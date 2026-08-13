Points clés Le bénéfice net d'A.P. Møller-Maersk s'élève à 1,31 milliard de dollars au deuxième trimestre 2026, soutenu par la progression des exportations asiatiques.

L'armateur danois relève ses prévisions annuelles et vise un EBITDA sous-jacent compris entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars.

L'entreprise lance une deuxième tranche de rachat d'actions de 3,15 milliards de couronnes, dopant le cours en Bourse.

Ce jeudi à Copenhague, l'action Maersk progresse de 9,37% en séance après la publication de résultats financiers très supérieurs au consensus. Le transporteur danois profite de la saturation des ports asiatiques pour appliquer des taux de fret plus élevés et revoit à la hausse ses objectifs annuels. Les chiffres rassurent les investisseurs positionnés sur les actions du secteur logistique, face aux tensions en mer Rouge. Le groupe déploie simultanément une nouvelle phase de rachat d'actions pour rémunérer ses actionnaires. Un deuxième trimestre tiré par la division Océan Un chiffre d'affaires de 15,7 milliards de dollars Le groupe logistique danois affiche un chiffre d'affaires de 15,76 milliards de dollars entre avril et juin 2026. Le montant correspond à une progression de 20% en glissement annuel. Le consensus d'analystes établi par Bloomberg visait seulement 14,1 milliards de dollars de revenus. La division Océan génère l'essentiel de cette croissance avec des revenus en hausse de 23%, atteignant 10,53 milliards de dollars. Les volumes chargés progressent de 4,1 %, poussés directement par la forte reprise des exportations asiatiques. Le taux d'utilisation de la flotte de navires se maintient à un niveau très élevé de 96%. Le taux de fret moyen facturé aux clients augmente de 22% sur l'ensemble de la période. Les autres branches du groupe participent également à l'expansion des revenus. L'entité Logistique et Services affiche une progression de 15% à 4,22 milliards de dollars, suivie par l'activité Terminaux avec une hausse de 7,7% à 1,45 milliard de dollars. Une rentabilité d'exploitation doublée sur un an L'EBITDA s'établit à 2,99 milliards de dollars, dépassant très nettement les anticipations des analystes de marché. La marge correspondante grimpe à 19%, contre 17,5% un an plus tôt. Le résultat opérationnel, ou EBIT, atteint 1,57 milliard de dollars, ce qui représente une marge de 10%. Le bénéfice net s'élève à 1,31 milliard de dollars sur le deuxième trimestre 2026. Il double littéralement par rapport aux 639 millions de dollars enregistrés à la même période en 2025. Le bénéfice par action ressort à 87 dollars par titre, contre 38 dollars l'année précédente. Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, l'entreprise cumule 28,73 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 1,32 milliard de dollars de bénéfice net. Ces résultats semestriels confirment l’accélération de l'activité survenue au printemps. Le premier trimestre avait dégagé un profil financier beaucoup plus ralenti. Des perspectives financières révisées à la hausse L'engorgement portuaire soutient les tarifs Les attaques perpétrées en mer Rouge et les tensions au Moyen-Orient augmentent les coûts opérationnels de la division Océan de 19%. Le prix moyen du carburant maritime bondit de 44% sur douze mois. L'armateur compense l’inflation subie par une gestion optimisée de sa consommation et une réorganisation commerciale de ses itinéraires. Le directeur général Vincent Clerc précise que la hausse des tarifs de transport provient avant tout de la congestion portuaire mondiale. La situation géopolitique en mer Rouge joue un rôle secondaire par rapport aux goulets d'étranglement logistiques. Les temps d'attente atteignent 12 jours au port de Shanghai, saturé par des exportations chinoises qui se heurtent à des infrastructures terrestres sous-dimensionnées. L'entreprise réintègre progressivement ses navires dans le corridor du canal de Suez. Environ un tiers du trafic habituel transite actuellement par cette route commerciale, couvrant quatre services sur les treize opérés par la compagnie. Ce retour extrêmement mesuré permet d'éviter l'arrivée simultanée d'une flotte massive dans des terminaux européens déjà gravement engorgés. Relèvement de la guidance et rachat d'actions La direction relève ses prévisions pour l'exercice 2026 en tablant sur un EBITDA sous-jacent compris entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars, contre 8 à 10 milliards précédemment. L'EBIT sous-jacent est attendu entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars. La prévision de flux de trésorerie disponible repasse en territoire positif. La projection repose sur une estimation de croissance de 4% pour le marché mondial du transport de conteneurs en 2026. Vincent Clerc anticipe des hausses récurrentes des tarifs sur les prochaines années. Les contraintes capacitaires des ports limiteront la fluidité des échanges internationaux. L'armateur lance la deuxième phase de son programme de rachat d'actions, pour un montant maximal de 3,15 milliards de couronnes danoises (500 millions de dollars). L'opération court jusqu'au 29 janvier 2027 et implique la banque Nordea. L'action Maersk enregistre l'une des plus fortes progressions des indices boursiers européens lors de cette séance. Source : xStation5 ❓ FAQ Pourquoi l'action Maersk est-elle en hausse aujourd'hui ? L'action Maersk progresse en réponse au doublement de son bénéfice net lors du deuxième trimestre 2026 et au relèvement de ses objectifs financiers. L'annonce d'un programme de rachat d'actions de 3,15 milliards de couronnes soutient également le titre à la Bourse de Copenhague. Comment s'explique l'augmentation du chiffre d'affaires d'A.P. Møller-Maersk ? La hausse de 20 % des revenus trimestriels provient de l'augmentation de 4,1 % des volumes transportés et d'une progression de 22 % du taux de fret moyen, directement portés par les exportations depuis la Chine. Quel est l'impact de la crise en mer Rouge sur les tarifs d'expédition ? Selon la direction de l'entreprise, les tensions géopolitiques augmentent le coût du carburant de 44 %, mais le principal moteur de la hausse des prix reste l'engorgement des infrastructures terrestres, avec des temps d'attente atteignant 12 jours à Shanghai.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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