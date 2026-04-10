Graphique du jour : Les actions chinoises passent à l'offensive (10.04.2026)

Points clés Évolution technique : Le CH50cash a franchi le seuil des 15 000 points , atteignant son plus haut niveau depuis janvier. Cette remontée est alimentée par les espoirs de paix au Moyen-Orient, qui revêtent une importance cruciale pour la Chine, puisque celle-ci s'approvisionne à 50 % en carburant dans le golfe Persique.

Le CH50cash a franchi le , atteignant son plus haut niveau depuis janvier. Cette remontée est alimentée par les espoirs de paix au Moyen-Orient, qui revêtent une importance cruciale pour la Chine, puisque celle-ci s'approvisionne à dans le golfe Persique. Pivot stratégique de l'indice : Suite à son rééquilibrage de mars, le China 50 s'est détourné du secteur bancaire traditionnel pour se tourner vers l'IA, les technologies et le secteur des véhicules électriques (par exemple, CATL, Zhongji Innolight), alignant ainsi l'indice sur les secteurs à forte croissance.

Suite à son rééquilibrage de mars, le China 50 s'est détourné du secteur bancaire traditionnel pour se tourner vers (par exemple, CATL, Zhongji Innolight), alignant ainsi l'indice sur les secteurs à forte croissance. Opportunité de valeur : Soutenus par la politique monétaire accommodante de la Banque populaire de Chine (PBOC) et des valorisations attractives (PER prévisionnel inférieur à 15), les analystes tablent sur une croissance à deux chiffres du BPA en 2026, ce qui devrait entraîner une forte augmentation des entrées de capitaux vers les ETF China 50.

Après un premier trimestre 2026 mitigé, l'indice China FTSE 50 comble progressivement ses pertes. Le contrat CH50cash a franchi la barre des 15 000 points et s'échange actuellement à ses plus hauts niveaux depuis janvier, avec une hausse de près de 2 % aujourd'hui. Cette remontée s'explique par une amélioration du climat de confiance à Wall Street et dans toute l'Asie, alimentée par l'espoir de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran. La Chine a un intérêt majeur à ce que ce conflit soit résolu, car elle est non seulement le plus grand importateur de pétrole iranien, mais elle s'approvisionne également à hauteur de 50 % de son carburant dans la région du golfe Persique. Il convient également de noter que l'indice des 50 principales valeurs de référence chinoises a fait l'objet d'un rééquilibrage le mois dernier. À la suite de cette mise à jour de mars, le portefeuille s'est fortement réorienté vers les secteurs de la technologie et de l'industrie, au détriment des banques traditionnelles. Principaux composants de l'indice : Kweichow Moutai (9,41 %) : Leader du secteur de la consommation et indicateur clé de la demande intérieure.

Leader du secteur de la consommation et indicateur clé de la demande intérieure. CATL (8,73 %) : Géant mondial des batteries pour véhicules électriques ; l'un des principaux bénéficiaires de la transition énergétique.

Géant mondial des batteries pour véhicules électriques ; l'un des principaux bénéficiaires de la transition énergétique. China Merchants Bank (4,17 %) : La plus grande banque commerciale du panier et un leader des services financiers modernes.

La plus grande banque commerciale du panier et un leader des services financiers modernes. Zijin Mining Group (3,48 %) : Géant minier bénéficiant de la forte hausse de la demande en cuivre et en or.

Géant minier bénéficiant de la forte hausse de la demande en cuivre et en or. Zhongji Innolight (3,44 %) : Entreprise technologique fournissant des solutions d'infrastructure pour l'IA et les centres de données.

Entreprise technologique fournissant des solutions d'infrastructure pour l'IA et les centres de données. China Yangtze Power (3,35 %) : Leader défensif du secteur des services publics.

Leader défensif du secteur des services publics. Ping An Insurance (3,16 %) : Assureur de premier plan en pleine restructuration numérique.

Assureur de premier plan en pleine restructuration numérique. Foxconn Industrial Internet (3,08 %) : Acteur clé du secteur technologique, profondément intégré dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Modifications récentes : Parmi les nouvelles entrées dans l'indice figurent China CSSC Holdings (construction navale), Suzhou TFC Optical (optique/IA) et Wanhua Chemical (produits chimiques de spécialité). Parmi les sorties, on note China Everbright Bank et CRRC. Les fondamentaux : la politique de la Banque populaire de Chine et les décotes de valorisation Cette reprise est soutenue par la politique accommodante de la Banque populaire de Chine (PBOC). Son gouverneur, Pan Gongsheng, a laissé entendre qu’il était prêt à procéder à de nouvelles baisses des taux d’intérêt et à des réductions du ratio de réserves obligatoires (RRR) afin de maintenir la liquidité. Parallèlement, pour freiner la spéculation excessive, les bourses ont relevé les exigences de marge à 100 %, favorisant ainsi une croissance stable tirée par les capitaux propres. Les analystes de grandes institutions américaines (Goldman Sachs, Bernstein) soulignent des valorisations très attractives : le ratio cours/bénéfice prévisionnel se situe largement en dessous de 15, certains niveaux étant même récemment passés sous la barre des 10. Une croissance à deux chiffres du bénéfice par action est attendue pour 2026. Analyse technique : niveaux clés Le contrat CH50cash évolue actuellement dans une tendance haussière et pourrait être en train de tester la ligne de cou d'une configuration en double creux. L'objectif prévu de cette configuration indique des niveaux proches de 16 000 points. Toutefois, les sommets locaux atteints en janvier, proches de 15 700 points, constituent une résistance immédiate. Niveaux de soutien : 14 800 et 14 950 points.

14 800 et 14 950 points. Positionnement : Les données actuelles du marché à terme indiquent une prédominance des positions longues parmi les spéculateurs. De plus, on observe un regain d'intérêt significatif pour les ETF qui répliquent les principaux indices chinois, notamment le China 50.

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