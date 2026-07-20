Graphique du jour : USDJPY, Le dollar remporte un nouveau round, mais Tokyo prépare une riposte

Le marché USDJPY ressemble actuellement à un nouveau round d’un combat entre deux poids lourds. D’un côté se trouve le dollar, soutenu par les rendements élevés des actifs américains et l’avantage persistant en matière de taux d’intérêt. De l’autre côté se trouve le yen qui, malgré le fait que la Banque du Japon ait entamé un processus de normalisation de sa politique monétaire, reste sous pression.
Le Japon a fait un premier pas pour s'éloigner de sa politique monétaire ultra-accommodante, mais l'écart entre les niveaux des taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon reste extrêmement important. Cette différence continue d'être le principal argument en faveur du dollar.
Dans le même temps, l'USDJPY s'échange à des niveaux qui attirent de plus en plus l'attention des spéculateurs et des autorités japonaises. Le jour férié d’aujourd’hui au Japon se traduit par une baisse de la liquidité du marché, et de telles conditions augmentent souvent le risque de fluctuations brutales des cours. Tokyo signale depuis des mois qu’il ne tolérera pas une volatilité excessive du yen, ce qui signifie que les marchés doivent continuer à tenir compte de la possibilité d’une intervention directe.
La paire USDJPY ressemble actuellement à un combat dans lequel le dollar continue de marquer des points grâce à son avantage fondamental, mais chaque nouvelle hausse augmente le risque d’une riposte de la part du Japon.
Source: xStation5
Les facteurs clés qui influencent actuellement la paire USDJPY
1. Le Japon et le risque d’intervention sur le marché des changes
Le facteur psychologique le plus important pour le marché USDJPY reste la possibilité d’une intervention directe des autorités japonaises.
Le ministère japonais des Finances suit depuis des mois l’évolution du marché des changes et a souligné à plusieurs reprises qu’une volatilité excessive du yen pourrait nécessiter une intervention. La question ne porte pas seulement sur le niveau absolu de la paire USDJPY, mais surtout sur la rapidité de son évolution.
L’histoire montre que le Japon a généralement réagi lorsque la dépréciation du yen s’est accélérée et a commencé à affecter les anticipations des entreprises et des ménages. Tokyo comprend qu’une monnaie excessivement faible augmente le coût des importations d’énergie et de matières premières, rendant ainsi la lutte contre l’inflation plus difficile.
Le jour férié d’aujourd’hui au Japon ajoute une dimension supplémentaire à l’attention portée au marché. La liquidité étant réduite, même des flux de capitaux modestes peuvent générer des fluctuations plus importantes des taux de change. Pour les autorités, de telles conditions pourraient créer une situation dans laquelle une éventuelle intervention aurait un impact psychologique plus fort.
Dans le même temps, le Japon doit faire preuve de patience. Utiliser trop rapidement ses réserves de devises étrangères ne produirait qu’un effet à court terme si les fondamentaux continuent de favoriser le dollar. Tokyo doit attendre le moment opportun, lorsque le marché est le plus vulnérable à un changement de direction.
2. Les écarts de taux d’intérêt restent le principal argument en faveur du dollar
Le facteur fondamental le plus important pour la paire USDJPY reste la différence entre les politiques monétaires des États-Unis et du Japon.
La Banque du Japon a commencé à relever ses taux d’intérêt, mais la transition vers une politique plus restrictive devrait rester très progressive. La Réserve fédérale, quant à elle, continue de maintenir ses taux à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs s’interrogent sur le moment et la rapidité avec lesquels la Fed pourrait entamer un cycle de baisse des taux.
Pour le marché des changes, les facteurs clés ne sont pas seulement les niveaux actuels des taux d’intérêt, mais aussi les rendements obligataires et les anticipations concernant la future politique monétaire.
Si la Fed conserve une approche prudente et continue de tempérer les anticipations d’un assouplissement rapide de sa politique, le dollar pourrait rester soutenu. Même avec une inflation plus faible aux États-Unis, la vigueur du dollar peut persister tant que les taux d’intérêt réels restent attractifs pour les investisseurs.
Le Japon est confronté à un défi différent. La Banque du Japon doit trouver un équilibre entre la nécessité de normaliser sa politique monétaire et le risque d’un ralentissement de la croissance économique. Une progression trop rapide des hausses de taux pourrait nuire à l’économie, ce qui explique pourquoi le processus de resserrement reste prudent.
3. Les tensions au Moyen-Orient et les cours du pétrole accentuent la pression sur le yen
La situation géopolitique au Moyen-Orient reste un autre facteur influençant la paire USDJPY.
L’intensification du conflit dans le golfe Persique a accru l’importance du marché pétrolier et le risque de perturbations dans l’approvisionnement énergétique. La hausse des cours du pétrole peut affecter les devises par plusieurs canaux.
Le premier canal est celui de l’inflation. La hausse des coûts énergétiques rend plus difficile toute nouvelle baisse des pressions sur les prix et peut limiter la marge de manœuvre dont disposent les banques centrales pour assouplir leur politique monétaire.
Le deuxième canal est lié à la sécurité. En période de forte incertitude, les investisseurs orientent souvent leurs capitaux vers le dollar, principale monnaie de réserve mondiale. Cela apporte un soutien supplémentaire à la devise américaine en période de risque accru.
La situation est particulièrement difficile pour le Japon, car le pays reste un important importateur d’énergie. La hausse des cours du pétrole peut aggraver la balance commerciale et augmenter les coûts dans l’ensemble de l’économie. En conséquence, les développements géopolitiques pourraient actuellement jouer en défaveur du yen, bien que la devise japonaise ait historiquement bénéficié des périodes d’aversion au risque élevée.
USDJPY : le dollar reste en tête, mais le Japon reste dans la course
La situation actuelle de la paire USDJPY résulte de plusieurs facteurs qui se superposent et poussent le marché dans des directions différentes.
Le dollar continue de bénéficier de l’avantage des taux d’intérêt et des rendements élevés des bons du Trésor américain. Malgré des données d’inflation en baisse, la Réserve fédérale reste prudente quant au lancement d’un cycle d’assouplissement rapide, ce qui limite la pression sur la devise américaine.
Le Japon, quant à lui, reste dans une position difficile. La Banque du Japon a commencé à réorienter sa politique monétaire, mais le rythme de la normalisation reste lent. Dans le même temps, chaque nouvelle baisse du yen accroît la pression sur le ministère des Finances, qui doit prendre en compte les coûts économiques d’une devise excessivement faible.
D’un point de vue technique, la paire reste dans une tendance haussière et continue de s’échanger à l’intérieur d’un canal ascendant. L’indicateur RSI reste en territoire positif mais n’a pas encore atteint des niveaux extrêmes de surachat, ce qui suggère que la pression acheteuse reste présente.
La question clé pour le marché est de savoir si l’avantage fondamental du dollar sera suffisamment fort pour surmonter le risque croissant d’une intervention japonaise.
Points clés
- La paire USDJPY reste l'une des plus importantes en raison de la combinaison de fondamentaux solides et de la possibilité d'une intervention politique de la part du Japon.
- L'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon reste le principal argument en faveur du dollar.
- La Banque du Japon a entamé un processus de normalisation de sa politique monétaire, mais le rythme de cette évolution reste nettement plus lent qu'aux États-Unis.
- Le jour férié d’aujourd’hui au Japon renforce l’attention des marchés sur la possibilité d’une intervention dans un contexte de liquidité réduite.
- Les tensions au Moyen-Orient et la hausse des cours du pétrole pourraient exercer une pression supplémentaire sur le yen via le canal énergétique, tout en renforçant la demande pour le dollar en tant que valeur refuge.
- D’un point de vue technique, la paire USDJPY reste dans une tendance haussière, mais les niveaux proches des plus hauts historiques augmentent le risque d’une réaction brutale du marché.
- La paire USDJPY se trouve actuellement à un tournant très intéressant. Le dollar continue de marquer des points grâce à son avantage fondamental, mais chaque nouvelle hausse renforce l’importance du Japon en tant qu’acteur capable de changer le cours de la bataille au moment opportun.
BREAKING : L'IPP allemand marque le pas. Les pressions sur les prix dans le secteur industriel s'atténuent
Calendrier économique : pressions inflationnistes en Allemagne et au Canada, parallèlement à la publication des données économiques de la Pologne
Avant l'ouverture : Le prix du pétrole repasse au-dessus des 90 dollars, les résultats des entreprises chinoises du secteur de l'IA pèsent sur les valeurs technologiques.
Résumé quotidien : une vague de ventes accompagnée d'une scission
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."