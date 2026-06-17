Graphique du jour : une nouvelle ère à la Fed et l'ombre « hawkish » de la BCE. L'EUR/USD à un tournant

La paire EURUSD entame la séance d’aujourd’hui dans une atmosphère sensiblement tendue, mais quelque peu hétérogène, où le marché ne parvient pas à s’accorder sur un scénario dominant. D’un côté, les investisseurs ont déjà les yeux rivés sur la soirée et la décision de la Réserve fédérale, qui pourrait donner le ton pour le dollar américain au cours des prochaines semaines. De l’autre, l’Europe refuse de passer au second plan, alors que de nouvelles données sur l’inflation soulignent une fois de plus que la question de la BCE et de sa future réponse politique aux pressions sur les prix reste en suspens.



Concrètement, l’EURUSD évolue dans un contexte où aucun scénario clair ne s’impose. Les acteurs du marché tentent simultanément d’intégrer dans leurs cours les perspectives de la Fed, de la BCE et la divergence croissante entre les deux institutions, ce qui accroît naturellement la volatilité et signifie que toute nouvelle impulsion peut rapidement modifier l’équilibre des forces. Dans un tel contexte, la paire de devises devient particulièrement sensible aux changements d’anticipations, surtout lors d’une journée riche en événements macroéconomiques majeurs.

Source: xStation5

Quels sont les facteurs qui influencent l’EUR/USD aujourd’hui ?

Les débuts de Kevin Warsh et le test de crédibilité de la Fed

La réunion de la Réserve fédérale d’aujourd’hui revêt une importance particulière, puisqu’il s’agit de la première sous la direction de Kevin Warsh. Les marchés s’accordent presque unanimement à prévoir que les taux d’intérêt resteront inchangés dans une fourchette de 3,50 à 3,75 %, mais la décision en elle-même n’est pas le point central.

Ce qui sera bien plus important, c’est le ton adopté dans la communication et la manière dont le nouveau président de la Fed définira la trajectoire future de la politique monétaire. M. Warsh prend les rênes à un moment où l’inflation américaine reste tenace et où l’économie continue de faire preuve d’une relative résilience, ce qui limite la marge de manœuvre pour un cycle d’assouplissement monétaire précoce.

Le message d’aujourd’hui pourrait donc constituer un signal déterminant pour l’ensemble du cycle de la Fed. Même un léger glissement vers une position plus hawkish pourrait renforcer le dollar américain et exercer une pression à la baisse sur la paire EUR/USD.

Europe : une inflation conforme aux prévisions, mais la pression persiste

Du côté européen, la publication définitive de l’inflation IPCH du mois de mai a eu lieu aujourd’hui. Le chiffre de 3,2 % en glissement annuel correspond exactement aux prévisions du consensus, ce qui contribue à stabiliser les positions à court terme des marchés.

Toutefois, cela ne modifie pas la situation globale, où l’inflation reste élevée par rapport à l’année dernière. Les pressions sur les prix restent donc fermement dans le collimateur de la Banque centrale européenne. Une attention particulière continue d’être portée à l’inflation sous-jacente persistante et à la composante « services », qui ne montrent toujours aucune tendance désinflationniste claire.

La BCE et les risques croissants d’un nouveau resserrement

L’absence de toute surprise positive dans les données sur l’inflation place la BCE dans une position délicate. Après sa récente hausse des taux, les marchés s’interrogent à nouveau sur la question de savoir si le cycle de resserrement est véritablement terminé.

Si les pressions sur les prix dans le secteur des services restent élevées et que l’inflation sous-jacente ne parvient pas à s’atténuer de manière significative, la Banque centrale européenne pourrait être contrainte de prendre une nouvelle mesure dans le courant de l’année. Un tel scénario limite le potentiel de baisse de l’euro et constitue un contrepoids important à la vigueur du dollar américain.

Panorama des marchés : tension entre deux banques centrales

La paire EUR/USD reste un marché influencé par deux discours opposés. D’un côté, les investisseurs se concentrent sur la Fed et son impact sur la valorisation du dollar américain. De l’autre, la persistance de l’inflation en Europe continue d’alimenter des anticipations prudentes concernant la BCE.

Dans ce contexte, les marchés deviennent très sensibles à la communication des banques centrales, tandis que la structure technique de l’évolution des cours renforce le sentiment d’un équilibre fragile, vulnérable à des revirements brusques.

Points clés