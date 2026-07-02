Graphique du jour : L'USDJPY suit-il une tendance stable ou se trouve-t-il à un point d'inflexion ? 💡

Ce matin, la paire USDJPY trade en légère baisse à 162,70 (-0,15 %) après avoir atteint de nouveaux plus hauts depuis plusieurs années autour de 163, alors que le marché attend la publication du rapport clé sur l'emploi aux États-Unis. Contexte des données NFP d’aujourd’hui Le rapport sur l’emploi du mois de juin, publié aujourd’hui, est le principal catalyseur de la journée : le consensus table sur un ralentissement marqué à environ 110 000 emplois, après un chiffre très élevé de 172 000 en mai, le taux de chômage devant se maintenir à 4,3 % et la croissance des salaires s’accélérant à 3,5 % a/a. Le marché tente de déterminer si la forte hausse de mai reflétait une véritable reprise du marché du travail ou s’il s’agissait simplement d’un effet ponctuel (notamment lié à la Coupe du monde aux États-Unis). La croissance de l’emploi cette année s’est établie en moyenne au-dessus de 80 000, ce qui corrobore le scénario d’un marché du travail résilient. La CBA met en garde contre le fait qu’une nouvelle surprise positive pourrait pousser la paire USD/JPY vers 165 et mettre à l’épreuve la détermination des autorités japonaises à défendre le yen, tandis qu’un chiffre faible (inférieur à 70 000–90 000) allégerait la pression sur la Fed pour qu’elle maintienne sa politique hawkish et pourrait déclencher une correction à la baisse de la paire. Analyse technique Le cours a franchi avec dynamisme les niveaux de résistance clés à 159,52 et 160,52 JPY, dépassant nettement la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (160,29), celle à 100 jours (159,21) et celle à 200 jours (157,31), confirmant ainsi une tendance très haussière. Toutefois, le RSI, situé entre 71,8 et 76,2, indique une situation de surachat sur le graphique quotidien, ce qui, historiquement, a précédé des phases de consolidation ou de correction à court terme, en particulier à proximité des plus hauts atteints depuis plusieurs années. La tendance reste clairement haussière pour le dollar (baissière pour le yen), et la fourchette 162–163 représente également une zone où le risque d’intervention sur le marché des changes par les autorités japonaises est accru. Source : xStation Aperçu des données japonaises La Banque du Japon a relevé son taux directeur à 1,0 % en juin — son plus haut niveau depuis 31 ans —, mais le marché ne s’attend pas à une nouvelle hausse avant la période d’octobre à décembre 2026, même si environ 90 % des économistes prévoient une nouvelle hausse d’ici décembre. Ce rythme lent de normalisation de la politique monétaire de la Banque du Japon, associé à la position hawkish de la Fed, constitue la principale raison structurelle pour laquelle l’écart de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon reste important et alimente la tendance baissière à long terme du yen — les interventions verbales des responsables japonais n’ont jusqu’à présent pas réussi à inverser définitivement cette tendance.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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