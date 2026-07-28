Graphique du jour : Qui est touché par la chute des cours du pétrole ? (28.07.2026)

La baisse des cours du pétrole et du gaz, consécutive à la cessation des attaques entre les États-Unis et l’Iran, a propulsé la couronne norvégienne presque en bas du classement des devises cette semaine (seul le bolivar bolivien, dont nous n’analysons pas régulièrement les cours, se trouve plus bas).
Cessation des attaques
Les bombardements ont cessé, en partie en raison de l'épuisement des cibles et des stocks de munitions. Dimanche, l'ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, a confirmé cette information. Le même jour, Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran se poursuivaient. En cas d'échec, les États-Unis « reprendront ce qu'ils faisaient auparavant ».
Figure 1 : Rendement du pétrole 50 jours avant et 200 jours après l'événement
Source : XTB Research, 28/07/2026
La situation est présentée de manière légèrement différente par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, qui affirme qu’il n’y a actuellement aucun dialogue direct entre les responsables iraniens et américains. Téhéran a toutefois déclaré qu’il mettrait fin à ses représailles « tant que les États-Unis maintiendront cette pause ». Il a également confirmé que son pays menait des pourparlers avec Oman, un médiateur clé dans l’ensemble du conflit. L'objectif est de mettre en place des « mécanismes relatifs au trafic maritime » dans le détroit d'Ormuz.
Aucun changement fondamental
Le détroit d'Ormuz reste de facto fermé (selon les données de Kpler, le trafic maritime est limité à une douzaine de navires par jour au maximum, contre environ 80 à 140 en conditions normales), et les parties sont encore loin d'un accord sur l'enrichissement de l'uranium.
De plus, la semaine dernière, les Houthis yéménites se sont joints au conflit, menant des attaques contre les infrastructures pétrolières de Saudi Aramco et menaçant de s'en prendre à des pétroliers à Bab al-Mandab, ce qui restreint le trafic dans ce détroit stratégique situé au sud de la péninsule arabique.
Toutes les options sont-elles sur la table ?
La reprise des attaques pourrait entraîner un retour rapide des cours du Brent à environ 100 dollars le baril. À l’inverse, tout signe de progrès dans les négociations pourrait conduire à une baisse progressive des prix, même s’il semble que le marché n’accorde plus autant d’attention à ces communications, prenant une certaine distance par rapport aux déclarations chaotiques de Donald Trump.
Le nombre de navires transitant par le détroit d’Ormuz constitue un facteur fondamental. Si nous constatons une amélioration à cet égard, les cours du pétrole pourraient poursuivre leur tendance à la baisse. Pour l’instant, toutefois, rien ne permet d’être clairement optimiste dans ce domaine.
Données macroéconomiques
À 21 h 30 ce soir, nous attendons la publication du rapport de l’API sur l’évolution des stocks de pétrole. Du côté de la Norvège, deux chiffres importants seront publiés cette semaine : les ventes au détail de juin (mercredi) et le taux de chômage de juillet (vendredi). Nous ne pensons pas qu’ils entraîneront une volatilité significative sur la paire EURNOK.
Dans le contexte des facteurs locaux, cette situation ne pourrait être dynamisée que par la publication des données sur l’inflation de juillet, prévue le 10 août. Un chiffre supérieur aux prévisions pourrait amener les investisseurs à suivre de très près la réunion de la Norges Bank qui se tiendra trois jours plus tard (le 13 août). La probabilité implicite d'une hausse des taux en août, telle qu'estimée par le marché, atteint déjà plus de 40 %.
Analyse technique
Figure 2 : EURNOK (05/02/2026 - 28/07/2026)
Source : xStation, 28/07/2026
Après une hausse en juin, place aux baisses de juillet. Le cours a ralenti aux alentours de 10,85, légèrement au-dessus du niveau de 78,6 % de la grille de Fibonacci.
Il se situe actuellement au niveau de 11,03, testant des points de résistance clés que sont la moyenne mobile à 50 jours et le retracement de Fibonacci à 50. Un peu plus haut (environ 11,05) se trouve la prochaine barrière, à savoir la moyenne à 100 jours. Une cassure haussière effective de cette fourchette pourrait ouvrir la voie à une poursuite de la hausse et à un retour vers les sommets de juin.
La configuration est soutenue par les indicateurs de tendance. Le RSI est revenu à un niveau neutre (49,4), laissant place à d’éventuelles hausses, tandis que le MACD indique clairement que la pression à la vente observée ces dernières semaines s’est considérablement atténuée, comme en témoigne l’histogramme qui se réduit systématiquement et tend vers la ligne zéro.
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