Le titre Nvidia abandonne 6,6 % en séance ce lundi, tombant à 209,55 $, entraînant le secteur technologique.

Ce contrat confirme la monétisation des capacités de calcul de l'entreprise pour pallier la pénurie de puces GB300.

SpaceX loue son infrastructure Colossus à Reflection AI pour 150 millions de dollars par mois jusqu'en 2029.

L'intelligence artificielle exige des puissances de calcul toujours plus vastes. SpaceX vient de conclure un accord évalué à près de 6,3 milliards de dollars avec la start-up Reflection AI. Cette opération valide la diversification du groupe spatial vers la location d'infrastructures cloud. Les investisseurs surveillent de près ces mouvements qui redessinent la hiérarchie au sein des actions technologiques.

Une nouvelle dynamique pour l'intelligence artificielle

Les détails du contrat avec Reflection AI

SpaceX accélère la rentabilisation de ses centres de données. Le groupe facturera 150 millions de dollars par mois à Reflection AI à compter du 1er juillet 2026. Cet accord de location de puissance s'étend jusqu'en 2029.

Si le contrat va à son terme, les versements cumulés atteindront environ 6,3 milliards de dollars. Le document prévoit toutefois une clause d'annulation réciproque. Les deux entités peuvent dénoncer cet engagement avec un préavis de 90 jours, activable après le premier trimestre d'exploitation.

Reflection AI, récemment valorisée à 25 milliards de dollars, s'impose comme un acteur majeur des modèles ouverts. La start-up travaille déjà avec plusieurs agences fédérales américaines. Cet accès immédiat aux serveurs de SpaceX lui permet de concurrencer les laboratoires fermés sur l'entraînement des algorithmes de nouvelle génération.

Colossus, le supercalculateur très convoité

Le complexe Colossus 2 héberge la puissance louée par Reflection AI. SpaceX a initialement bâti cette infrastructure pour alimenter Grok, le robot conversationnel du groupe. Le site est rapidement devenu un centre de profit autonome.

La demande pour ces supercalculateurs dépasse l'offre disponible. SpaceX a déjà commercialisé une grande partie de ses capacités auprès de géants de l'intelligence artificielle comme Anthropic et Google. Ce dernier a notamment réservé des baies de serveurs jusqu'en 2029 pour soutenir ses propres déploiements.

La mise à disposition de ces ressources acte un pivot stratégique. L'entreprise spatiale limite sa dépendance aux lancements orbitaux et au réseau Starlink. Elle se transforme en fournisseur d'infrastructures cloud de pointe, captant une part des budgets d'investissement du secteur.

L'impact sur l'action Nvidia et le marché boursier

La suprématie des puces de nouvelle génération

Le partenariat repose sur l'exploitation des puces GB300, la toute dernière architecture développée par Nvidia. Ces composants matériels restent le goulet d'étranglement de l'industrie technologique. L'accès direct à ce matériel justifie le montant consenti par Reflection AI.

La maîtrise de ces équipements dicte le rythme des avancées logicielles. Sans les serveurs équipés de ces semi-conducteurs, les développeurs ne peuvent pas traiter les pétaoctets de données nécessaires. SpaceX se positionne ainsi comme un intermédiaire tarifant l'accès au calcul.

Les investisseurs qui suivent les ETF technologiques scrutent ces déploiements. La capacité d'une entreprise à sécuriser ces approvisionnements physiques détermine souvent sa valorisation boursière. Les acteurs de l'open source trouvent ici une solution pour rivaliser avec les écosystèmes propriétaires.

Réactions en bourse et contexte sectoriel

Malgré la signature de cet accord, le marché financier traverse une séance difficile ce lundi. L'action Nvidia perd 6,6 % à la mi-journée, s'échangeant autour de 209,55 $. Cette baisse s'inscrit dans un mouvement de correction plus large qui touche les indices américains.

Alphabet subit un repli similaire. Le titre de la maison mère de Google recule de 6,8 % à 343 $, pénalisé par des craintes liées à la fuite de ses talents. La nervosité des opérateurs se répercute sur l'ensemble de la cote technologique.

En parallèle, SpaceX vient de lancer une émission obligataire de 20 milliards de dollars pour refinancer sa dette. Les titres non cotés de la société cèdent environ 7 % ce lundi. Les courtiers réagissent aux avertissements de plusieurs analystes sur la valorisation globale du groupe.

❓ FAQ

Pourquoi l'intelligence artificielle exige-t-elle autant de calcul ? L'entraînement des grands modèles repose sur le traitement simultané de milliards de paramètres. Ces opérations matricielles nécessitent des processeurs spécifiques, capables de tourner en parallèle 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois.

Qu'est-ce que l'architecture matérielle mentionnée dans le contrat ? Il s'agit des puces GB300, la génération la plus avancée conçue par Nvidia. Ces composants offrent une bande passante et une vitesse de traitement supérieures à la génération précédente, réduisant le temps d'apprentissage des algorithmes complexes.

Comment s'exposer à la thématique des supercalculateurs ? Les investisseurs peuvent se tourner vers l'action Nvidia, les concepteurs de serveurs ou les producteurs d'énergie. L'approche la plus diversifiée consiste à privilégier un ETF ciblant l'industrie des semi-conducteurs.