Graphique du jour - NASDAQ 100 (16/10/2025)

Points clés Le Nasdaq progresse grâce aux résultats très solides du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC.

L'excellent rapport de TSMC, qui affiche une croissance de près de 40 % de ses bénéfices en glissement annuel, vient compléter les résultats solides publiés hier par ASML.

Les investisseurs sont de plus en plus convaincus que l'intérêt pour l'IA reste considérable, ce qui stimule le sentiment du marché et atténue les inquiétudes liées au trade.

Les résultats financiers de TSMC (TSM.US), acteur majeur du marché mondial des semi-conducteurs, ont démontré que l'intelligence artificielle permet à certaines entreprises de réaliser des bénéfices considérables. L'optimisme entourant les infrastructures d'IA et les entreprises liées à cette tendance a atténué les incertitudes concernant les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le rapport très positif publié aujourd'hui par TSMC s'inscrit dans la lignée des résultats publiés hier par ASML, une entreprise essentielle pour les infrastructures d'IA grâce à ses machines de lithographie EUV, qui ont également dépassé les attentes. En conséquence, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (NASDAQ 100) s'échangent en hausse de 0,4 %, dépassant clairement les 25 000 points. Dans les échanges avant l'ouverture du marché, les actions des entreprises liées à l'infrastructure de l'IA, telles que Broadcom, Nvidia, AMD et Arista Networks, progressent également. Les investisseurs manquent encore d'informations détaillées sur les négociations en cours entre Washington et Pékin, et il semble que la conclusion d'un éventuel accord pourrait prendre plus de temps. Le marché considère l'issue comme incertaine, mais n'intègre pas de risque supplémentaire dans ses cours aujourd'hui. De plus, on ne sait toujours pas si un accord final conduirait à une escalade ou si les deux parties pourraient parvenir à un compromis diplomatique impliquant des concessions mutuelles. Le ministère chinois du Commerce a commenté aujourd'hui les subventions américaines pour les véhicules électriques, déclarant que la discrimination à l'égard des produits chinois violait les règles de l'OMC. Par ailleurs, la perspective d'une rencontre entre Trump et Xi a refait surface, laissant les marchés espérer une issue favorable aux négociations entre les États-Unis et la Chine. Résultats de TSMC Chiffre d'affaires : 989,92 milliards de nouveaux dollars taïwanais (+30 % à/a ; prévisions : 967,7 milliards)

989,92 milliards de nouveaux dollars taïwanais (+30 % à/a ; prévisions : 967,7 milliards) Bénéfice net : 452,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais (+39 % à/a ; prévisions : 405,5 milliards)

452,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais (+39 % à/a ; prévisions : 405,5 milliards) Marge brute : 59,5 % (T2 : 58,6 % ; prévisions : 57,1 %)

59,5 % (T2 : 58,6 % ; prévisions : 57,1 %) Prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 : croissance annuelle à/a d'environ 30 % en moyenne (précédemment : environ 30 % par an) → 117,4 à 121,9 milliards de dollars (prévisions : 120,6 milliards de dollars) Graphique NASDAQ 100 Le contrat à terme NASDAQ 100 se négocie actuellement à environ 300 points en dessous de son plus haut historique et, comme fin août, il se maintient au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange). Source: xStation5

