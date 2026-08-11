Graphique du jour : l'USDJPY repart à la hausse. L'intervention ne suffit pas, les marchés attendent une réaction de la Banque du Japon

La paire USDJPY repart à la hausse, tandis que le yen commence à céder une partie des gains qu’il avait enregistrés à la suite de l’intervention conjointe du Japon et des États-Unis fin juillet. Il s’agissait d’une réaction exceptionnellement forte de la part des autorités, qui avait contribué à faire chuter brutalement la paire USDJPY en peu de temps et avait apporté au yen un répit bien nécessaire. Le problème est que, quelques jours à peine plus tard, le marché teste à nouveau la faiblesse de la devise japonaise

Cela montre que l’intervention sur le marché des changes peut être un outil efficace pour enrayer un mouvement brusque, mais qu’elle peut s’avérer insuffisante pour induire un changement durable de tendance. Dans le cas du yen, le problème sous-jacent est bien plus profond. L’écart entre les taux d’intérêt aux États-Unis et au Japon reste très important, ce qui constitue l’une des principales raisons de la pression persistante sur la devise japonaise.

Le marché accorde donc une attention croissante à ce qui pourrait se passer lors de la réunion de la Banque du Japon en septembre. De plus en plus de signes laissent penser que la BoJ pourrait décider de relever à nouveau ses taux d’intérêt les 17 et 18 septembre. Une telle mesure aurait une incidence bien plus importante sur le yen qu’une simple intervention, car elle représenterait un véritable changement dans l’écart de taux d’intérêt entre le Japon et les États-Unis.

Source: xStation5

Facteurs influençant actuellement la paire USDJPY

L'intervention a apporté un certain soulagement au yen, mais son effet s'estompe rapidement

Fin juillet, la paire USDJPY s'est rapprochée de niveaux difficiles à accepter pour les autorités japonaises. La réaction a été particulièrement décisive, les États-Unis s'étant cette fois-ci joints au Japon pour intervenir. Cette opération conjointe a rapidement inversé une partie de la tendance précédente et entraîné une forte appréciation du yen.

Au départ, l'effet était très net. La paire USDJPY a chuté vers 157, et le marché a de nouveau commencé à envisager la possibilité d’un renversement durable de tendance.

Aujourd’hui, la situation semble différente. La paire remonte, tandis que le soutien au yen commence à paraître de plus en plus fragile. Le marché retient le fait que Tokyo n’ait pas donné suite à cette intervention par d’autres mesures agressives, ce qui pourrait indiquer que les décideurs politiques souhaitent avant tout limiter les fluctuations excessives du marché plutôt que de viser de manière permanente un niveau de taux de change spécifique.

C’est précisément pour cette raison que l’intervention à elle seule ne résout pas le problème. Elle peut freiner le marché pendant plusieurs jours ou semaines, mais si les conditions sous-jacentes restent inchangées, la pression sur le yen peut rapidement réapparaître.

La Banque du Japon doit aller au-delà de la simple intervention

La pièce la plus importante du puzzle reste la politique monétaire de la Banque du Japon.

La Banque du Japon a entamé le processus de normalisation de sa politique monétaire et a déjà relevé ses taux d’intérêt. Le marché s’attend de plus en plus à ce que cette mesure ne soit pas la dernière. Des informations récentes suggèrent que la banque centrale pourrait décider de relever à nouveau ses taux lors de sa réunion des 17 et 18 septembre.

Pour le yen, ce serait un signal bien plus important qu’une nouvelle série d’interventions sur le marché des changes. Une hausse des taux réduirait l’écart de taux d’intérêt entre les actifs américains et japonais, ce qui diminuerait l’attrait des stratégies consistant à financer des investissements dans des devises à rendement plus élevé à l’aide du yen.

Pour l’instant, toutefois, le marché doit encore voir si la Banque du Japon sera réellement disposée à agir. La possibilité d’une hausse des taux en septembre apporte un certain soutien au yen, mais seule une décision effective — associée à des indications sur les mesures futures — pourrait modifier les perspectives du marché de manière plus durable.

L’écart de taux d’intérêt reste un problème pour le yen

Même si la Banque du Japon relève ses taux en septembre, l’écart entre les taux d’intérêt américains et japonais restera significatif.

C’est là que réside le principal problème pour la devise japonaise. Le marché pourrait acheter le yen pendant un certain temps en anticipation d’une intervention de la BoJ, mais si la banque centrale laisse entrevoir une pause prolongée après la hausse, l’avantage du dollar pourrait rapidement réapparaître.

C’est pourquoi une simple hausse des taux pourrait ne pas suffire. Ce qui importera bien davantage, c’est de savoir si la BoJ parviendra à convaincre le marché qu’elle entame un processus à plus long terme de normalisation de sa politique monétaire.

Si tel est le cas, la paire USDJPY pourrait entrer dans une tendance baissière plus durable. En revanche, si la BoJ reste prudente alors que la Fed maintient ses taux à un niveau élevé pendant une période prolongée, la pression sur le yen pourrait réapparaître malgré une nouvelle hausse des taux.

Le marché met à nouveau à l’épreuve la crédibilité de Tokyo

La dernière intervention était également exceptionnelle, car le Japon et les États-Unis y ont tous deux participé. Une telle initiative a renforcé le signal envoyé au marché et montré que les autorités étaient prêtes à agir contre une faiblesse excessive du yen.

Le problème, cependant, est que le marché commence déjà à tester la durée d’efficacité de ce signal.

Si l’USDJPY s’approche à nouveau des niveaux qui avaient précédemment déclenché une intervention, Tokyo sera confrontée à un choix difficile. Une nouvelle intervention enverrait un signal très fort, mais il deviendrait de plus en plus difficile de convaincre le marché que l’action du gouvernement peut inverser définitivement la tendance sans le soutien de la politique monétaire.

C’est pourquoi la réunion de septembre de la BoJ pourrait s’avérer plus importante que l’intervention elle-même. Le marché voudra voir si la banque centrale est véritablement prête à utiliser la politique de taux d’intérêt comme deuxième pilier de ses efforts pour lutter contre la faiblesse du yen.

L’USDJPY remonte, mais septembre pourrait changer la donne

La hausse actuelle de l’USDJPY montre que l’effet de l’intervention conjointe nippo-américaine s’estompe progressivement. Le yen a bénéficié de plusieurs semaines de répit, mais les fondamentaux du marché des changes n’ont pas suffisamment changé pour laisser entrevoir un renversement durable de la tendance.

L’attention se tourne désormais vers la Banque du Japon. Si la BoJ relève effectivement ses taux en septembre et que sa communication laisse entrevoir la possibilité de nouvelles mesures, le yen pourrait bénéficier d’un soutien bien plus solide et durable.

Si, en revanche, la banque centrale japonaise relève ses taux tout en laissant au marché l’impression que de nouvelles hausses seront difficiles à mettre en œuvre, l’USDJPY pourrait reprendre sa tendance haussière.

Pour l’instant, le marché montre que l’intervention à elle seule n’a pas suffi. Le Japon doit non seulement vendre des dollars et acheter des yens, mais surtout réduire l’écart de taux d’intérêt. C’est précisément pour cette raison que la réunion de septembre de la BoJ pourrait constituer l’un des événements les plus importants pour l’USDJPY sur l’ensemble du troisième trimestre.

Points clés