Graphique du jour : s'agit-il cette fois d'une « véritable » percée sur le marché pétrolier ? (12.06.2026)

Les cours du pétrole ont de nouveau chuté brutalement, en réaction aux annonces de Donald Trump. D'une part, il a annulé les frappes prévues contre l'Iran qui devaient avoir lieu hier soir, et d'autre part, il a indiqué qu'un accord avec l'Iran était pratiquement conclu et pourrait être signé en Europe dans un avenir proche. Le Brent est passé sous la barre des 90 dollars le baril, et suite au renouvellement des contrats à terme sur le WTI, les cotations indiquent un niveau inférieur à 85 dollars le baril. Si l'on exclut l'impact des renouvellements de contrats à terme, les prix du pétrole ne sont déjà que 25 % plus élevés qu'au début du conflit. Les situations observées en 1990 et en 2022 laissent présager de nouvelles baisses, même s'il ne faut pas oublier que le détroit d'Ormuz reste fermé. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Effet de déjà-vu, ou la prudence avant tout Bien que la réaction des prix soit vive, l'histoire nous enseigne une grande retenue. Il convient de rappeler les faits concrets : Promesses passées : le président américain a affirmé à des dizaines de reprises qu'un accord avec l'Iran était à portée de main, mais jusqu'à présent, aucun ne s'est concrétisé. De plus, malgré les tentatives, le nombre de navires transitant par le détroit a diminué, même par rapport à la situation où des opérations militaires étaient en cours.

le président américain a affirmé à des dizaines de reprises qu'un accord avec l'Iran était à portée de main, mais jusqu'à présent, aucun ne s'est concrétisé. De plus, malgré les tentatives, le nombre de navires transitant par le détroit a diminué, même par rapport à la situation où des opérations militaires étaient en cours. Scepticisme de l'autre côté : Téhéran tempère en effet l'enthousiasme, affirmant qu'aucune conclusion définitive n'a encore été atteinte, et les agences de presse locales rapportent que le texte de l'accord n'a pas été officiellement approuvé. L'accord potentiel lui-même prendrait la forme d'un mémorandum prévoyant, entre autres, un cessez-le-feu de 60 jours et la levée du blocus naval en échange d'un retour aux négociations sur le nucléaire. Comme on peut le constater, le détroit d'Ormuz a été emprunté par davantage de navires en avril et en mars qu'actuellement, même s'il convient de noter qu'une grande partie d'entre eux pourraient provenir d'Iran. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le marché croit en un compromis. Baisse des spreads et de la courbe Néanmoins, les investisseurs semblent cette fois-ci croire fermement à un scénario positif. Comme l'indiquent les voix de Wall Street, la conviction se renforce que les deux parties ont tout simplement trop à perdre en cas d'échec des pourparlers, et une rupture totale des négociations n'est plus perçue comme le scénario le plus probable. À la lumière de ces rapports, nous observons un comportement classique sur le marché à terme, laissant présager une désescalade : Aplatissement de la courbe des taux à terme : Le marché élimine fortement la prime de risque de guerre de ses prix, ce qui fait baisser considérablement les contrats les plus proches et aplatit l'ensemble de la structure des échéances.

Le marché élimine fortement la prime de risque de guerre de ses prix, ce qui fait baisser considérablement les contrats les plus proches et aplatit l'ensemble de la structure des échéances. Baisse des spreads calendaires :B La perspective d'une réouverture imminente du détroit crucial d'Ormuz sans frais supplémentaires signifie que les inquiétudes du marché concernant la disponibilité immédiate de la matière première s'atténuent. La prime pour la livraison immédiate (backwardation) chute fortement parallèlement à la liquidation des séries les plus proches de juillet et août. Les écarts sont retombés à leurs niveaux du début du conflit. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Obstacles techniques et physiques Rappelons que même si les documents sont signés, le retour à une situation physique normale prendra des mois. De plus, la réouverture du détroit comporte le risque d’un retour à une escalade similaire si les deux parties recommencent à se disputer. Par ailleurs, la nécessité de déminer le détroit d’Ormuz, de réparer les infrastructures énergétiques après les attaques de drones et le temps nécessaire pour rétablir la production interrompue constituent autant d’obstacles. Il est intéressant de noter que ce processus de désescalade coïncide avec un marché au comptant très tendu. Les stocks sont clairement en baisse. Bien qu'ils restent à des niveaux élevés à l'échelle mondiale, dans certaines régions, comme à Singapour ou même au terminal de Cushing, les stocks sont extrêmement bas et laissent présager des problèmes potentiels dans les semaines à venir si les livraisons normales ne sont pas rétablies.



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