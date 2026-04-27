Graphique du jour : PÉTROLE (27.04.2026)

Le Brent a débuté la semaine en hausse, s'échangeant à 101,56 $ le baril (+1,81 %), avec un plus haut à 102,15 $. Sur le graphique journalier, le cours s'est clairement éloigné des moyennes mobiles clés, la MME50 s'établit à 91,66 $, la MME100 à 83,44 $ et la MME200 à 76,83 $, confirmant la forte tendance haussière qui persiste depuis plusieurs semaines. Le RSI(14) à 56,01 indique une dynamique haussière modérée, sans signe de surachat du marché. La situation géopolitique autour du détroit d’Ormuz reste le principal facteur déterminant des cours du pétrole. À l’issue de ses visites au Pakistan et à Oman, le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Araghchi, a annoncé la poursuite des consultations avec le Sultanat concernant la sécurité du transit dans le détroit, ce que le marché a d’abord interprété comme un signe d’apaisement : le WTI a reculé, passant de son plus haut niveau journalier de 96,68 dollars à environ 95,35 dollars. La prudence est toutefois de mise : le contrôle du détroit d'Ormuz reste le principal atout de Téhéran, et il est difficile d'imaginer que l'Iran y renonce avant d'avoir obtenu des concessions sur la question nucléaire. De son côté, Trump a clairement indiqué qu'il maintiendrait le blocus naval comme moyen de pression, et toute « ouverture » du détroit ne serait, au mieux, qu'un geste symbolique de la part de l'Iran en échange de la levée du blocus. Le temps fort de la journée sera la réunion de la « Situation Room » convoquée par Trump, dont l'issue pourrait entraîner une flambée des cours du pétrole. Sur l'ensemble de la semaine, le marché pétrolier réagira aux décisions de la Fed, de la BCE et de la BoE, ainsi qu'aux données macroéconomiques (PCE, PIB, ISM) ; toute actualité en provenance du Moyen-Orient pourrait par ailleurs déclencher une forte volatilité sur un marché des matières premières déjà très tendu. Source: xStation

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