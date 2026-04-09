Graphique du jour : L'Or perd tout son élan face aux incertitudes politiques🟡 (09.04.2026)

Les contrats sur l'or sont au point mort malgré la tentative d'hier de franchir le sommet local situé près de 4 770 dollars l'once. La faible volatilité de cette matière première, principal moteur des hausses tout au long de l'année 2025, témoigne d'un sentiment de stagnation face à un cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient et aux incertitudes concernant l'avenir de la politique monétaire américaine. Après avoir formé hier une figure en marteau inversé, l'or s'est stabilisé autour du niveau de 4 720–4 730 $. Le RSI reste neutre, s'établissant légèrement en dessous de 50, ce qui souligne un manque flagrant de direction sur ce qui a été l'un des marchés les plus volatils ces derniers mois. Ces mêmes inquiétudes pèsent sur les bons du Trésor américain à 10 ans (TNOTE, en bleu), qui « retiennent leur souffle » avant la publication aujourd'hui de l'indice PCE de l'inflation. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l'or aujourd'hui ? Un cessez-le-feu fragile : Un député iranien a accusé aujourd’hui les États-Unis d’avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis deux semaines. Dans sa déclaration, Mohammad Ghalibaf a souligné une profonde méfiance envers les États-Unis, citant les frappes israéliennes incessantes sur le Liban, les drones violant l'espace aérien iranien et le refus de reconnaître le droit de l'Iran à poursuivre l'enrichissement d'uranium. Alors que Washington prend ses distances par rapport à la question libanaise, ces tensions entraînent le maintien du blocus du détroit d'Ormuz .

Un éventail de risques et un manque de direction dans le compte-rendu de la Fed : Bien que certains investisseurs aient qualifié le compte-rendu du FOMC publié hier de « dépassé », celui-ci explique en grande partie l'absence de consensus concernant la trajectoire des taux d'intérêt, et, par conséquent, l'attrait relatif de l'or par rapport aux obligations portant intérêt. À la suite du choc des prix de l'énergie, le débat sur d'éventuelles hausses est revenu sur le devant de la scène à la Fed. Cependant, ce ton belliciste est tempéré par la crainte d'un effondrement soudain du marché du travail si un choc d'offre venait à persister. La probabilité croissante d'une stagflation (hausse des prix due au pétrole combinée à des licenciements visant à réduire les coûts) fait peser un risque sur les deux volets du mandat de la Fed, plaçant la politique monétaire entre le marteau et l'enclume .

Indécision des marchés quant au scénario de base : Si les perspectives de hausses agressives des taux américains se sont atténuées, elles ont laissé place à une situation d'incertitude. Le marché des swaps n'anticipe actuellement qu'une probabilité de 25 % d'une seule baisse des taux d'ici fin 2026 (à titre de comparaison, Michelle Bowman, membre du FOMC, a récemment plaidé en faveur de trois baisses). En fin de compte, les perspectives d'inflation sont actuellement à la merci du conflit au Moyen-Orient ; de nouvelles fluctuations du sentiment ne feront que rendre plus difficile l'interprétation de marchés tels que l'OR ou les TNOTE.

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