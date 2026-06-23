Graphique du jour : l'or à nouveau sous pression en raison de la Fed et des craintes inflationnistes (23.06.2026)

Alors que l’attention des marchés se concentre souvent sur les fortes baisses des contrats à terme sur indices, principalement à la suite de la chute spectaculaire de SpaceX lors de la séance d’hier, une vague de ventes tout aussi intense se produit également sur le marché des métaux précieux. L’or recule de 1,7% et avoisine déjà les 4 100 dollars l’once, tandis que l’argent perd près de 4% et se rapproche du seuil des 62 dollars l’once. Depuis qu’il a atteint un niveau record d’environ 5 600 dollars fin janvier, l’or a déjà perdu environ 5 % depuis le début de l’année, et rien que pour le trimestre en cours, il a enregistré une baisse de près de 12%, effaçant ainsi tous les gains réalisés depuis le début de l’année. Les inquiétudes liées à une inflation persistante ont en effet éclipsé l’optimisme temporaire suscité par les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran, qui ont actuellement fait baisser le prix du Brent sous la barre des 78 dollars. Pressions inflationnistes et position restrictive de la Fed Conflit au Moyen-Orient : Ce conflit, qui dure depuis près de quatre mois, a entraîné une hausse des prix à la consommation et de l’énergie, alimentant les craintes d’une inflation qui s’ancrerait durablement.

Ce conflit, qui dure depuis près de quatre mois, a entraîné une hausse des prix à la consommation et de l’énergie, alimentant les craintes d’une inflation qui s’ancrerait durablement. Perspective d’une hausse des taux : La hausse des prix augmente la probabilité que les banques centrales décident de resserrer davantage leur politique monétaire. Il s’agit là d’un facteur directement défavorable à l’or qui, contrairement aux obligations, ne rapporte pas d’intérêts.

La hausse des prix augmente la probabilité que les banques centrales décident de resserrer davantage leur politique monétaire. Il s’agit là d’un facteur directement défavorable à l’or qui, contrairement aux obligations, ne rapporte pas d’intérêts. Le ton belliciste des décideurs politiques : Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a exprimé sa profonde inquiétude face à l’inflation, qui reste nettement au-dessus de l’objectif et évolue dans la mauvaise direction. Le climat est également attisé par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui a adopté un discours belliciste et déclaré une lutte sans merci pour rétablir la stabilité des prix.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a exprimé sa profonde inquiétude face à l’inflation, qui reste nettement au-dessus de l’objectif et évolue dans la mauvaise direction. Le climat est également attisé par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui a adopté un discours belliciste et déclaré une lutte sans merci pour rétablir la stabilité des prix. La vigueur du dollar américain : Les anticipations de hausse des taux d’intérêt sur les marchés, combinées à des données macroéconomiques solides aux États-Unis, ont considérablement renforcé le dollar. La paire EUR/USD a chuté à environ 1,14 Le marché anticipe une forte probabilité de hausse des taux dès septembre, même si cela s'annonce difficile en raison des prochaines élections de mi-mandat et de la révision de l'ensemble du fonctionnement de la Fed, dont les conclusions seront présentées à la fin de cette année par des groupes de travail désignés par Warsh. Source : Bloomberg Finance LP Situation technique et sorties de capitaux Sous les moyennes mobiles clés : Le tableau technique du marché s’est clairement détérioré. Les cours de l’or sont passés de manière durable sous quatre moyennes mobiles clés : celles de 25, 50, 100 et 200 séances. La moyenne sur 25 séances, qui coïncide avec la ligne de tendance baissière, pourrait actuellement constituer une résistance à court terme.

Le tableau technique du marché s’est clairement détérioré. Les cours de l’or sont passés de manière durable sous quatre moyennes mobiles clés : celles de 25, 50, 100 et 200 séances. La moyenne sur 25 séances, qui coïncide avec la ligne de tendance baissière, pourrait actuellement constituer une résistance à court terme. Absence de soutien des fonds et des importations : Les sources traditionnelles de demande d’investissement restent inactives. On observe des sorties de capitaux continues et des ventes de parts par les ETF adossés à l’or. Parallèlement, les cours locaux en Chine s’échangent avec une décote par rapport à la bourse Comex, ce qui suggère que les importations locales ne soutiendront pas le marché dans un avenir proche.

Les sources traditionnelles de demande d’investissement restent inactives. On observe des sorties de capitaux continues et des ventes de parts par les ETF adossés à l’or. Parallèlement, les cours locaux en Chine s’échangent avec une décote par rapport à la bourse Comex, ce qui suggère que les importations locales ne soutiendront pas le marché dans un avenir proche. Le seul pilier solide : Le seul élément stable du tableau reste la forte demande des banques centrales, qui devrait se maintenir pendant encore un certain temps. Révisions drastiques des prévisions par les institutions financières Compte tenu de l’évolution des anticipations concernant les taux d’intérêt aux États-Unis, les principales banques d’investissement ont décidé de revoir en profondeur leurs modèles : Deutsche Bank a revu à la baisse ses prévisions concernant le cours de l’or de plus d’un cinquième. Les analystes estiment que le cours s’établira à 4 300 dollars au troisième trimestre et à 4 800 dollars au quatrième trimestre. La banque prévient que si la Fed met en œuvre un scénario de 3 à 4 hausses de taux consécutives, l’or pourrait chuter jusqu’à 3 800 dollars. Cependant, le marché anticipe actuellement moins de deux hausses.

a revu à la baisse ses prévisions concernant le cours de l’or de plus d’un cinquième. Les analystes estiment que le cours s’établira à 4 300 dollars au troisième trimestre et à 4 800 dollars au quatrième trimestre. La banque prévient que si la Fed met en œuvre un scénario de 3 à 4 hausses de taux consécutives, l’or pourrait chuter jusqu’à 3 800 dollars. Cependant, le marché anticipe actuellement moins de deux hausses. Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions de fin d’année de 500 dollars, fixant un nouvel objectif à 4 900 dollars l’once. Ce changement résulte de l’hypothèse selon laquelle la banque centrale américaine ne procédera à aucune baisse de taux cette année.

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