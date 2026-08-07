Graphique du jour : Quels seront les moteurs du marché boursier américain ? (07/08/2026)

Le Nasdaq 100 affiche une reprise depuis le début du mois d'août.

🌍 Cours du pétrole brut

La hausse de 3,2 % enregistrée mardi a été l’une des plus fortes de l’année. L’indice a été soutenu par la baisse des cours du pétrole brut, à la suite des déclarations de Scott Bessent. Le secrétaire au Trésor a déclaré sur CNBC qu’il était possible que, dès aujourd’hui ou demain, un accord soit trouvé sur l’ouverture du détroit et que des mesures soient prises en vue d’une normalisation plus poussée de la situation dans ce conflit.

Cela ne s’est bien sûr pas concrétisé.

Actuellement, les cours du pétrole remontent, pesant sur le principal indice technologique américain.

Le prix du baril de pétrole brut WTI avoisine les 78 dollars, soit une hausse d’environ 4,5 % par rapport aux plus bas de mercredi.

Le « crack spread », c’est-à-dire la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits pétroliers qui en sont dérivés (tels que l’essence ou le diesel), se maintient également à des niveaux très élevés.

Figure 1 : Prix et crack spread du pétrole brut WTI (2025 - 2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Ces hausses sont, bien sûr, liées à l’actualité au Moyen-Orient.

L’Iran et Oman sont sur le point de conclure un accord visant à fluidifier le trafic dans le détroit d’Ormuz. Cet accord serait actuellement en attente de l’approbation du Parlement iranien. Cependant, rien n’indique qu’il ait de réelles chances d’être accepté par les États-Unis.

Les autorités de Téhéran chercheraient notamment à :

instaurer une interdiction totale de passage pour les navires américains et israéliens,

mettre en place un nouveau système de redevances couvrant, entre autres, les coûts d’assurance et les coûts environnementaux,

exiger des indemnités spéciales de la part des États hostiles en échange du rétablissement des droits de navigation.

📈 Saison des résultats

Le Nasdaq a également bénéficié, en début de semaine, des résultats publiés par les géants du secteur. Suite à la publication de son rapport du deuxième trimestre, l’action Palantir a progressé d’environ 30 %, ses produits ne constituant plus seulement un créneau restreint pour les marchés publics, mais un puissant outil commercial pour le secteur privé.

La croissance du chiffre d’affaires a atteint 1,94 milliard de dollars (+94 % en glissement annuel). Pour le troisième trimestre, la société prévoit un résultat de l’ordre de 2,16 milliards de dollars.

Le bénéfice par action s’est établi à 0,41 dollar (+256 % en glissement annuel).

Figure 2 : Tableau de bord de Palantir (07/08/2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

L’amélioration du sentiment à l’égard du secteur des semi-conducteurs a également été bénéfique, les actions ayant légèrement rebondi par rapport à leurs plus bas niveaux locaux. Les entreprises ont bénéficié d’un certain soutien de la part des hyperscalers, dont les rapports trimestriels ont montré que les dépenses d’investissement ne faiblissaient pas. Dans le cas d’Alphabet, les dépenses d’investissement devraient atteindre 200 milliards de dollars en 2026.

L’ampleur de la correction de juillet a toutefois été si importante que l’indice SOX, qui regroupe les 30 plus grandes entreprises américaines actives dans la conception, la fabrication, la distribution et la vente de semi-conducteurs, se situe actuellement à environ 17 % en dessous de son plus haut niveau.

Les résultats d’AMD, qui, comme nous l’avons écrit mercredi, se sont révélés « simplement » bons, n’ont pas aidé.

La société a dépassé les prévisions consensuelles tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfice par action. Elle a également présenté des prévisions meilleures que prévu pour le prochain trimestre.

Toutefois, son action a chuté de plus de 10 %, ce qui souligne à quel point les attentes des investisseurs sont élevées et la solidité des résultats que les entreprises de ce secteur doivent afficher ne serait-ce que pour maintenir leurs valorisations actuelles.

Figure 3 : Tableau de bord d’AMD (07/08/2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Il n'y a plus d'autres publications prévues cette semaine de la part des grands groupes. Aujourd'hui, l'attention se portera sans doute principalement sur les résultats de Take-Two Interactive, Wendy's et Under Armour. La semaine prochaine, nous attendons avec impatience, entre autres, les résultats de Plug Power (lundi) et de Super Micro Computer (mardi), qui ne devraient toutefois pas non plus avoir un impact significatif sur l'ensemble du marché.

📈 Rapport sur l'emploi (NFP)

Aujourd’hui aura lieu la publication de ce qui est sans aucun doute la donnée macroéconomique la plus attendue de la semaine. À 13 h 30, les chiffres de l’emploi (NFP) seront publiés ; il s’agit du rapport le plus important concernant le marché du travail américain.

À la suite de la réunion de juillet, qui n’a apporté ni hausse des taux d’intérêt ni plus de clarté quant aux prochaines mesures du comité, les anticipations de marché concernant les hausses de taux ont considérablement baissé, ce qui a clairement soutenu le marché actions.

Les investisseurs semblent douter de plus en plus que les déclarations bellicistes du nouveau président de la Fed soient suivies d’actions concrètes. Rappelons qu’il y a presque exactement un an, Warsh avait ouvertement pris le parti de Trump, déclarant sur FOX News que la frustration du président face à la conduite de la politique monétaire par Powell était pleinement justifiée. Il avait alors critiqué l’institution pour sa lenteur à baisser les taux d’intérêt et sa dépendance excessive à l’égard de données économiques en retard.

La Fed devant garantir à la fois la stabilité des prix et le plein emploi, les signes d’un ralentissement du marché du travail américain pourraient conduire à une nouvelle révision à la baisse de la trajectoire prévue des taux d’intérêt aux États-Unis. C’est ce que suggèrent dans une certaine mesure les données ADP et JOLTS publiées cette semaine, qui se sont toutes deux révélées inférieures aux attentes du marché. Toutefois, il s’agit soit de données secondaires en temps normal (comme l’ADP), soit de données présentant un décalage important (comme le JOLTS). De plus, leur corrélation avec les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) a été relativement faible ces dernières années.

Figure 4 : NFP et composante « emploi » de l'indice PMI de l'ISM (2020 - 2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Il convient de noter que, ces dernières années, les économistes ont eu tendance à sous-estimer le nombre de nouveaux emplois hors secteur agricole. Le chiffre de l'emploi non agricole (NFP) s'est finalement révélé meilleur que prévu au cours de pas moins de 35 des 50 derniers mois.

Analyse technique

Figure 5 : US100 [D1] (18/12/2025 - 07/08/2026)

Source: xStation, 07.08.2026

L'indice suit une nette tendance haussière à long terme depuis mars 2026. Après avoir atteint un pic local à 30,76 k, il est entré dans une phase naturelle de correction à la baisse, effaçant une partie de ses gains antérieurs. Le cours actuel oscille autour de 29,6 k, montrant des signes forts indiquant que le mouvement correctif touche à sa fin et qu'il s'apprête à revenir à la tendance principale.

Le moment clé pour la demande a été la défense réussie des zones de soutien stratégiques au cours de la seconde quinzaine de juillet. Ces derniers jours, les acheteurs ont réussi à repousser le cours avec dynamisme au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA 50, ligne jaune, niveau d’environ 29 077). Il s’agit d’un signal technique très significatif, indiquant que les haussiers ont repris le contrôle à court terme du marché.

Cette situation est confirmée par les indicateurs oscillants. L’indicateur RSI a franchi par le haut la barrière naturelle des 50 points, confirmant ainsi le retour d’une dynamique positive. Dans le même temps, il reste loin de la zone de surachat, ce qui laisse une marge de manœuvre suffisante pour que le mouvement haussier se poursuive.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB