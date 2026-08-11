Calendrier économique : la RBA maintient ses taux, les marchés attendent les chiffres du marché immobilier américain

Le calendrier macroéconomique du mardi 11 août 2026 est relativement peu chargé en ce qui concerne les indicateurs avancés de premier plan. Malgré un agenda peu chargé, les acteurs du marché restent concentrés sur deux éléments clés : la décision de politique monétaire de la Banque de réserve d’Australie (RBA) lors de la séance asiatique et la publication, dans l’après-midi, du rapport américain sur les ventes de logements existants. Le sentiment général du marché continue d’être guidé par les anticipations concernant la politique des banques centrales et l’évolution de la situation géopolitique, ce qui maintient les principales paires de devises et les matières premières dans des fourchettes de négociation consolidées. Principales publications de la séance asiatique La Banque centrale d’Australie (RBA) a maintenu son taux directeur inchangé à 4,35 %, conformément aux anticipations du marché.

Dans la déclaration de politique monétaire et le discours qui l’accompagnaient, la gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a mis l’accent sur la persistance des pressions inflationnistes sous-jacentes, signalant ainsi une approche prudente vis-à-vis d’un éventuel assouplissement monétaire.

L’indice de confiance des entreprises NAB de l’Australie s’est maintenu à -6 points en juillet. Calendrier macroéconomique 09h00 République tchèque - IPC en glissement annuel (chiffre définitif). Consensus : 1,7 %. Précédent : 1,5 %.

09h00 République tchèque - IPC mensuel (données définitives). Consensus : 0,6 %. Précédent : -0,3 %.

10h00 Italie - Balance commerciale. Consensus : 4,75 milliards. Précédent : 4,79 milliards.

16h00 États-Unis - Ventes de logements existants. Consensus : 4,05 millions. Précédent : 4,09 millions.

22 h 40 États-Unis - Variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut (API). Consensus : -1,1 million. Précédent : 2,69 millions. 3 marchés à surveiller : AUDUSD – Sous le feu des projecteurs après la décision de la RBA sur les taux, son communiqué de politique monétaire et les déclarations du gouverneur Bullock, qui donnent le ton pour le dollar australien. Pétrole brut WTI – Sensible aux données économiques en baisse en provenance de Chine et dans l'attente des chiffres hebdomadaires de l'API sur les stocks, attendus en fin de séance, pour évaluer la demande américaine. S&P 500 (US500) – Le rapport sur les ventes de logements existants aux États-Unis, publié cet après-midi, permettra de faire le point sur la santé des consommateurs et la tendance du marché immobilier.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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