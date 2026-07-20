Graphique du jour : USDJPY, Le dollar remporte un nouveau round, mais Tokyo prépare une riposte

Le marché USDJPY ressemble actuellement à un nouveau round d’un combat entre deux poids lourds. D’un côté se trouve le dollar, soutenu par les rendements élevés des actifs américains et l’avantage persistant en matière de taux d’intérêt. De l’autre côté se trouve le yen qui, malgré le fait que la Banque du Japon ait entamé un processus de normalisation de sa politique monétaire, reste sous pression.

Le Japon a fait un premier pas pour s'éloigner de sa politique monétaire ultra-accommodante, mais l'écart entre les niveaux des taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon reste extrêmement important. Cette différence continue d'être le principal argument en faveur du dollar.

Dans le même temps, l'USDJPY s'échange à des niveaux qui attirent de plus en plus l'attention des spéculateurs et des autorités japonaises. Le jour férié d’aujourd’hui au Japon se traduit par une baisse de la liquidité du marché, et de telles conditions augmentent souvent le risque de fluctuations brutales des cours. Tokyo signale depuis des mois qu’il ne tolérera pas une volatilité excessive du yen, ce qui signifie que les marchés doivent continuer à tenir compte de la possibilité d’une intervention directe.

La paire USDJPY ressemble actuellement à un combat dans lequel le dollar continue de marquer des points grâce à son avantage fondamental, mais chaque nouvelle hausse augmente le risque d’une riposte de la part du Japon.

Source: xStation5

Les facteurs clés qui influencent actuellement la paire USDJPY

1. Le Japon et le risque d’intervention sur le marché des changes

Le facteur psychologique le plus important pour le marché USDJPY reste la possibilité d’une intervention directe des autorités japonaises.

Le ministère japonais des Finances suit depuis des mois l’évolution du marché des changes et a souligné à plusieurs reprises qu’une volatilité excessive du yen pourrait nécessiter une intervention. La question ne porte pas seulement sur le niveau absolu de la paire USDJPY, mais surtout sur la rapidité de son évolution.

L’histoire montre que le Japon a généralement réagi lorsque la dépréciation du yen s’est accélérée et a commencé à affecter les anticipations des entreprises et des ménages. Tokyo comprend qu’une monnaie excessivement faible augmente le coût des importations d’énergie et de matières premières, rendant ainsi la lutte contre l’inflation plus difficile.

Le jour férié d’aujourd’hui au Japon ajoute une dimension supplémentaire à l’attention portée au marché. La liquidité étant réduite, même des flux de capitaux modestes peuvent générer des fluctuations plus importantes des taux de change. Pour les autorités, de telles conditions pourraient créer une situation dans laquelle une éventuelle intervention aurait un impact psychologique plus fort.

Dans le même temps, le Japon doit faire preuve de patience. Utiliser trop rapidement ses réserves de devises étrangères ne produirait qu’un effet à court terme si les fondamentaux continuent de favoriser le dollar. Tokyo doit attendre le moment opportun, lorsque le marché est le plus vulnérable à un changement de direction.

2. Les écarts de taux d’intérêt restent le principal argument en faveur du dollar

Le facteur fondamental le plus important pour la paire USDJPY reste la différence entre les politiques monétaires des États-Unis et du Japon.

La Banque du Japon a commencé à relever ses taux d’intérêt, mais la transition vers une politique plus restrictive devrait rester très progressive. La Réserve fédérale, quant à elle, continue de maintenir ses taux à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs s’interrogent sur le moment et la rapidité avec lesquels la Fed pourrait entamer un cycle de baisse des taux.

Pour le marché des changes, les facteurs clés ne sont pas seulement les niveaux actuels des taux d’intérêt, mais aussi les rendements obligataires et les anticipations concernant la future politique monétaire.

Si la Fed conserve une approche prudente et continue de tempérer les anticipations d’un assouplissement rapide de sa politique, le dollar pourrait rester soutenu. Même avec une inflation plus faible aux États-Unis, la vigueur du dollar peut persister tant que les taux d’intérêt réels restent attractifs pour les investisseurs.

Le Japon est confronté à un défi différent. La Banque du Japon doit trouver un équilibre entre la nécessité de normaliser sa politique monétaire et le risque d’un ralentissement de la croissance économique. Une progression trop rapide des hausses de taux pourrait nuire à l’économie, ce qui explique pourquoi le processus de resserrement reste prudent.

3. Les tensions au Moyen-Orient et les cours du pétrole accentuent la pression sur le yen

La situation géopolitique au Moyen-Orient reste un autre facteur influençant la paire USDJPY.

L’intensification du conflit dans le golfe Persique a accru l’importance du marché pétrolier et le risque de perturbations dans l’approvisionnement énergétique. La hausse des cours du pétrole peut affecter les devises par plusieurs canaux.

Le premier canal est celui de l’inflation. La hausse des coûts énergétiques rend plus difficile toute nouvelle baisse des pressions sur les prix et peut limiter la marge de manœuvre dont disposent les banques centrales pour assouplir leur politique monétaire.

Le deuxième canal est lié à la sécurité. En période de forte incertitude, les investisseurs orientent souvent leurs capitaux vers le dollar, principale monnaie de réserve mondiale. Cela apporte un soutien supplémentaire à la devise américaine en période de risque accru.

La situation est particulièrement difficile pour le Japon, car le pays reste un important importateur d’énergie. La hausse des cours du pétrole peut aggraver la balance commerciale et augmenter les coûts dans l’ensemble de l’économie. En conséquence, les développements géopolitiques pourraient actuellement jouer en défaveur du yen, bien que la devise japonaise ait historiquement bénéficié des périodes d’aversion au risque élevée.

USDJPY : le dollar reste en tête, mais le Japon reste dans la course

La situation actuelle de la paire USDJPY résulte de plusieurs facteurs qui se superposent et poussent le marché dans des directions différentes.

Le dollar continue de bénéficier de l’avantage des taux d’intérêt et des rendements élevés des bons du Trésor américain. Malgré des données d’inflation en baisse, la Réserve fédérale reste prudente quant au lancement d’un cycle d’assouplissement rapide, ce qui limite la pression sur la devise américaine.

Le Japon, quant à lui, reste dans une position difficile. La Banque du Japon a commencé à réorienter sa politique monétaire, mais le rythme de la normalisation reste lent. Dans le même temps, chaque nouvelle baisse du yen accroît la pression sur le ministère des Finances, qui doit prendre en compte les coûts économiques d’une devise excessivement faible.

D’un point de vue technique, la paire reste dans une tendance haussière et continue de s’échanger à l’intérieur d’un canal ascendant. L’indicateur RSI reste en territoire positif mais n’a pas encore atteint des niveaux extrêmes de surachat, ce qui suggère que la pression acheteuse reste présente.

La question clé pour le marché est de savoir si l’avantage fondamental du dollar sera suffisamment fort pour surmonter le risque croissant d’une intervention japonaise.

Points clés