionnelle, Cursor doit maintenir une croissance exceptionnelle, et les activités d’IA doivent atteindre une échelle suffisante pour justifier des dizaines, voire potentiellement des centaines de milliards de dollars de valeur supplémentaire.

Pour les actionnaires, les signaux les plus importants ne seront donc pas les hausses des objectifs de cours de Wall Street en elles-mêmes. Ce qui importera davantage, ce sont les éléments confirmant ou remettant en cause les hypothèses qui les sous-tendent : le rythme de développement de Starship, la rentabilité de Starlink, la croissance et les marges de Cursor, ainsi que le montant des capitaux nécessaires pour déployer l’infrastructure d’IA de SpaceX.

SpaceX constitue en fin de compte un cas atypique où le marché valorise à la fois les avantages concurrentiels existants et une optionnalité substantielle à long terme. Plus cette optionnalité se traduira par des revenus et des flux de trésorerie, plus il sera facile de justifier fondamentalement des valorisations plus élevées. Mais si les projets les plus ambitieux de l’entreprise subissent des retards ou affichent des résultats économiques plus faibles que prévu, le même mécanisme s’inverse, car les activités futures représentent une grande partie de l’écart entre les valorisations prudentes et le scénario haussier à 600 dollars.

Graphique SpaceX (intervalle H1)