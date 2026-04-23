Israël prêt à frapper à nouveau❓ Le dollar rebondit alors que les craintes liées à la guerre refont surface 📈

L'indice du dollar (USDIDX) a mis fin à sa récente baisse et a repris sa tendance haussière à la suite des déclarations du ministre israélien de la Défense. Israel Katz a déclaré que son pays était prêt à reprendre les frappes contre l'Iran et qu'il « attendait actuellement le feu vert des États-Unis ». Outre la demande de valeurs refuges suscitée par les craintes d'une escalade au Moyen-Orient, le dollar américain a bénéficié d'un élan significatif grâce aux dernières données de l'indice PMI. Ces chiffres indiquent un rebond record de l'activité économique aux États-Unis, renforçant ainsi le scénario selon lequel les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps. L'USDIDX a rebondi avec succès sur la moyenne mobile exponentielle à 30 périodes (EMA30) sur le graphique H1 (une heure). Source : xStation5 Les signes d'inflation dans les données de l'indice PMI Les indices PMI ont dépassé les prévisions tant dans le secteur des services que dans celui de l'industrie manufacturière. Toutefois, l'analyse détaillée révèle une note « restrictive » : la forte contribution des sous-indices des prix, qui couvrent à la fois les coûts des intrants et les prix des produits finis, a suscité des inquiétudes quant à la propagation des pressions inflationnistes à l'ensemble de l'économie. Ces données laissent entrevoir une position plus restrictive de la part de la Réserve fédérale, ce qui pourrait réduire considérablement les chances de baisses significatives des taux d'intérêt en 2026. S&P Global Insight : Le secteur privé américain est clairement revenu en phase d'expansion. Source : S&P Global Réactions des devises : marchés émergents vs G10 C'est sur les marchés émergents (ME) que la vigueur du dollar se fait le plus sentir, par exemple : Forint hongrois ( USDHUF ) : +0,5 %

) : +0,5 % Roupie indienne ( USDINR ) : +0,2 %

) : +0,2 % Rand sud-africain (USDZAR) : +0,2 % Au sein du G10, le sentiment d’aversion au risque est particulièrement visible sur le dollar néo-zélandais (NZDUSD : -0,4 %), qui a effacé ses gains enregistrés en début de séance, mettant ainsi fin à une série de rebonds qui durait depuis le début de la semaine. Il est intéressant de noter que le dollar australien (AUD) fait preuve d'une résilience similaire à celle de la livre sterling, du yen et de l'euro, qui évoluent pratiquement à l'équilibre (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD : -0,05 %). Cela s'explique en grande partie par un rebond marqué des chiffres de l'indice PMI australien, qui a accru le risque de nouvelles hausses de taux de la part de la RBA. Contexte de marché : malgré le recul observé aujourd’hui, le NZD a tout de même affiché une performance mensuelle relativement plus solide face au dollar américain que les autres devises du G10. Source : XTB Research Le paradoxe de la couronne norvégienne (NOK) La couronne norvégienne subit aujourd'hui une dépréciation disproportionnée. En théorie, la récente flambée des cours du Brent devrait soutenir la couronne norvégienne, mais le rebond de la paire USD/NOK après avoir atteint son plus bas niveau depuis quatre ans suggère que cette faiblesse est uniquement due au climat général d'aversion au risque plutôt qu'aux fondamentaux du secteur énergétique. Visualisation de l'aversion au risque : la fuite vers les valeurs refuges est particulièrement évidente lorsqu'on compare la forte hausse de l'USD/NOK aux gains enregistrés par la paire NOK/SEK, en phase avec la progression des contrats à terme sur le pétrole. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."