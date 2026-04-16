- Les inscriptions au chômage aux États-Unis ressortent à 207 000 sur la semaine, contre 213 000 attendus.
- Les demandes continues progressent à 1 818 000, au-dessus du consensus de 1 810 000.
- L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie bondit à 26,7 en avril, très au-dessus des 10,3 anticipés.
- Les signaux envoyés par le marché du travail américain apparaissent contradictoires entre solidité de court terme et dégradation progressive.
- La réaction des marchés reste limitée, notamment sur la paire EURUSD.
- Les inscriptions au chômage aux États-Unis ressortent à 207 000 sur la semaine, contre 213 000 attendus.
- Les demandes continues progressent à 1 818 000, au-dessus du consensus de 1 810 000.
- L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie bondit à 26,7 en avril, très au-dessus des 10,3 anticipés.
- Les signaux envoyés par le marché du travail américain apparaissent contradictoires entre solidité de court terme et dégradation progressive.
- La réaction des marchés reste limitée, notamment sur la paire EURUSD.
Les inscriptions au chômage aux États-Unis ont été publiées ce jeudi 16 avril 2026, avec un message ambivalent pour les marchés. Les demandes initiales ressortent en dessous des attentes, tandis que les inscriptions continues progressent au-delà du consensus. Dans le même temps, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie surprend largement à la hausse. Pour les investisseurs positionnés sur les indices américains, cette combinaison illustre la difficulté actuelle à lire la trajectoire de l'économie américaine.
Inscriptions au chômage : un message ambivalent
Demandes initiales en dessous des attentes
Les inscriptions au chômage initiales ressortent à 207 000 sur la semaine, contre un consensus établi à 213 000 et une précédente lecture à 218 000. Cette baisse suggère une robustesse du marché du travail à court terme, les licenciements hebdomadaires restant contenus à des niveaux historiquement bas. Ce chiffre conforte la thèse d'une activité encore solide dans plusieurs segments du secteur privé américain.
Hausse des demandes continues
Les demandes continues progressent en revanche à 1 818 000, au-dessus du consensus de 1 810 000 et de la précédente lecture à 1 787 000. Cette évolution indique qu'un nombre croissant de personnes peinent à retrouver un emploi une fois licenciées. Ce décalage entre les deux séries traduit une détérioration lente mais progressive, qui pourrait passer inaperçue si l'attention des marchés reste focalisée sur la seule photographie hebdomadaire des nouvelles inscriptions.
Philly Fed et marché du travail : lecture pour les investisseurs
Philly Fed : un indice manufacturier qui surprend
L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie grimpe à 26,7 en avril, très au-dessus des 10,3 attendus par le consensus et des 18,1 du mois précédent. Cette publication confirme une tendance d'amélioration dans le secteur manufacturier américain, amorcée depuis plusieurs mois. Le signal reste toutefois fragile, car il s'agit d'un indicateur régional dont la volatilité historique est élevée, et la diffusion à d'autres indicateurs nationaux n'est pas encore confirmée.
Une lecture difficile pour la Réserve fédérale
Ces publications compliquent l'exercice d'interprétation pour les investisseurs comme pour la Réserve fédérale. Des données qui combinent une force apparente de court terme et une dégradation structurelle discrète limitent la capacité du marché à anticiper la trajectoire monétaire. La réaction des marchés reste mesurée, en particulier sur la paire EURUSD. Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir ces enjeux, les ressources consacrées au fonctionnement du marché actions et aux actions cotées offrent un cadre d'analyse utile.
Source: xStation5
❓ FAQ
Que mesurent les inscriptions au chômage aux États-Unis ?
Les inscriptions au chômage recensent le nombre de nouvelles demandes d'allocations déposées chaque semaine auprès des services américains. Les demandes continues comptabilisent les personnes percevant déjà ces allocations.
Pourquoi le chiffre des demandes continues est-il important ?
Cette donnée reflète la difficulté à retrouver un emploi après un licenciement. Une progression prolongée peut signaler une dégradation structurelle du marché du travail, même si les nouvelles inscriptions restent basses.
Qu'indique la hausse de l'indice Philly Fed ?
L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie ressort à 26,7, nettement au-dessus du consensus. Ce niveau traduit une amélioration de l'activité dans le secteur manufacturier régional, avec une portée à surveiller pour les indicateurs nationaux à venir.
Pourquoi la réaction des marchés est-elle limitée ?
Les signaux envoyés par ces publications sont contrastés. Leur lecture reste complexe, ce qui limite les ajustements tactiques à chaud sur les devises et les indices américains.
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