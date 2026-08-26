Graphique du jour 🚩 Le NASDAQ 100 à la veille de la publication des résultats de Nvidia : le secteur des semi-conducteurs va-t-il en pâtir ou bénéficier d'un nouvel élan ?

Le contrat à terme sur l'indice NASDAQ 100 (NASDAQ 100) fera aujourd'hui l'objet d'une attention particulière de la part des marchés mondiaux, dans l'attente des résultats de Nvidia (NVDA.US), la plus grande société cotée au monde en termes de capitalisation boursière, qui seront publiés après la clôture des marchés américains. Ces résultats devraient influencer le sentiment des investisseurs à l’égard des fabricants de puces et des secteurs liés aux infrastructures d’intelligence artificielle. Les investisseurs s’attendent à ce que la société affiche une croissance de son chiffre d’affaires de près de 100 % en glissement annuel, mais le simple fait de dépasser le consensus et de relever ses prévisions pourrait ne pas suffire à améliorer sensiblement le sentiment. Pour redynamiser le secteur des semi-conducteurs, Nvidia devra peut-être surprendre les investisseurs avec une véritable innovation ou fournir davantage de détails sur les développements relayés par les médias internationaux ces dernières semaines.

L’une de ces évolutions concerne la hausse de prix de 15 % qui aurait été annoncée pour les infrastructures de serveurs Vera Rubin et Grace Blackwell. Si l’entreprise revoit à la hausse ses prévisions de marge tout en maintenant des prévisions de ventes très solides, le secteur des semi-conducteurs pourrait retrouver son élan, ce qui pourrait permettre au NASDAQ 100 de repasser au-dessus des 30 000 points. Si Nvidia publie d’excellents résultats mais ne parvient pas à offrir un nouveau catalyseur significatif, la réaction du marché pourrait être mitigée. Dans un scénario de surprise négative affectant l’un des indicateurs clés, un recul vers environ 28 600 points ne peut être exclu, ce qui correspond au retracement de Fibonacci de 38,2 % du dernier mouvement baissier.

Les données de Wolfe Research indiquent que les actions à forte dynamique peinent à regagner leurs moyennes mobiles clés à 50 et 200 jours, qui font actuellement office de résistance.

Cette faiblesse renforce l’importance des résultats de Nvidia, qui pourraient déterminer l’orientation à court terme d’un large groupe de titres de croissance et de semi-conducteurs, vers lesquels les capitaux se sont concentrés à un degré sans précédent au cours des deux dernières années.

Le Nasdaq 100 trade actuellement à un ratio cours/bénéfice moyen d’environ 23x, contre environ 30x au plus fort de la bulle Internet et une moyenne sur 20 ans d’environ 20x. Les valorisations restent donc élevées, mais elles ont jusqu’à présent été soutenues par des fondamentaux solides, notamment le boom des investissements dans l’IA et la croissance rapide des bénéfices.

Graphique du NASDAQ 100 (intervalle D1)

Au cours des 30 derniers jours, le NASDAQ 100 a progressé d’environ 4 %, mais l’indice a également connu plusieurs séances de faiblesse et n’a pas réussi à se maintenir longtemps au-dessus des 30 000 points. Les principaux niveaux de résistance aujourd’hui se situent à 29 500 et 30 000 points, tandis que les zones de soutien importantes à surveiller sont 28 600, ce qui correspond au retracement de Fibonacci à 38,2 %, et 28 000 points. L’indice a récemment trouvé un soutien autour de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) et a maintenu sa tendance haussière à moyen terme depuis lors, malgré la perte de dynamisme observée ces dernières semaines.