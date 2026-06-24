La capitalisation du groupe profite de sa part de marché supérieure à 50 % sur le segment des composants liés à l'intelligence artificielle.

Les capitaux financeront de nouvelles usines à Yongin et Cheongju pour fabriquer les mémoires HBM de nouvelle génération.

45,45 billions de wons (soit 29,43 milliards de dollars). C'est le montant visé par la future cotation américaine de l'action SK Hynix. Prévue pour le 10 juillet 2026 sous la forme d'ADR (American Depositary Receipts), cette opération surpasserait le record d'Alibaba à Wall Street et s'approcherait des volumes de l'introduction de Saudi Aramco en 2019. Le deuxième fabricant mondial de mémoires compte sur cette manne pour accroître sa production de puces IA, au moment où le cours SK Hynix évolue sur des sommets historiques à la bourse de Séoul.

Le financement des infrastructures de nouvelle génération

Des usines pour les puces IA

L'entreprise alloue l'intégralité des 29,43 milliards de dollars prévus à l'expansion de ses capacités industrielles. Le plan d'investissement détaille la construction d'un complexe de fabrication de semi-conducteurs à Yongin et d'un site de conditionnement avancé à Cheongju. Le budget comprend l'acquisition de scanners à ultraviolets extrêmes (EUV), l'équipement de lithographie de pointe requis pour graver les plaquettes de silicium. Selon les documents déposés, le prix indicatif est fixé à 255 500 wons par action sous-jacente, avec un ratio de dix ADR pour une action ordinaire.

Christopher Forbes, responsable Asie et Moyen-Orient chez CMC Markets, observe que le marché actuel repose entièrement sur le développement des infrastructures. Il indique que ces dépenses d'investissement matériel génèrent un effet d'entraînement direct sur la croissance du PIB, profitant particulièrement aux économies américaine et sud-coréenne, dont l'industrie tourne à plein régime.

La cotation de 17,79 millions de nouvelles actions sous-jacentes aux ADR fournira la trésorerie exigée par ce cycle matériel. Le groupe sud-coréen évite de financer sa croissance par la dette dans un environnement de taux toujours restrictif, préférant monétiser une valorisation au plus haut.

La course au capital des acteurs technologiques

L'appétit pour le matériel d'intelligence artificielle contraint l'ensemble de la chaîne de valeur à lever des fonds. Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point Asset Management, rappelle que le flux de trésorerie disponible ne suffit plus aux hyperscalers pour couvrir des dépenses d'investissement qui explosent. Des entreprises comme OpenAI, Anthropic, Alphabet et Meta recourent également aux marchés ou au crédit.

Selon le gérant, l'émission de la nouvelle action SK Hynix suit une logique financière claire compte tenu de sa valorisation boursière élevée. L'opération illustre un afflux imminent de nouvelles actions sur le marché, une conséquence classique des cycles boursiers très valorisés où les entreprises viennent chercher du capital frais.

La position dominante du groupe justifie ces besoins. Si l'entreprise occupe la deuxième place mondiale sur le marché global de la mémoire DRAM avec 29,6 % de parts de marché derrière Samsung, elle contrôle plus de 50 % du sous-segment stratégique des mémoires à large bande passante (HBM). Les analystes estiment qu'elle fournira 60 % à 70 % des composants HBM4 destinés à la future plateforme Vera Rubin de Nvidia.

L'impact de la cotation sur la valorisation de l'entreprise

L'alignement sur les multiples du Nasdaq

L'entrée sur la place new-yorkaise donne aux fonds institutionnels américains un accès direct au capital, sans les contraintes réglementaires de la bourse de Séoul. L'entreprise espère ainsi attirer les flux acheteurs des véhicules indiciels technologiques et des gérants actifs spécialisés dans les semi-conducteurs. Avec un plafond à 29,43 milliards de dollars, cette levée de fonds pulvériserait le précédent record d'Alibaba, établi à 21,8 milliards de dollars en 2014.

Sanjeev Rana, analyste senior chez CLSA, anticipe un rattrapage des ratios financiers. Si la société obtient un multiple de valorisation proche de celui de son concurrent américain Micron, le cours SK Hynix coté en Corée du Sud s'ajustera mécaniquement à la hausse. L'analyste prévoit la poursuite du mouvement haussier porté par cet effet d'arbitrage géographique.

Le recours aux ADR résout le problème de l'exposition pour les portefeuilles américains. Ce mécanisme transforme des titres étrangers en instruments financiers cotés en dollars, facilitant les échanges quotidiens et l'intégration dans des ETF technologiques.

Une capitalisation dopée par le cycle sectoriel

Les performances boursières du groupe valident la stratégie d'hyper-croissance appliquée par la direction. Fin juin 2026, le titre s'échangeait autour de 2 580 000 wons à la clôture de Séoul, affichant une progression de 281 % sur douze mois. L'entreprise a récemment dépassé la capitalisation de Samsung Electronics pour devenir la valeur la plus lourde de l'indice Kospi, frôlant les 1 300 milliards de dollars de valorisation.

Le cours de l'action intègre une prime de monopole technique sur la génération actuelle de composants de stockage rapide. Les opérateurs de marché surveillent le maintien de cette avance face aux investissements massifs annoncés par ses concurrents directs, notamment l'américain Micron et les acteurs chinois émergents comme CXMT.

L'opération du 10 juillet fixera un prix de référence pour le sous-segment des mémoires. La capacité du marché américain à absorber ces 29 milliards de dollars de papier neuf dictera le coût du capital pour les futures levées de fonds de la filière électronique globale.

❓ FAQ

Pourquoi l'entreprise choisit-elle Wall Street pour cette opération ? L'émission d'ADR sur le Nasdaq permet au groupe sud-coréen de capter 29,4 milliards de dollars directement auprès des fonds américains. Cette cotation vise à obtenir une valorisation comparable aux acteurs technologiques locaux comme Micron, tout en finançant la production de puces IA.

À quoi l'entreprise destine-t-elle les 45,45 billions de wons levés ? La totalité des fonds ira à la construction d'infrastructures. Le fabricant a planifié une usine de puces à Yongin, un centre d'assemblage avancé à Cheongju, et la commande de scanners lithographiques EUV nécessaires à la gravure des nouvelles générations de mémoire.

Quelle est la spécialité de l'entreprise sur le marché des semi-conducteurs ? Le groupe contrôle plus de 50 % du marché mondial des composants HBM (High Bandwidth Memory). Ces mémoires ultra-rapides équipent les processeurs de calcul intensif, ce qui en fait le principal fournisseur des puces graphiques développées par Nvidia.